Анджелина Джоли встречается с миллионером Ротшильдом

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли, похоже, наконец-то нашла достойного себя парня. По слухам, актриса встречается с 44-летним Дэвидом Майером де Ротшильдом – экологом-активистом из семьи банкиров-миллиардеров. Папарацци сфотографировали пару на свидании.

Анджелина и Дэвид шли вместе по улице по направлению к ресторану и непринужденно беседовали. Ради ужина с богатым наследником Анджелина нарядилась в длинное черное платье с пикантными вырезами на талии и изящные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Отпрыск банкирской семьи привлек к себе внимание в 2010 году, когда совершил путешествие из Сан-Франциско в Сидней на катамаране Plastiki, собранном из пластиковых бутылок. На постройку плавучего средства было потрачено 12500 пластиковых емкостей. Таким образом миллионер пытался привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения мирового океана.

По слухам, актриса встречается с 44-летним Дэвидом Майером де Ротшильдом – экологом-активистом из семьи банкиров-миллиардеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, Дэвид борется с загрязнением атмосферы и вырубкой лесов. В 2006 году он стал участником экспедиции в Арктику, которая продлилась более 100 дней и была призвана привлечь внимание к таянию арктической ледяной шапки из-за глобального потепления. А в 2007 году он отправился в леса Эквадора. Экспедиция должна была акцентировать внимание общественности на вырубке и загрязнении лесов при нефтедобыче. Сейчас Ротшильд работает над книгой о своем путешествии на Plastiki.

Дэвид - отпрыск британской ветви семьи Ротшильдов, родился и вырос в Лондоне. Миллионер не женат. Он встречался с Кариной Дейко – американской актрисой белорусского происхождения.

Бывший муж Анджелины Брэд Питт сейчас тоже счастлив в новых отношениях. Актер проводит все больше времени с молодой возлюбленной Инес де Рамон. Роман 59-летнего актера и 30-летней красотки начался несколько месяцев назад. Подруга Питта сейчас находится в стадии развода. Иск в суд подал ее экс-супруг – звезда сериала «Дневники вампира» Пол Уэсли. Пара разводится спустя 10 месяцев после того, как перестала жить вместе. Пол обратился в суд Лос-Анджелеса, а в качестве причины расставания с женой указал стандартную формулировку: «непримиримые разногласия».

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. Кроме того, актриса подала заявление о насилии, которое якобы учинил Питт над ней и детьми на борту частного самолета в 2016 году. По ее словам, Брэд схватил ее за шею и тряс, а потом сильно толкнул, и она ударилась спиной.