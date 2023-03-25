Редкие у дачи: Анастасия Мельникова высаживает розы, Слава любит каштаны, семья Турецких — каллы с сакурой

Семейное гнездо звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой находится в Всеволжске (Ленинградская область), где во время Великой Отечественной проходила знаменитая «дорога жизни». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот-вот открывается дачный сезон. Городские жители отряхнут остатки лоска с костюмов, забьют багажники мешками с удобрениями, шлангами, тяпками, ножницами, мангалами и прочими снастями — и отправятся на свежий воздух возделывать сады (некоторые даже зовут его «обителью»).

В связи с чем «КП» представляет знаменитостей, которым ничто человеческое не чуждо: как и рядовой люд, они отправляются на дачу, чтобы побыть поближе к земле.

Актерские розы Анастасии Мельниковой

Семейное гнездо звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой находится в Всеволжске (Ленинградская область), где во время Великой Отечественной проходила знаменитая «дорога жизни». Колоритная чеховская усадьба в поселке Мельничий (да, да!) ручей досталось актрисе от именитого потомка — советского онколога Александра Мельникова. Там Анастасия с дочкой Машей и благоустроила сад, который без стеснения зовет «обителью». На 50 сотках растут яблони, сливы, кизил, вишня. Вдоль забора высажен виноград. За грядками с овощами Мельникова следит сама. В саду в зависимости от времени года цветут крокусы, тюльпаны, сирень, георгины, пионы.

А еще на даче знаменитости есть пирамида из елок и много-много роз.

— Как-то в Бишкеке иду по рынку и спрашиваю, сколько стоит куст розы, — вспоминала Анастасия, как ездила на гастроли. — Мне говорят, 10 рублей. — Сколько? — Десять. — Вот вам тысяча рублей, дайте мне сто кустов. Прислали, правда, 80, 70 из них прижились, и теперь вот цветут до самого октября. Срезать жалко, там бутоны еще!

Кроме того, на участке есть и «сериальный» бордюр из роз: это память о работе в сериале «Литейный, 4». На каждую рабочую смену в этом проекте актриса брала с собой икону и живую розу в горшочке, которая послушно ждала в актерском вагончике, а после переезжала на дачу Мельниковой.

На подмосковной «базе отдыха» певицы Славы в деревне Поздняково (по соседству с Любовью Успенской) хозяйничает только она сама. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Слава — каштанам!

На подмосковной «базе отдыха» певицы Славы в деревне Поздняково (по соседству с Любовью Успенской) хозяйничает только она сама. Пространство у двухэтажного дома артистка спроектировала самостоятельно, ведь ландшафтный дизайн — тайная страсть Славы. Она стала завсегдатаем садоводческих магазинов и с радостью тратит время на выбор дачных приспособлений обустройства. Вокалистка так и говорит: если б не сцена, стала бы садоводом.

— Я не приглашала дизайнеров к себе на участок, — признавалась она. — Мне нравится все делать самой. Буквально недавно я посадила калину, а еще иву и каштан. У меня растут и плодовые деревья, например, вишня. Люблю огород, выращиваю помидоры и огурцы. И конечно, как же без цветов! Мне кажется, что из певицы я постепенно превращаюсь в дачницу. Когда у меня выходные, я сажаю на даче деревья, кусты роз, поэтому у меня такая хорошая фигура. Клянусь, я не хожу в зал, я просто люблю копать, это снимает стресс. Петрушка, укроп, что только у меня не растет!

Разухабистая и открытая миру Лолита тоже не боится сорняков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лолита и лаванда

Разухабистая и открытая миру Лолита тоже не боится сорняков. У певицы сразу две дачи — больше напоминающих роскошные виллы, конечно. И все же без овощей и цветов никуда. Ближняя дача находится в подмосковном Дорохово: шесть соток, на которых певица выращивает помидоры, огурцы, зелень и кустарники. Плодоносит и привезенный из Молдавии виноградник. Обученная родителями и бабушками певица с удовольствием крутит банки с соленьями и вареньем. Выпалывает сорняки и назойливый борщевик. Дальняя дача — в солнечной Болгарии, там участок побольше и дом посолиднее. Там Лолита проводила много времени с бывшим мужем Дмитрием Ивановым. После развода певица ухаживает за участком сама: выращивает лаванду, розмарин, смородину. Пара дней работы — и «руки убиты в хлам». Но сколько счастья от труда!

Елена Ваенга Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Ваенга и наследие адмирала

В поселке с неказистым названием Кузьмолово находится натуральное поместье Елены Ваенги — доставшееся в наследство от советского контр-адмирала северного флота Василия Журавеля (руководил 69-й бригадой подводных лодок, которая в 1962 году принимала участие в Карибском кризисе). Двухэтажный терем с верандой близ озера похож на дворец Измайловского кремля. За участком Елена ухаживает собственноручно. И с глубоким погружением в тему. В частности, закупила инструменты для ручного глубокого рыхления земли, а так же машину для вспашки и ранневесеннего боронования земли — сажать картошку и корнеплоды. Есть на огороде лук и редис. Морковь и клубника (на вертикальной грядке). Идеальная задача певицы, как она сама признается, — накрыть большой стол для всей семьи, чтобы практически все, что стоит на нем. было выращено своими руками.

Михаил Турецкий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Домашний дендрарий Турецких

Основатель коллективов «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого» Михаил Турецкий на участке в 25 соток в Подмосковье недалеко от Сколково выстроил роскошный дом в виде открытого рояля. Романтично! Но и без земельной загородной прозы никуда. Жена музыканта Лилия, даром что носит цветочное имя, любит привозить из-за границы различные растения для сада. Ландыши и мини-огурцы — из Голландии. А еще теплолюбивые каллы оттуда же: как ни странно, эти редкие цветы отлично адаптировались и прекрасно себе растут. Туя и рододендроны прибыли из Германии. Из других стран были привезены и высажены вокруг дома магнолия, каштан, крокусы, маки и миндальное дерево. Плоды приносят яблоня, груша, вишня и черешня. Урожай с кустов малины, крыжовника и смородины тоже приносит порцию радости и заряд витаминами. Даже две сакуры у Турецких в нужное время расцветают! Воистину: музыка творит чудеса.