Федор Конюхов снова идёт на рекорд. С благословения МЧС

Фото: МЧС

Как сообщили KP.RU в пресс-службе МЧС России, в нынешнюю пятницу в окрестностях Мурманска стартовала экспедиция в составе двух человек - знаменитого путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло.

«Безопасность рекордного перелёта на воздушном шаре – под контролем МЧС, - говорится в оперативной сводке чрезвычайного ведомства. - Спасателями Мурманской области организовано взаимодействие с наземным штабом перелёта».

Речь идёт о трансконтинентальном перелёте на тепловом воздушном шаре.

Цель - установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта

Предполагается, что мужественные пилоты проведут в воздухе примерно 60 часов и преодолеют расстояние две с половиной тысячи километров (Нынешний рекорд – 2 360 км.)

СМИ сообщают: специально для этой экспедиции в России изготовили тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объёмом оболочки 12 тысяч кубов - самый большой за историю отечественного воздухоплавания.

Свои новые рекорды Конюхов и его напарник посвящают 20-летию общественного движения «ДРОЗД. Детям России - Образование, Здоровье, Духовность!»

По прикидкам самих воздухоплавателей, их воздушный шар, скорее всего, приземлится в бассейне реки Енисей.

КСТАТИ

Публикуя первые сведения о полете, пресс-служба чрезвычайного ведомства также выступила со следующим заявлением: «Напоминаем о важности регистрации в МЧС России туристических групп, отправляющихся по любому туристическому маршруту на территории Российской Федерации!».