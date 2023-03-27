Интригующая битва тяжеловесов на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

За более чем 3 года существования уникального на российском телевидении спортивного шоу РЕН ТВ организовал на данный момент в партнерстве с ведущими российскими промоутерами 26 турниров.

На РЕН ТВ выступали прославленные мировые звезды - профессионалы и яркие представители поп ММА, в жестких зарубах сходились известные блогеры и спортсмены-любители. Суперсерия «Бойцовского клуба» объединила таких разноплановых бойцов как Владимир Минеев, Мурат Гассиев, Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов, Сергей Харитонов, Алексей Папин, Джефф Монсон, Александр Емельяненко, Вячеслав Дацик, Фернандо Родригес, Гильермо Джонсон.

Не пытаясь играть на поле спортивных телеканалов, РЕН ТВ миксует яркие постановочные решения, нагнетает интригу вокруг каждого противостояния и привлекает к турнирам наиболее ярких, «медийных» бойцов, таким образом расширяя телеаудиторию за счет любителей драматичных зрелищ, построенных на конфликте и агрессии. При этом организаторам удается не скатываться в откровенную фриковость и фарс, предлагая зрителям сбалансированный спортивно-зрелищный кард.

Тот же скандальный Вячеслав Дацик будет в главном бою предстоящего турнира биться по правилам «джентльменского» бокса с американским профи Кевином Джонсоном, у которого в активе поединки с такими звездами как Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис и Энтони Джошуа. Как признал сам Дацик, он уличный боец и не имел школы бокса с великими. Эту школу ему предстоит очень быстро пройти в ринге с Джонсоном - интрига этого боя очевидна: талант и техника против напора, упертости и мощи.

Дацик вообще один из самых «аудиторно» сильных среди постоянных участников проекта РЕН ТВ – бои с его участием в 2022 году против Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева и Джеффа Монсона собрали на канале и в Интернете максимальное число зрителей.

Новую для себя телеаудиторию благодаря проекту РЕН ТВ привлек известный видеоблогер Святослав Коваленко, победивший в завершающем турнире 2022 года Александра Емельяненко – еще одного бойца с крайне неоднозначной историей и репутацией. Этот поединок двух противоположностей стал самым популярным эфирным событием в рамках «Бойцовского клуба» в 2022 году.

Организаторы проекта постоянно ставят участников в непривычные и не самые комфортные для них условия: боксеры дерутся по правилам ММА, бойцы, побеждавшие в партере, вынуждены проводить раунды в боксерской стойке; уличные бойцы без спортивных регалий противопоставляются мастерам спорта, «самый сильный мальчик 90-х» Брюс Хлебников выходит против Дениса Вильданова и Павла Шульского. Соперники, как правило, разноплановые, результат боя не очевиден – РЕН ТВ не оставляет зрителям шанса не смотреть очередной турнир, где в каждом поединке - своя интрига и свой конфликт, смешение бойцовских стилей и амплуа.

На ближайшем турнире 31 марта, помимо главного боя с Дациком и Джонсоном зрителей ждет встреча российского тяжеловеса и кулачного бойца из Пятигорска Павла Шульского с профессиональным бразильским боксером Данило Сузартом. Бразилец легче, быстрее и ниже соперника на целую голову. Помогут ли Шульскому упорные тренировки и фирменный джеб или бразилец побьет его в скорости и технике? По мнению экспертов и тренера Шульского, встреча не станет для Павла «легкой прогулкой» - и тут снова возникает интрига!

Также в ринг на турнире выйдут боксер - тяжеловес Артем Сусленков с успешной любительской карьерой против профессионала из Ганы с 10-летним опытом Эбенезера Тетте и непобежденная звезда турниров «Битва за хайп» Николая Данилова против ветерана К-1 Евгения Орлова по прозвищу «Молекула ада», который единственный смог нокаутировать Вячеслава Дацика.

Как все завершится, увидят гости Волейбольной арены «Динамо» и в прямом эфире на РЕН ТВ 31 марта в 23-00! Более «тяжелого» турнира на РЕН ТВ еще не было!