США и Канада считают введенные против России санкции «историческими»

На совместной с Трюдо пресс-конференции Байден заявил, что власти США и Канады будут продолжать давление на Россию Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден совершил краткий рабочий визит в соседнюю Канаду.

По итогам встречи с канадским премьером Джастином Трюдо Белый дом и офис правительства Канады распространили совместное коммюнике, в котором перечислили основные параметры взаимодействия.

Наряду с борьбой с наркотрафиком и миграционным кризисом Вашингтон и Оттава выразили свою приверженность укреплению глобальных альянсов, в первую очередь, НАТО.

Они также заявили, что «будут продолжать возлагать на Россию экономические издержки, сохраняя при этом поддержку Украины столько, сколько потребуется», и одновременно признали «серьезный долгосрочный вызов международному порядку, исходящий от КНР».

При этом с Китаем Канада и США будут «сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес».

Отдельным пунктом значатся совместные американо-канадские инвестиции в оборону, включая модернизацию Североамериканского командования воздушно-космической обороны (НОРАД).

На совместной с Трюдо пресс-конференции Байден заявил, что власти США и Канады будут продолжать давление на Россию, используя «исторические санкции и тарифы».