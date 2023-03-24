Аэрофлот переходит на летнее расписание

Фото: www.aeroflot.ru
Главная особенность нового сезона — расширение сети маршрутов из российских регионов. Аэрофлот открывает новые ежедневные рейсы из пунктов РФ в Турцию и будет летать в Анталью из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы.
Авиакомпания продолжит развивать сеть полётов из Санкт-Петербурга. В начале июня открывается новый рейс в Хабаровск с частотой выполнения три раза в неделю. Увеличится частота полётов в пункты Турции — Стамбул и Анталью. Будет продолжена программа полётов в Баку, Самарканд и Ташкент*.
Претерпит изменения международная программа из Сочи. Аэрофлот заменит свою дочернюю авиакомпанию «Россия» на рейсах в Ереван и пункты Турции — Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан.
В летнем расписании Аэрофлот продолжит выполнять прямые перелёты из пунктов РФ к излюбленным российским курортам Черного Моря и Кавказа — в Сочи и Минеральные Воды.
В сезон отпусков и летних каникул авиакомпания открывает рейсы в Сочи из Тюмени и Новосибирска. По сравнению с действующим зимним расписанием в новом сезоне будет увеличена частота полётов в Сочи: из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани — до двух раз в сутки;
из Перми, Омска, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска — ежедневно.
Продолжатся полёты из пяти регионов России в Минеральные Воды: из Екатеринбурга — ежедневно; из Казани — 3 р/нед.; из Перми — 3 р/нед.; из Самары — 3 р/нед.; из Уфы — 3 р/нед; из Красноярска — 5 р/нед**.
Активно развивая российскую сеть маршрутов из Москвы, Аэрофлот значительно увеличивает частоту полётов по внутренним направлениям.
ТОП-5 пунктов России с самой большой частотой в новом сезоне (в неделю)***:
• Москва — Санкт-Петербург (Шереметьево, Внуково), 245
• Москва — Сочи, 134
• Москва — Екатеринбург, 84
• Москва — Калининград, 70
• Москва — Казань, 63
Среди зарубежных новинок этого лета — регулярные рейсы из Шереметьева в Измир, полёты четыре раза в неделю начнутся с 27 мая. Будет увеличена частота полётов в Индию и Турцию:
• в Дели — ежедневно (с начала летнего расписания);
• в Анталью — до 49 р/нед;
• в Стамбул —до 42 р/нед.
• в Бодрум — до 14 р/нед.
* Оператор рейсов из Санкт-Петербурга в Азербайджан и Узбекистан — а/к «Россия»
** Оператор рейса — а/к «Россия»
*** С учётом рейсов Аэрофлота и авиакомпании «Россия».