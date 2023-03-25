Свадебный образ княгини Монако так никто и не смог повторить

Грейс Келли была чрезвычайно популярна, многие хотели заполучить такую жгучую красотку в жены, да еще и прославиться за её счёт Фото: EAST NEWS

Уникальное платье, ценой в почти 2 млн рублей, сшитое из шёлка, отделанное брюссельскими кружевами и жемчужинами, досталось сногсшибательной невесте совершенно бесплатно. Ведь к алтарю шла Грейс Келли — знаменитая голливудская актриса, снявшаяся в более чем десяти фильмах и получившая премию «Оскар» в 1955 году. Платье ей подарила киностудия Metro-Goldwyn-Mayer.

Грейс Келли была чрезвычайно популярна, многие хотели заполучить такую жгучую красотку в жены, да еще и прославиться за её счёт. Вот и князю Монако Ренье посоветовали взять в жёны актрису и «раскрутить» зачахшую к тому времени европейскую столицу казино, город-курорт Монте-Карло.

Поначалу Ренье, услышав такое предложение, просто усмехнулся. Однако прошло время, и как-то князь и Грейс пересеклись на одной фотосессии.

Это была любовь с первого взгляда. В 1956 году они поженились, и их роскошную свадьбу так никому и не удалось повторить.

На невесте было платье, которое голливудский модельер Хелен Роуз шила шесть недель. На наряд пошли 100 метров шёлка и 300 метров тончайших брюссельских кружев. Фата была декорирована цветами и изображениями птиц. В руках невеста держала скромный букет ландышей.

Свадебный образ Грейс Келли пытались повторить и принцесса Диана, и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон, однако этого так никому и не удалось. А само платье находится в Художественном музее американской Филадельфии, где, как неоднократно сообщало руководство, является одним из самых популярных экспонатов.