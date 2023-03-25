Магнитное поле Земли дало трещину: ученые бьют тревогу и советуют держать лекарства под рукой

В выходные северное сияние обещают москвичам. На снимке – сполохи над Питером

Глобальный «сквозняк»

«Сильная магнитная буря вызовет явление северного сияния в районе Москвы и Подмосковья в грядущие выходные. Мощность бури в пике дойдет до 7,66 по девятибалльной шкале: причиной магнитных аномалий, которые будут наблюдаться несколько суток, стало попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра» - сообщила в пятницу Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева.

Катаклизм глобальный – крупнейший за последние 6 лет. Начался 23 марта и продолжается до сих пор. Гелиофизики предупреждают о его последствиях: «ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения; формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты; перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ радиосвязи. Полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть, в том числе, на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время уже поступают массовые сообщения о полярных сияниях на широтах от 65 градусов и выше».

Кстати, есть подтверждение от нашего читателя. Евгению Баранскому удалось сфотографировать огненные сполохи в небе над Самарской областью. Увидят ли что-нибудь москвичи? Большой вопрос – небо затянуто облаками.

Корональная дыра на Солнце, из которой «сквозит» солнечный ветер – потоки плазмы

Причины нынешней магнитной бури до конца не ясны. Есть две версии. Согласно одной – наиболее правдоподобной - в атмосферу Земли проник порыв солнечного ветра. Он мощно — прямо ураганно — дунул из огромной корональной дыры, образовавшейся на поверхности светила. Её поперечник уже достиг миллиона километров.

Дыру хорошо видно – настолько она огромна. Так совпало, что и в магнитном поле Земли по какой-то непонятной причине образовалась трещина, в которую и проник сильнейший «сквозняк». От него все неприятности.

По другой версии, бурю мог вызвать достигший нашей планеты корональный выброс, случившийся еще 20 марта. К примеру, американские гелиофизики не отрицают, что его проглядели. Катаклизм, начавшийся 23 марта, стал неожиданностью.

Но теперь эксперты уверенно заявляют, что буря не усилится, она уже пошла на убыль.

Северное сияние над Самарской областью

Красиво, но не полезно

Смещение сполохов северного сияния в более низкие широты свидетельствует о силе вызвавшей его магнитной бури. А чем она сильнее, тем больше неприятностей - не только технике, но и людям. Вроде бы.

У медиков нет полной уверенности в том, что резкие сотрясения магнитного поля вызывают недомогание - скачет кровяное давление, учащается пульс, болит и кружится голова. Но на всякий случай они предупреждают: будьте осторожны, держите лекарства под рукой. Обращаются в первую очередь к тем, кто, и в самом деле, замечает за собой во время магнитных бурь отклонения от привычного состояния. Кстати, полно людей, которые и не замечают.

Однако, как недавно выяснилось, «страдания», спровоцированные покореженным магнитным полем, могут быть и не выдуманными. Механизмы так называемой магниторецепции у людей имеются. Хотя детали их все еще загадочны.

Так выглядит STEVE – раскаленный воздух в небе

Ближе всех подошли к разгадке исследователи из университетов Манчестера и Лестера (Universities of Manchester and Leicester). Во всех живых клетках они обнаружили особые молекулы - флавинадениндинуклеотиды (Flavin Adenine Dinucleotide FAD), которые, и обеспечивают чувствительность к изменениям магнитного поля. Эти FAD включают квантовые механизмы, генерируя радикальные пары электронов, которые, собственно, и формируют таинственное «шестое чувство». Его сила зависит от количества – концентрации FAD. Чем больше молекул в организме людей, тем чувствительнее они к магнитным бурям. А те, у кого этих FAD нет (такое бывает) вообще ничего не ощущают, потешаются над «метеозависимыми», полагая, что те страдают от самовнушения. Нет – реакция, похоже, объективная. Но не осознанная.

Подробнее в нашем материале.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Светятся не только северные сияния

Нынешняя магнитная буря явила еще одно красочное явление в атмосфере. Наблюдатели в Северном полушарии – из США – фотографируют так называемые Стивы (STEVE - Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) - эдакие узкие светящиеся ленты.

Первыми Стивы заметили и запечатлели энтузиасты, наблюдавшие за Северными сияниями. На снимки, которые они выкладывали в социальные сети, обратили внимание серьезные ученые. Посчитали разновидностями Северного сияния, полагая, что их вызывают потоки протонов. Однако наблюдения со спутников со временем продемонстрировали, что яркие ленты, светящиеся зеленым, фиолетовым или пурпурным светом, это не сполохи, а струи воздуха, нагретого до 3000 градусов и несущегося со скоростью 6 километров в секунду.

Причина явления - все те же: солнечный ветер или корональные выбросы.