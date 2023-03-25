Яркая Дарья Мороз, Эрнст с молодой женой и элегантная Снаткина: Звезды блеснули нарядами на кинопремии

Дарья Мороз и Софья Эрнст. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 24 марта в десятый раз прошла церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Профессиональные призы присуждались лучшим фильмам и сериалам. На награды претендовали 34 премьеры 2022 года и 18 релизов 2021 года – полнометражные картины, телевизионные и онлайн-сериалы, документальное кино и анимационные ленты. Ведущими церемонии, которая прошла в Центре международной торговли Москвы, стали Марина Зудина и Евгений Стычкин.

Константин Эрнст с женой Софьей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лучшими фильмами были признаны историческая картина «Сердце Пармы», российско-финская картина «Купе номер 6» и документальный проект «Балабанов. Колокольня. Реквием».

В одной из главных номинаций премии - лучший сериал от 5 до 24 серий – победили «Хрустальный» и третий сезон «Шифра». Кроме того, в 2022 году появилась отдельная номинация для сериалов онлайн-платформ – и награда за нее досталась «Нулевому пациенту».

Екатерина Климова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одна из самых ярких номинаций премии – лучший комедийный сериал. Победу в ней одержали «Вампиры средней полосы» и «Почка».

Проект «Топор» был отмечен как лучший мини-сериал по итогам сразу двух лет. Анимационный сериал «Три кота» также был признан лучшим в 2021 и в 2022 годах.

Владимир Вдовиченков с женой Еленой Лядовой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Церемония вручения премии Премии АПКиТ собрала немало звезд кино и телевидения. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пришел на награждение вместе с супругой Софьей. 34-летняя звезда сериала «Содержанки» выбрала для выхода в свет элегантное черное платье с ассиметричным вырезом, обнажившим ее точеные плечи. На красной дорожке глава Первого канала нежно обнял свою красавицу-жену.

Дарья Мороз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не менее нежно Софья обнималась перед камерами со своей коллегой по «Содержанкам» Дарьей Мороз. Подруги вместе позировали фотографам на красной дорожке. Бывшая жена Константина Богомолова нарядилась в яркий брючный костюм, который она дополнила роскошными золотыми украшениями с изумрудами. Зеленые камни эффектно сочетались с цветом ее глаз.

Дарья Мороз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одной яркой участницей вечера стала актриса Анна Снаткина. 39-летняя звезда отечественных сериалов появилась в компании своего мужа, актера Виктора Васильева. Анна выбрала для вечера красный брючный костюм с эффектными вырезами на талии.

Анна Снаткина, Виктор Васильев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Снаткина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущего вечера Евгения Стычкина в зале поддерживала жена – актриса Ольга Сутулова. Вскоре на экраны выходит новая работа с участием актрисы – сериал «Сансара». В июне прошлого года Сутулова родила второго сына. Старшего наследника супругов зовут Михаил, он появился на свет в 2020 году. Ольга умудряется совмещать материнство с карьерой и в перерывах между воспитанием малышей находит время для съемок.

Евгений Стычкин с женой Ольгой Сутуловой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Подкаминская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Кузьмина. Фото: Борис КУДРЯВОВ