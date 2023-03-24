Федор Конюхов снова идёт на рекорд. С благословения МЧС

Фото: МЧС
Как сообщили KP.RU в пресс-службе МЧС России, в нынешнюю пятницу в окрестностях Мурманска стартовала экспедиция в составе двух человек - знаменитого путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло.
«Безопасность рекордного перелёта на воздушном шаре – под контролем МЧС, - говорится в оперативной сводке чрезвычайного ведомства. - Спасателями Мурманской области организовано взаимодействие с наземным штабом перелёта».
Речь идёт о трансконтинентальном перелёте на тепловом воздушном шаре.
Цель - установить сразу два мировых рекорда – на дальность и длительность полёта
Предполагается, что мужественные пилоты проведут в воздухе примерно 60 часов и преодолеют расстояние две с половиной тысячи километров (Нынешний рекорд – 2 360 км.)
СМИ сообщают: специально для этой экспедиции в России изготовили тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объёмом оболочки 12 тысяч кубов - самый большой за историю отечественного воздухоплавания.
Свои новые рекорды Конюхов и его напарник посвящают 20-летию общественного движения «ДРОЗД. Детям России - Образование, Здоровье, Духовность!»
По прикидкам самих воздухоплавателей, их воздушный шар, скорее всего, приземлится в бассейне реки Енисей.
КСТАТИ
Публикуя первые сведения о полете, пресс-служба чрезвычайного ведомства также выступила со следующим заявлением: «Напоминаем о важности регистрации в МЧС России туристических групп, отправляющихся по любому туристическому маршруту на территории Российской Федерации!».