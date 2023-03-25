Перевал Дятлова: Найдена еще одна загадка в деле гибели туристов на Северном Урале

Одно из последних фото Семена Золотарева в том самом роковом походе

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. За 16 дней участники похода должны были пройти на лыжах по северу Свердловской области не менее 300 км и совершить восхождения на две вершины Северного Урала. Поход относился к третьей (высшей) категории трудности.

Через месяц спасатели обнаружили пустую палатку туристов... А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. По версии следствия, туристы погибли в ночь с 1 на 2 февраля. Но до сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Из-за этой недосказанности в наше время появились десятки различных версий трагедии: от лавинной до нападения снежного человека.

Немало загадок в этой истории связано с личностью самого старшего участника похода 38-летнего Семена Золотарева. Во-первых, его биография весьма противоречива. Во-вторых, нет никаких достоверных сведений о цели его приезда на Урал из кавказского города Лермонтова. В-третьих, некоторые исследователи полагают, что он мог стать одним из виновников гибели всей группы. Последняя версия, на наш взгляд, сомнительна. Но загадок в его жизни, действительно, очень много.

СПЛОШНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Мы писали о них не раз, но давайте еще пробежимся.

- Родился Золотарев то ли 1 февраля 1921 года, то ли 1 марта. В биографиях указывал на февраль, а по метрике – март. Окончил 10 классов, стал комсомольцем. Призван на фронт в октябре 1941-го.

- Официально его звали Семен, но он всем представлялся Александром.

- Его военная автобиография расходится с документами. Но на фронте он точно был и всю войну прошел без единого ранения.

- После демобилизации поступил в Московское военное училище, откуда мог выйти военным инженером. Но почему-то оказался в Минске, где стал студентом в институте физкультуры.

- В Минске же вступил в партию, перепутав вдруг свои награды. Заявил парткомиссии, что награжден Орденом Красной Звезды А также медалью «За Отвагу», которой у него не было. Зато имелись медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

- По окончании института был распределен в город Гродно, в местный комитет спорта. Мог сделать прекрасную карьеру чиновника. Но нет. Неизвестно как выбил в Минпросвещении РСФСР направление в маленький Пятигорск в педагогический институт. Отработал там полгода учителем физкультуры и был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины.

- Устроился в фармацевтический вуз. Проработал в нем до 1954 года. И снова уволили за то, что срывал занятия, скандалил.

- В 1955 году Семена изрядно пропесочили на партийном собрании горкома. Как следует из обличений его товарищей по партии: Золотарев избивал родную тетку, не давал ей денег, хотя жил и столовался у нее.

- Вместе с сожительницей пытался дать взятку некому чиновнику за получение жилья. И самое страшное, по тем временам, преступление – скрыл ото всех, что его старший брат - Николай служил у немцев полицаем в станице Удобной. В 1943 году был расстрелян.

- Мы общались с его учениками. Одни рассказывали, как Семен незадолго до рокового похода на Северный Урал предрек им, что о походе этом заговорит весь мир. Иные вспоминали – «когда начались 1957-1958-ый учебные годы, Золотарев еще работал в школе. А во втором полугодии куда-то исчез».

- В уголовном деле в акте судебно-медицинского исследования Золотарева написано: «на тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка ГЕНА. На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свеклы и букв + С, на тыле левого предплечья татуировка с изображением Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ, пятиконечная звезда и буквы С, букв Г+С+П = Д и цифры 1921 год». Но никто из тех его родственников и знакомых, с кем нам удалось пообщаться, никаких изображений на теле Семена не видел. Не видели их и ученики Семена, с которыми он занимался гимнастикой обнаженным по пояс.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СМЕРТЬ СЫНА

Хватит загадок, скажете вы. Мы бы и рады перестать их перечислять. Слишком уж много для одного человека. Но нет. Появилась очередная.

Недавно в одном из архивов мы обнаружили любопытный документ. Это протокол № 10 заседания исполнительного комитета Ивдельского городского совета депутатов трудящихся от 10 марта 1959 года. Первым пунктом на повестке дня - вопрос об оказании денежной материальной помощи гражданке Золотаревой. Тут же решение. Правда, вынесено оно было заранее 7 марта 1959 года.

Далее цитируем: «В соответствии указаний зам. председателя Свердловского облисполкома тов. Павлова и тов. Безуглова, учитывая тяжелое материальное положение гр. Золотаревой и трагическую гибель ее сына, исполком городского совета решил:

1. Гражданке Золотаревой оказать денежную материальную помощь за счет средств городского комитета физкультуры и спорта одну тысячу рублей.

2. Обязать зав. Горфо тов. Лагуткина обеспечить выполнение данного решения».

Архивный документ о денежной компенсации матери Семена Золотарева

Архивный документ о денежной компенсации матери Семена Золотарева

Архивный документ о денежной компенсации матери Семена Золотарева

Странность этого документа в следующем. Группа из девяти туристов, как известно, ушла в поход от турсекции Уральского политехнического института. Соответственно, и Семен Золотарев должен был быть внесен временно в списки турсекции. В связи с этим вопрос, почему компенсацию за его смерть матери Золотаревой Вере Ивановне выплачивает Ивдельский комитет физкультуры и спорта? Причем, здесь Ивдель вообще? Никогда не было таких правил, чтобы компенсации платили по месту гибели. Платит либо виновник гибели, либо организация, от которой был поход. В этой связи, не утверждаем, но можем предположить, что компенсацию Вере Ивановне могла заплатить некая силовая структура, с которой Золотарев был связан. А если такая связь была негласной, то и деньги решили передать не напрямую, а через одну из ивдельских бухгалтерий.

Но это еще не все. 7 марта нет никаких сведений о нахождении Золотарева. К этому моменту найдены только пять тел погибших – Дорошенко, Кривонищенко, Дятлова, Слободина, Колмогоровой. Остальную четверку, считавшуюся пока без вести пропавшей, обнаружат только в мае под двухметровой толщей снега в овраге. До этого даже распространялись зловещие слухи: якобы без вести пропавшие могли убежать в Америку через Чукотку!

Но выходит, что областные чиновники Павлов и Безуглов точно знали, что никого в живых уж нет и нужно выплатить компенсации, чтобы родственники поменьше возмущались. Добавим в эту копилку воспоминания родственника Семена Золотарева, его внучатого племянника Андрея Лещенко.

- Когда сообщили о гибели Семена, Вера Ивановна с Марией (старшая сестра Семена, - Авт.) поехали в Свердловск, - рассказывал Андрей исследовательнице трагедии Майе Пискаревой. - Их возили в Ивдель и предложили показать с вертолета место гибели группы. Мария побоялась лететь, а Вера Ивановна поднялась в вертолет и полетела на склон. Ей сверху показали место, где погибла группа, сделали фотографию, где крестиком было указано это место. Вере Ивановне труп не показывали, сказали, что тело Семена так и не нашли.

Часть пути от одного поселка до другого дятловцы проехали на грузовике

ПОХОРОНЫ ПРОШЛИ В МАЕ

Итак, если воспоминания верны, то вполне вероятно, что Вере Ивановне сказали о смерти сына в конце февраля, когда поиски группы только начались. В начале марта она уже пролетела над перевалом на вертолете. После получила 1 000 рублей от ивдельских властей и вернулась домой.

Похороны Семена прошли в мае на Ивановском кладбище Свердловска, остальную группу похоронили на Михайловском. Вот как рассказывал о них kp.ru Виктор Богомолов, знакомый Золотарева: «Председатель областного спорткомитета Репьев обратился ко мне как к председателю областного турклуба. Он сказал, ты был знаком с Золотаревым. Возьми на себя его похороны. Кстати, тогда я и узнал с удивлением, что он по паспорту значился Семеном, а ведь нам всем он почему-то представлялся Александром. На кладбище пришли человек 12-15. Не больше. Приехала его мама и ребята из нашего туристского актива. Мать Семена была совсем старенькая. Ее посадили на стульчик. Она сидела и держалась за гроб. Никаких сопровождающих при ней не было. Совсем одна».

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ – МНОГО ИЛИ МАЛО?

Скорее всего, тысяча рублей, полученная матерью Семена, предназначалась не для оплаты похорон. Эти расходы взял на себя областной спорткомитет, что вполне логично.

Дабы понять, насколько существенной была эта сумма, вернемся в Ивдель 1959 года. В архивных документах встречаются решения исполкома о выдаче материальной помощи местным жителям. На постройку дома – 5 000-7 000 рублей. Матпомощь семье Пашко, где 4 маленьких детей и сам Пашко болен, 200 рублей. На похороны одинокой гражданки – 150 рублей. Или вот еще документ – гражданка Видякина получает пенсию по гибели сына 160 рублей. Не так уж щедр был исполком.

Для ивдельского комитета физкультуры и спорта 1 000 рублей тоже немалая сумма, учитывая, что их полугодовой бюджет – почти 20 000 рублей с зарплатами, командировками, организацией соревнований и разных мероприятий.

Так что же случилось с группой из 9 туристов, что матери одной из них спешно сунули приличные деньги, свозили на место гибели сына гораздо раньше того, как было найдено его тело.

Снова одни вопросы и никаких ответов. Если у вас есть достоверные сведения об этой истории, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.