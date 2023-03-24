Жир против лишнего веса: микробиолог назвала необычный способ похудеть

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В борьбе против лишнего веса и калорий можно упустить важное. Не все жиры опасны для фигуры, на одном белке, который дает нам силу и является основным строительным материалом для организма, не проживешь, а углеводы нам радости не доставят.

Кетогенная диета с низким содержанием жиров, умеренным – белков, и практически отсутствием углеводов тоже не панацея для борьбы с лишним весом, пишет в своем Telegram-канале микробиолог Анча Баранова.

- Всю жизнь такую диету не подержишь, а кроме того у некоторых и не получится — особенно быстро с кетогенной диеты сходят обладатели жирной печени, пару раз поймав себе гипогликемический эпизод (резкое снижение уровня глюкозы в крови, - прим. ред.) и увеличив стадию фиброза (опасное разрастание соединительной ткани, - прим. ред.), - считает Анча Баранова.

Поэтому на сплошной жир, конечно, переходить не стоит, но можно пойти хитрым научно обоснованным путем, - налегать на жиры наиболее ценные, противовоспалительные, и к тому же способные «сбалансировать» анти-похудательные эффекты углеводов, которые большинство из нас все же регулярно едят.

Эти «полезные» жиры известны как «омеги». Особенно нужны нам их отдельные разновидности — эйкозопентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты, а это не что иное, как Омега-3.

О том, как Омега-3 помогают нам жить, не болея, написано немало, но в основном с упором на снижение воспаления, или улучшение профиля жирных кислот — а вот про их участие в «похудейке» ученые узнали недавно, отмечает микробиолог.

Исследования показывают, что люди с ожирением и избыточным весом сбрасывали лишние килограммы жира на диете продолжительностью в 12 недель гораздо активнее, если в их систему питания добавляли по 580 мг ЭПК (Омега-3) и 390 мг ДГК (тоже есть в Омега-3), а также 50 мг других «омег».

- Но главное, резко похудевшие по разным причинам люди — по старости, из-за опухолей, или же другой тяжелой болезни — при адекватном снабжении ЭПК и ДГК теряют гораздо меньше мышечной массы, чем потеряли бы на без-омежной диете, - пишет Анча Баранова.

А значит, Омега-3 может быть хорошим подспорьем и для сохранения сил и объема скелетных мышц в пожилом возрасте.

Самые полезные жиры - «омеги» для здоровья, это Омега-3, Омега-6 и Омега-9:

Омега-3 богаты: рыбий жир, жирная и полужирная рыба (форель, лосось, скумбрия, сельдь, сардина, лосось, тунец), льняное семя, печень трески, кунжут, оливковое масло, грецкие орехи, фасоль, цветная капуста, шпинат, брокколи.

Омега-6: масло виноградных косточек, подсолнечное масло, масло зародышей пшеницы, кукурузное масло, масло грецкого ореха, соевое масло, другие растительные масла, орехи, семена.

Омега-9: оливковое масло, рыбий жир, арахисовое масло, подсолнечное масло, грецкие орехи, лосось, авокадо, льняное семя, форель.