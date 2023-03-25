Концерты Ани Лорак отменили в Европе, а теперь и в России. Власти Краснодарского края объяснили, почему

Бывшая наставница шоу «Голос» Ани Лорак (Каролина Куек) Фото: Первый канал

Бывшая наставница шоу «Голос» Ани Лорак (Каролина Куек) — украинская певица, давно обосновавшаяся в России, у себя на родине уже давно «отменена» (видимо, потому что не поливает Россию грязью). А в прошлом году сорвался и гастрольный тур артистки по Европе: постарались опять же земляки. Хотя до сих пор непонятно — почему.

По поводу СВО она молчала как можно дольше, а если высказывалась, то максимально расплывчато.

— Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем, — объясняла молчание певица. — Возможно, это была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь, потому хотела нести любовь. Любовь — это все, что нам нужно, каждому из нас.

После того, как личные соцсети артистки завалили гневными комментариями земляки, которые требовали «определиться», Лорак опубликовала открытое письмо на своем сайте, где акцентировала, что «Правый сектор» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) не имеет права спекулировать на ее имени, а в целом она — за мир и...родную Украину.

Тут уже не выдержала российская публика, которая воспринимала Лорак как свою. Везде, где планировались концерты артистки, начались протесты. Выступления в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону оказались под угрозой срыва, потому что глав регионов начали просить отменить мероприятия.

В конце концов, так и вышло. 25 марта стало известно, что концерт Лорак в Краснодаре будет «неизбежно отменен». Власти объяснили, почему так вышло.

— Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре, — написал в телеграм-канале краснодарский мэр Евгений Наумов. — Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы.

В Краснодаре Лорак должна была выступить 27 апреля. Билеты на концерт до сих пор продаются. Их цена — от 2,5 тысяч до 10 тысяч рублей.