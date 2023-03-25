59-летняя Лолита снялась в одном бюстгальтере и показала свою фигуру без прикрас

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская за последний год сильно похудела. Певица сбросила больше десятка килограммов и выглядит просто потрясающе. Сама 59-летняя артистка, впрочем, так не считает. В соцсетях Лолита опубликовала честный видеоролик, в котором рассказала о своем утреннем настроении.

Певица снялась в одном кружевном бюстгальтере перед зеркалом в ванной комнате. Артистка продемонстрировала подписчикам плоский живот и постройневшую талию. Лолита призналась, что ей не очень нравится ее внешний вид, и посетовала на «висящие», по ее мнению, бока.

«Тот самый момент, когда день только начался, ты проснулся, пошел зубы чистить и первое, что ты видишь - несовершенства фигуры. Ну что это, бока висят... Есть один способ, чтобы их убрать, просто штаны подтянуть. Вот, и все нормально. В туре редко себя разглядываешь. С утра, перед переездом в 250 км, глаза «без фильтра». До встречи уже при параде, дорогие зрители», - сообщила Милявская.

Певица снялась в одном кружевном бюстгальтере перед зеркалом в ванной комнате. Фото: кадр видео.

Подписчики пришли в восторг от ее чувства юмора и по достоинству оценили фигуру звезды. По их мнению, Лолита выглядит очень круто. «Это просто вау», «Бока вам только к лицу! Обворожительная», «Все нормально! Всем бы так выглядеть в 60 лет», «Фигура очень даже хорошая. Вы молодец», «Что ж вы наделали! Лишили работы кучу пластических хирургов всего одним движением руки», «Какая же вы крутая», - написали фолловеры в комментариях.

Недавно певица рассказала, как ей удалось радикально похудеть. Артистка полностью отказалась от алкоголя и, кроме того, начала наблюдаться у эндокринолога, который помог ей наладить здоровье.

Лолита посетовала на «висящие», по ее мнению, бока. Фото: кадр видео.

Не исключено, что прекрасным внешним видом Лолита обязана еще и новой любви. Певица признавалась, что влюблена и очень дорожит этим чувством. Со своим мужчиной она встречается уже год.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу - он мусульманин и мне с ним клево!» - заявила Милявская в шоу рэпера Басты.

Певица не скрывает, что ее возлюбленный намного моложе. По словам артистки, ей просто скучно встречаться с ровесниками.

«60 лет - это офигенно! Если у тебя нет энергии, то у тебя и в 30 будет погасший глаз. Мне не просто скучно с ровесниками. Я могла бы найти того, кому 60, но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии», - рассказала Лолита.