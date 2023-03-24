Ограничение на ввоз иностранных семян и экспорт удобрений: правительство вводит новые меры для развития АПК

Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

С 2024 года в России планируется ввести ограничения на ввоз иностранных семян. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства в пятницу. По его словам, ограничение собираются ввести, чтобы простимулировать производство семян внутри страны.

Патрушев также рассказал, что правительство прорабатывает вопрос продления мер по ограничению экспорта отдельных видов удобрений еще на полгода - до ноября включительно. Сохранится, по словам министра, и фиксация отпускных цен.

- Все это позволяет держать ситуацию под контролем, - заявил Патрушев.

По его словам, у аграриев сейчас нет проблем с покупкой удобрений.

- У аграриев в наличии 2,2 миллиона тонн удобрений, что на 212 тысяч тонн больше, чем годом ранее, - отметил Патрушев.

Посевная, по словам Патрушева, проходит без инцидентов. К весеннему севу уже приступили 29 регионов.

- На данный момент засеяно более 600 тыс. га. Динамика выше прошлого года. При благоприятной погоде рассчитываем на достойный урожай, а главное – надеемся, что он будет сбалансированным, - заметил министр.

В свою очередь премьер Михаил Мишустин пообещал, что правительство продолжит поддерживать аграриев. По его словам, сохранены все субсидии, необходимые для проведения полевых работ.

- Правительство понимает, как важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрениями, техникой. Тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля, других овощей, а также кормовых культур, - отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что у аграриев есть возможность взять кредит по льготной ставке. На такие субсидии в бюджете предусмотрено почти 160 млрд рублей.

- Средства должны прийти к аграриям как можно скорее, чтобы вовремя все приобрести, что потребуется для посевной, - сказал премьер.