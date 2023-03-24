«Козловский свалил из России. И Акиньшина тоже»: Поплавская резко высказалась об уехавших в США актерах

Данила Козловский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась в соцсетях по поводу отъезда в США Данилы Козловского и его возлюбленной, актрисы Оксаны Акиньшиной. Звезда «Красной шапочки» назвала пару «подлыми людьми», которых «даже не хочется называть коллегами».

Яна опубликовала в своем Telegram-канале снимок, на котором Козловский позирует на фоне небоскребов Нью-Йорка.

«Я и не знала, что Данила Козловский... свалил из России. И Акиньшина тоже. Собираются вместе строить новую жизнь. Вспоминаю Евгения Саныча Евстигнеева, он мне говорил: “Мы не звезды, звезды там, на небе! А мы тут так, работу работаем!”» - эмоционально написала Поплавская.

Больше всего актрису возмущает то, что люди, построившие в своей стране успешную карьеру и завоевавшие любовь зрителей, так легко предали своих поклонников. Поплавская негодует из-за подлого поступка уехавших артистов по отношению к Родине.

«Так странно, обласканные всеми, властью и народом, звучащие из каждого утюга, все равно нашли, за что ненавидеть страну. Жили - не тужили, все было прекрасно. Но не мила оказалась родная страна. И власть не та, и люди не те. Вот это особенно обидно. Те, кто покупал билеты в театры, кинотеатры, смотрел в онлайн-кинотеатрах, в эфире федеральных каналов... они были дураками в ваших глазах? Вы для кого работали в конечном счете?» - задается вопросом Поплавская.

Актриса подчеркивает, что уехавшие артисты жили на доходы от фильмов и спектаклей, то есть на деньги, которые платили зрители.

«Вы думали, что народ дурак? Но деньги взять у дурака не зазорно? Где бы вы были, если бы не этот народ? Старое поколение артистов имело понимание о совести, чести и достоинстве. Куда же это ушло? А новое поколение своим отношением к делу просто девальвировало актерскую профессию», - считает Яна Поплавская.

Оксана Акиньшина улетела в Нью-Йорк вместе с Козловским. Фото: соцсети.

О том, что Данила Козловский уехал в США, стало известно месяц назад. Тогда поклонники решили, что актер улетел за океан отмечать день рождения дочери. В феврале Данила отправился в Нью-Йорк, чтобы поздравить с трехлетием маленькую Оду-Валентину. С матерью девочки моделью Ольгой Зуевой Козловский расстался практически сразу после рождения наследницы. Дочка артиста вместе с мамой осталась в Америке, и Данила навещал ее по мере возможности.

В поездке Козловского сопровождала Оксана Акиньшина. Звезда фильма «Спасибо, что живой» не говорила, что улетела за океан. Но снимки, которые Оксана выложила на своей странице, говорят сами за себя. Акиньшина сфотографировалась на Манхэттене во время прогулки по Центральному парку.

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США, где она работала моделью. Все были уверены, что Данила женится на ней. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины Козловский вернулся в Россию на съемки фильма «Чернобыль» и расстался с Зуевой из-за разгоревшегося романа с Акиньшиной.

Ради Козловского Акиньшина поставила финальную точку в своем браке с продюсером Арчилом Геловани. Отношения между супругами разладились задолго до этого, тем не менее, Геловани и Акиньшина совместно воспитывали сына Костю и дочь Эмму. Говорят, после развода Арчил настоял, чтобы дети переехали вместе с ним в Грузию. По отзывам знакомых, дети Акиньшиной живут в Тбилиси, их воспитанием занимается бабушка.