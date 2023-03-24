Аэрофлот переходит на летнее расписание

Фото: www.aeroflot.ru

Главная особенность нового сезона — расширение сети маршрутов из российских регионов. Аэрофлот открывает новые ежедневные рейсы из пунктов РФ в Турцию и будет летать в Анталью из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы.

Авиакомпания продолжит развивать сеть полётов из Санкт-Петербурга. В начале июня открывается новый рейс в Хабаровск с частотой выполнения три раза в неделю. Увеличится частота полётов в пункты Турции — Стамбул и Анталью. Будет продолжена программа полётов в Баку, Самарканд и Ташкент*.

Претерпит изменения международная программа из Сочи. Аэрофлот заменит свою дочернюю авиакомпанию «Россия» на рейсах в Ереван и пункты Турции — Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан.

В летнем расписании Аэрофлот продолжит выполнять прямые перелёты из пунктов РФ к излюбленным российским курортам Черного Моря и Кавказа — в Сочи и Минеральные Воды.

В сезон отпусков и летних каникул авиакомпания открывает рейсы в Сочи из Тюмени и Новосибирска. По сравнению с действующим зимним расписанием в новом сезоне будет увеличена частота полётов в Сочи: из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани — до двух раз в сутки;

из Перми, Омска, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска — ежедневно.

Продолжатся полёты из пяти регионов России в Минеральные Воды: из Екатеринбурга — ежедневно; из Казани — 3 р/нед.; из Перми — 3 р/нед.; из Самары — 3 р/нед.; из Уфы — 3 р/нед; из Красноярска — 5 р/нед**.

Активно развивая российскую сеть маршрутов из Москвы, Аэрофлот значительно увеличивает частоту полётов по внутренним направлениям.

ТОП-5 пунктов России с самой большой частотой в новом сезоне (в неделю)***:

• Москва — Санкт-Петербург (Шереметьево, Внуково), 245

• Москва — Сочи, 134

• Москва — Екатеринбург, 84

• Москва — Калининград, 70

• Москва — Казань, 63

Среди зарубежных новинок этого лета — регулярные рейсы из Шереметьева в Измир, полёты четыре раза в неделю начнутся с 27 мая. Будет увеличена частота полётов в Индию и Турцию:

• в Дели — ежедневно (с начала летнего расписания);

• в Анталью — до 49 р/нед;

• в Стамбул —до 42 р/нед.

• в Бодрум — до 14 р/нед.

* Оператор рейсов из Санкт-Петербурга в Азербайджан и Узбекистан — а/к «Россия»

** Оператор рейса — а/к «Россия»

*** С учётом рейсов Аэрофлота и авиакомпании «Россия».