Александр Калягин: «Мне жаль, что некоторые наши артисты уехали. Уверен, им там очень тяжело»

Александр Калягин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По случаю Международного дня театра (27 марта) председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра «Et Cetera» Александр Калягин провел пресс-конференцию.

Темы были разные. И вопросы тоже: как будет восстанавливаться театральная жизнь в новых регионах страны? Как решать проблемы, связанные с западными санкциями? Почему Александр Калягин распрощался с кинематографом, и не жалеет об этом?

- В некоторых странах сейчас испытывают ненависть к России. Организовывают санкции против нашей культуры, срывают контракты и гастроли, запрещают русских авторов… Считаю: всё это несправедливо, прежде всего, по отношению к зрителям. Вот вышла публикация (на сайте журнала «Театр» - Ред.) «Хроника разгрома», в которой речь шла об уехавших артистах. Мол, после начала СВО уехали лучшие. Что я должен вам сказать... Друзья, лучшие остались в России и продолжают работать здесь. Это те, у кого есть чувство родины. Кто не бросил свое отечество в трудную минуту, они работают, ставят спектакли. Пишут новые пьесы. Когда мы объявили конкурс современной драматургии, нам прислали 17 прекрасных пьес… У нас нет недостатка талантов.

Калягин рассказал, что российские театры регулярно отправляют гуманитарную помощь в Донбасс. В гуманитарных конвоях участвуют очень многие:

- Наш театр «Et Cetera» отправляет помощь два раза в месяц: от бинтов до мёда и фруктов, и даже сала. В Мариупольский театр идет помощь. Знаю, что Иркутский театр постоянно помогает Донбассу. И многие-многие другие. А сколько актеров выступают в госпиталях. Иногда это происходит почти на линии боевых действий, что говорит о большом мужестве артистов. Актрису нашего театра Аню Артамонову в Донбассе все встречают как родную. В такой обстановке мы отмечаем Всемирный день театра.

Калягин рассказал, что по линии Союза театральный деятелей в дома отдыха СТД, в международную театральную школу принимают жителей новых регионов.

Журналисты спросили Александра Александровича, что он думает об уехавших артистах?

- Не каждому человеку, и артисту в том числе, можно привить чувство родины, - считает Александр Калягин. - Мне жаль, что некоторые наши коллеги уехали. Прежде всего жаль их самих. Уверен, им там очень тяжело. Но это их выбор, я его не приветствую. В годину трудностей ты должен быть со своей страной. Какая бы она ни была. Я не понимаю людей, которые уехали. С моей точки зрения, они сильно ошиблись. Поступили неправильно, совсем неправильно. Они и сами это поймут спустя время. Но я не хочу их сейчас добивать.

- Как вы считаете, нужно их лишать званий?

- Мне кажется смысла в этом нет. Они в Америке будут объявлять, что у них звание народного артиста России? За это там могут по голове получить. То, что сейчас происходит - это временно. Все пройдет. Но имя твое будет навсегда испорчено.

Калягин рассказал, что, к сожалению, нет современных хороших пьес на патриотическую тему. Театры ломают голову, как заинтересовать зрителей новым материалом. Рассказал, что в последнее время ему не поступает предложений от кино: «Моя киношная биография себя исчерпала. Наверное, я киношников напугал. Но я не жалею. Я наснимался в достаточном количество километров кинопленки. И сейчас занят только театром».