Российские ученые сделали селфи полезным: специальная нейросеть предупредит, когда необходимо обратиться к врачу

Ежедневно девушки от 16 до 25 лет делают до 3 селфи в день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исследования говорят: ежедневно девушки от 16 до 25 лет делают до 3 селфи в день. На эту процедуру у них уходит примерно 16 минут. А что на выходе? В лучшем случае лучшая подруга поставит лайк и напишет “Ты такая красивая!” А ведь из культа селфи можно извлечь пользу для всего человечества!. Наверное, так думали ученые Медицинского университета имени Сеченова, когда создавали интеллектуальную медицинскую систему Beautyscan. Она анализирует ваши фотографии с помощью алгоритмов искусственного интеллекта - от нейросети не скроется ни один дефект вашей кожи. Электронный косметолог рассмотрит каждый прыщик и предложит заполнить анкету, затем эту информацию алгоритм сопоставляет с базой данных самых распространенных заболеваний кожи. Для начала Beautyscan предложит рекомендации по уходу из 3500 косметических средств с доказанными свойствами. Сформирует индивидуальные советы, как изменить образ жизни. Если необходимо вмешательство врачей, программа направляет на телемедицинскую консультацию к доктору. В разработке электронного косметолога принимало участие более 40 врачей и программистов.

- По статистике более 30 процентов россиян просто не доходят до врачей из-за нехватки времени. При этом у половины граждан есть, как минимум, одна дерматологическая проблема. 80 процентов людей с заболеваниями кожи отмечают, что это негативно влияет на их жизнь в целом, - говорит врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Грекова. Она ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского Университета и сама принимала участие в работе над новым электронным помощником.

Кстати, система Beautyscan заняла третье место на конкурсе медицинских сервисов, использующих искусственный интеллект, который проходил в Южной Корее. В этом мероприятии участвовали 2568 команд из 129 стран.

О ЧЕМ ГОВОРИТ НАША КОЖА?

Определение болезней по лицу - это вовсе не миф. Кожа в прямом смысле способна показать физическое состояние человека, о чем знают опытные врачи и используют для гипотез о диагнозе. Причем, проблема может быть не только дерматологической, но лежать глубже. Аллергии, обезвоживание, даже активизировавшиеся бактерии – такие как золотистый стафилококк, - все это отражается на состоянии кожи.

К тому же молочная бледность, к примеру, может быть сигналом анемии, связанной с дефицитом железа, и нарушении в работе органов дыхания. Бледность с синевой, особенно в области носогубного треугольника и ногтей говорит о проблемах с сердцем. Желтизна – о неполадках в работе печени и желчного пузыря, а серость на лице – о возможных проблемах с почками.