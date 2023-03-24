Деньги от торговли электронными сигаретами или их вред для здоровья: Правительство решит, что важнее

О проблеме вейпов «Комсомолка» писала уже не раз. Запрет поддерживают Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ряд депутатов Госдума во главе со спикером Вячеславом Володиным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ДЕТЕЙ НАДО СПАСАТЬ»

В Госдуме вновь поговорили о запрете вейпов. Это произошло в четверг, когда премьер Михаил Мишустин выступил с отчетом перед депутатами. Первым начал спикер Госдумы Вячеслав Володин — он давно выступает за запрет «парилок».

- Детей надо спасать, - заявил Володин. - Пагубные привычки, все ходят с этими устройствами, никто не может ответить насколько они вредны. Министр здравоохранения нас поддерживает, но голос его как-то очень слаб и не слышен в правительстве.

Присутствующие члены правительства молчали, ожидая, что будет дальше.

- Вы же за здоровый образ жизни, - то ли спрашивая, то ли утверждая, добавил Володин, обращаясь к сидящему рядом Мишустину.

- Точно, однозначно, - не оставил сомнений премьер.

- Голос минфина более мощный, и его возможности сильнее, потому что они считают деньги, - продолжил спикер. - Но в данном случае это здоровье ребятишек. И учителя в один голос говорят: «Давайте что-нибудь сделаем!» Они забирают эти вейпы, когда уже на уроках начинают курить или на переменах. Никто не знает, что за смеси, что за испарители. Нам бы объединиться с вами...

- Есть. Рассмотрим. Сформируем позицию, - лаконично обнадежил Мишустин.

ИНОГДА ОНИ ВЗРЫВАЮТСЯ. ПРЯМО ВО РТУ

О проблеме вейпов «Комсомолка» писала уже не раз. Запрет поддерживают Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ряд депутатов Госдума во главе со спикером Вячеславом Володиным. Однако Минфин, Минпромторг и табачные компании призывают эти новомодные штучки оставить на свободе и приравнять их к привычным сигаретам.

Поводы для споров нешуточные. С одной стороны, электронные сигареты, как и обычные, активно пополняют бюджет. Запретишь - и вся эта отрасль уйдет в теневую экономику. Но с другой, вейп - это только с виду что-то вроде переносного санаторного ингалятора с клубами ароматного пара. На самом деле это реальный источник опасности. Бывает, что они взрываются прямо во рту у курильщика - в прошлом году такой случай произошел в Тюмени, школьника увезли на скорой.

Два школьника в Калининградской области накурились вейпами (их называют «дуделками») и попали в больницу. Семиклассник из поселка Знаменское решил на переменке «попариться» в туалете, но на уроке ему стало плохо, сообщил канал Mash. Пришлось вызывать скорую и везти бедолагу в клинику, где ему поставили капельницу. А восьмиклассник из поселка Луговое вообще потерял сознание после первой затяжки. Сейчас подростки в норме, а производителей опасных вейпов ищут.

А в январе этого года в Санкт-Петербурге, надышавшись какой-то дряни, умер 14-летний подросток. Экспертиза показала, что причина смерти - отравление неизвестным веществом. Возле трупа валялось несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет и вейп. Конечно, летальные исходы - редкость, но легочные заболевания и отравления от заменителей сигарет - дело обычное. Страдают в основном подростки.

НИКОТИНОВЫЕ КОНФЕТКИ

Пышным цветом вейпы расцвели после того, как власти обрушились на сигареты. Подняли акцизы, что привело к повышению цен на табачные изделия, запретили рекламу, заставили рисовать ужасы на сигаретных пачках. Короче, курильщикам обломали кайф. Потребление сигарет в России значительно сократилось.

Но пока власти укрощали табак, никотиновые бутлегеры подготовили контрнаступление. В стране расцвели не только вейпы, кальяны и электронные сигареты, но появились даже никотиновые конфетки! Против всей этой «шмали» в 2020 году тоже приняли закон: под ограничения попали не просто «табачные изделия», а вся «никотинсодержащая продукция», которая доставляется в организм «посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания».

На самом деле, электронные сигареты - это реальный источник опасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но желаемого эффекта это не дало.

- Опасность и коварство этих продуктов - в их разнообразии, - рассказал «КП» замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. - Законодательство не успевает реагировать на каждый вид этих приспособлений. Вместо никотиновых в продаже появляются безникотиновые, но они содержат другие вредные вещества, по поводу которых в законодательстве нет никаких ограничений. Проблема еще и в том, что этот рынок на 90% черный. Нелегально ввезенная продукция не содержит достоверную информацию о содержании никотина, о дополнительных компонентах, об их влиянии на организм. А зачастую вообще дается неверная информация о содержимом. Вот, например, продвигают кальяны с безникотиновыми смесями. А мы провели исследование и выяснили, что на самом деле никотин там есть.

А ЕЩЕ ТАМ ЕСТЬ НАРКОТИКИ

Вейпы и другие альтернативные способы доставки никотина в организм могут содержать не только никотин.

- Устройства для вейпов используются для потребления наркотических веществ, - рассказал «КП» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков. - Есть жидкости с тетрагидроканнабинолом (содержится в листьях марихуаны). Наверное, нет особой сложности и с тем, чтобы использовать в этих устройствах другие наркотики, в том числе и синтетические. Таким образом, среди населения распространяется не только никотиновая, но и наркотическая зависимость.

Нарушается и запрет на продажу таких изделий несовершеннолетним. По информации Общероссийского общественного движения «Антидилер», такие случаи не раз выявлялись в разных городах страны. И абсолютно бесконтрольна продажа бездымных устройств через интернет. Если стоящий за прилавком продавец может определить возраст покупателя внешне или по паспорту, то в пост-боксах, куда приходит он-лайн заказ, никто у подростка документ не спросит.

ЭКСПЕРТ СКАЗАЛ: ЭТО ВРЕДНО. А МИНФИН: ПРИБЫЛЬНО

- Вейпы, кальяны, курительные смеси и другая никотинсодержащая продукция наносит существенный вред здоровью, - говорит член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков. - Вопреки уверениям табачных компаний никотинсодержащие смеси и жидкости очень вредны. Если при вдыхании продуктов сгорания табака организму наносится вред, который сказывается через какое-то время, то вдыхание никотиновых паров может привести к поражениям легких в короткий срок. Ингредиенты в жидкости на жировой основе, попадая в легкие, могут накапливаться там и приводят к заболеваниям быстрее, чем стандартные сигареты.

По его мнению, в отношении электронных средств доставки никотина (ЭСДН — так официально классифицируется группа вейпов) политика ограничений не сработала.

- Есть официальные ограничения, однако продавцы их не соблюдают, очевидно, в их среде процветает правовой нигилизм, - говорит эксперт. - Поэтому другого решения, кроме полного запрета, я не вижу. А чтобы не было повадно обходить запрет, должно быть достаточно болезненное наказание. Пусть не такое жесткое, как за распространение наркотиков, но ощутимое - крупный штраф или приостановка деятельности юридического лица.

Однако по данным Минфина, общие потери бюджета в случае запрета можно оценить в 100 млрд рублей - именно на такой доход от вейпов рассчитывали финансисты в этом году.

А КАК У НИХ?

За границей с запретом вейпов не все однозначно. Стран, где действуют ограничительные меры, не так уж много. Но там, где они есть , их лучше не нарушать. По данным портала Турпром, в 35 странах мира за вейпы могут серьезно оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

В Таиланде, например, запрещены ввоз и использование электронных сигарет, кальянов, вейпов и и жидкостей для них. Нарушителей ожидает штраф в 30 тыс бат (67,5 тыс руб.) или даже тюремный срок в 10 лет. Запреты действуют в Аргентине, Бразилии, Мексике, Катаре, Сингапуре, Японии, Северной Корее, Камбодже, Ливане, Вьетнаме, Индии, а также на Филиппинах. Полный запрет введен в Уругвае.

В Турции, например, за потребление электронных сигарет не сажают. Но их продажа - под запретом.

В Европе к «парильщикам» относятся терпимее. Ограничение — парить нельзя в публичных местах. В Норвегии запрещены устройства с никотином. А в Ватикане незаконным является покупка, продажа и курение любых электронных сигарет.

В США запреты регулируются властями штатов. Некоторые из них ввели ограничения на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, на продажу испарителей, ароматизированных электронных устройств. Дальше всех пошли в Калифорнии — там ввели полный запрет на продажу электронных сигарет. В бытность президентом Трамп говорил, что собирается сделать запрет тотальным по всей Америке, но не успел.

В соседней Канаде, как сообщает ТАСС, в ряде провинций действует запрет рекламы вейпов в магазинах и на заправочных станциях, а где-то запрещена их выкладка на витринах. На федеральном уровне запрещена реклама электронных сигарет, которую могут увидеть несовершеннолетние и действует требование включать в такую рекламу предупреждение об опасности для здоровья.