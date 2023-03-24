"Кому – голод, кому – страдания, а кому – прибыль": Украинский политик раскрыл, как Запад богатеет на украинском зерне

Изначально зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих стран Африки Фото: REUTERS

Известный украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук написал новую статью, о которой сообщил открывшийся в начале января Телеграм-канал "Другая Украина". Текст относительно небольшой. Но характерно в данном случае, что он не стал уходить в какие-то философские глубины и высоты, а предельно конкретно описал суть предмета гордости нынешних украинских властей – "зерновой сделки". Как доказывает Медведчук, она – вовсе не панацея и не благо для Украины, а является настоящим "грабежом страны" под маской "доброго дяди".

- Изначально зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих стран Африки. Потоки крокодильих слёз могли вывести из берегов Темзу или Потомак. Утверждалось, что боевые действия, перекрыв возможность торговли, спровоцируют голод в бедных странах. При этом Запад не предлагает ничего, чтобы эти боевые действия закончить, а вот на голоде активно наживаются, - пишет Медведчук. - Ведь все "хорошо": кому надо – голод, кому надо – смерть и страдания, а кому надо – прибыль.

Как пишет Медведчук, есть два списка стран, тех, кто покупает украинское зерно, и тех, кто им торгует. И эти списки не пересекаются.

- Почему бедные страны не покупают напрямую? По своей глупости не знают, где находится Украина? – задается Медведчук вопросом, и сам же на него отвечает. - Нет, просто нельзя вот так взять и купить украинское зерно.

- Покупают пшеницу на Украине по демпинговым 198 долл. за тонну (вдвое дешевле цены на рынке), а продают одной из беднейших стран мира – Бангладеш – уже по 363 долл. за тонну, - описывает механизм бывший лидер "ОПЗЖ", проведший немалое время на "подвале" в СБУ. - Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми.

А кто же это делает, и что происходит с деньгами?

- Например, оплата зерна осуществляется через компанию, зарегистрированную через четыре дня после начала зерновой сделки, уставной капитал – 100 фунтов стерлингов, а собственник компании, по счастливому совпадению – гражданка Украины. Зерно идет, куда надо, а деньги – в Британию, - описывает процесс Виктор Владимирович. - Даже минимальная сумма может не вернуться на Украину просто потому, что такие "трейдеры" успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютной выручки. Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе.

И не просто на Западе, а в офшорах.

- Весь украинский экспорт за прошлый год составил 44 млрд долл. Из них через офшоры прошло 20 млрд, т.е. офшоризация украинского экспорта – 46%, - подсчитал Медведчук и сделал вывод. - То, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада, в первую очередь, господ из Вашингтона. Всё это уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений. Вся земля, выраженная в квадратных или кубических единицах измерения – как черноземы, так и просто территории – всё это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или т.н. государству, которого по факту уже нет. И весь этот схематоз с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы, у тех, кто сегодня имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – «завтра» может не наступить.

Впрочем, для нынешних, "тех, кто организовал войну и разруху на Украине" Медведчук пророчит совсем не светлое будущее: " Они – отработанный материал для заказчика. Они – мавры, сделавшие своё дело... Их всегда сумеют вытрясти".

А для Украины сейчас в итоге "под маской «доброго дяди», поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны, … продолжают гибнуть украинские граждане. Которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать".