Это развитие опухолей и урон экологии: В Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

В Минобороны России прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

В Минобороны России прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о последствиях поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном

О том, что такая угроза нашим военнослужащим вполне реальна - нет сомнений. Так, 21 февраля заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в палате лордов британского парламента Великобритании заявила: «Наряду с предоставлением Украине танков «Челенджер-2» мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран».

«Напоминаю, что обедненный уран — это тривиальное название металла, основу которого составляет более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. Использование обедненного урана в таких боеприпасах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает их высокое бронепробивное действие. Хотелось бы обратить ваше внимание, что использование боеприпасов, содержащих обедненный уран значительного преимущества по сравнению с вольфрамовыми, в условиях современных военных действий не имеет», - объяснил Игорь Кириллов.

Но те, что из урана - дешевле и вреднее. Отравив почву, англосаксы лишат возможности выращивать на землях Донбасса пшеницу, подсолнух и другие сельскохозяйственные культуры, которые сегодня подают на стол в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Ни растениеводством, ни животноводством на этих территориях нельзя будет еще очень долго…

«Сложившаяся радиационная обстановка в городе Фаллуджа была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок Соединенными Штатами. Этот город до сих пор называют вторым Чернобылем», - напомнил Кириллов.

И предупредил, что использование таких боеприпасов приведет к инвалидности военнослужащих с обоих сторон. Военным специалистам известно, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Все зависит от того, куда ветер подует: основная радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли, которая может распространиться на десятки километров.

В 2002 году, экспертов, проводивших исследования под эгидой программы ООН по окружающей среде в местах натовских ударов такими снарядами и ракетами удивил тот факт, что по прошествии более двух лет после бомбардировок частицы обедненного урана все еще присутствовали в воздухе!

«Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени урановая пыль приводит к изменению внутренних органов», - предупредил Кириллов.

Кириллов указал на то, что технологий снижения токсичности обедненного урана не существует, а очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном, крайне затруднена.

«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности, Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму», - обратил внимание начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО. В ходе бомбардировок Югославии в 1999 году было применено около 40 тысяч бронебойных авиаснарядов с общим количеством обедненного урана более 15 тонн. В 2003-2004 годах США широко использовали такие боеприпасы при нанесении ударов по объектам иракских городов: Амара, Багдад, Басра, Кербела, Фаллуджа. Всего, по оценке Организации Объединенных Наций, США в Ираке применили не менее 300 тонн обедненного урана.

Так, по данным иракского правительства, в 2005 году заболеваемость раком в стране в результате применения боеприпасов с обедненным ураном возросла с 40 до 1 600 случаев на 100 тыс. населения. В связи с этим, Багдад подал официальный иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме 26 декабря 2020 г. против Вашингтона, требуя компенсации за нанесенный ущерб. В странах бывшей Югославии также отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%. Жертвами безответственной политики собственного руководства стали военнослужащие НАТО, принимавшие участие в военных кампаниях в Ираке и Югославии.

Так, в докладе главного военно-медицинского инспектора Италии (2016 г.) сообщается, что у четырех тысяч девяносто пяти (4 095) военнослужащих национальных вооруженных сил, задействованных на Балканах (1994–1999 гг.) и в Ираке (в 2003 г.) в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обедненным ураном, впоследствии были выявлены злокачественные опухоли различного типа. При этом в 8% случаев (330 чел.) заболевания завершились летальным исходом.