Семьям погибших бойцов ВСУ предлагают скидки на суши и прокладки

Семьям погибших бойцов ВСУ присылают похоронки с рекламой. Фото: REUTERS

О единстве украинского общества, о сопереживании и сочувствии в горе и беде можно уже слагать легенды. И все равно даже самая красочная легенда бледнеет на фоне реальной действительности.

Вот, например. в соцсетях жителей Днепропетровска появилось видео с необычной "похоронкой". На оборотной стороне бланков извещение о смерти бойцов на фронте они напечатали рекламу нескольких компаний. Не надо только думать, что речь идет о конторах по организации похорон, изготовлению памятников и т.д. Нет, зачем такие печальные предметы, ассоциирующиеся с гибелью сына или брата, а то и мужа? Все должно быть жизнерадостное, поднимающее настроение и оживляющее аппетит.

Вот так вот получает мамо похоронку на сына, дескать, "со скорбью извещаем", "при выполнении боевого задания", только-только захочет заплакать, переворачивает бумажку, а там – "MEGOGO – месяц предоплаты тарифа "Кино+" в подарок!", "25% скидки на женские прокладки и иную женскую гигиену", "Доставка продуктов из гипермаркетов со скидкой 20% на все!" И промокоды, промокоды, промокоды. Сплошные промокоды!

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

А хотите суши со скидкой? И с ролом "Филадельфия" в подарок? Дождитесь извещения о смерти вашего родственника – и вперед! Фирма гарантирует, а военкомат предлагает. Вернее, не военкомат, а, как они теперь называются, территориальные центры комплектации.

Как говорили еще совсем недавно циники: "Все, что не является некрологом, реклама и пиар". Но на Украине сумели пробить и это дно. Фактически этим маркетинговым ходом рекламу и пиар там умудрились совместить с некрологом.

Что чувствуют родственники, получающие такие квиточки, никто не задумывается. Как никто не говорит и о том, насколько эффективным оказался подобный маркетинг и система продаж, которая находится уже за гранью фола.

А еще примечательно то обстоятельство, что подобные извещения не вручаются почтальоном под роспись, а просто бросаются в почтовый ящик вместе с остальной спам-рассылкой. И те же родственники, если листочек попадется им на глаза не той стороной они могут просто выбросить в мусор. И так и не узнают, где и когда погиб их сынок, "выполняя боевое задание".