Российские прилавки наводнила нелегальная «Кока-кола»

В одном из московских магазинов появилась фальшивая «Кока-Кола». Фото: Виктория МИНАЕВА

ФАЛЬШИВКИ ДОКАТИЛИСЬ ДО МОСКВЫ

Магазины страны наводнила поддельная газировка. Докатилось даже до столицы — в одном из московских магазинов появилась фальшивая «Кока-Кола». Телеграм-канал Shopper’s сообщил, что на прилавках была замечена бутылочка Coca-cola Black Classic. Очень загадочное название. В номенклатуре известного бренда такой воды нет. Есть Coca-cola Black, была когда-то Coca-cola Classic.

На бутылочке из московского магазина указано, что это торговая марка «Шарьинская», а делает ее костромское ООО «Продводинвест». Но и на сайте этого производителя такой «Колы» нет. Есть другая. Более того, на косторомском предприятии напрочь открестились от фальшивки, Coca-cola Black Classic здесь не производят — так что реального изготовителя липового напитка еще предстоит найти с помощью правоохранительных органов.

- Наличие контрафактной, то есть поддельной продукции — это очень тревожный знак, - говорит председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. - На этикетке не указан реальный производитель, стрелки переведены на предприятие, которое, как выяснилось, впервые слышит о такой продукции. Это и понятно. В прошлом году ввели акциз на напитки, которые содержат сахар, он начнет действовать с июля 2023 года, так что их нелегальное производство и продажа это не просто контрафакт, но еще и уклонение от уплаты налогов.

По мнению эксперта, подделки покупать не стоит.

- Неизвестно из чего эти напитки сделаны, - продолжает Шапкин. Там могут использоваться непищевые красители, сомнительные усилители вкуса, некачественное сырье, неочищенная вода из-под крана.

Важный маркер — это цена. Оригинальная кола, ввезенная по параллельном импорту, стоит довольно дорого. Цена баночки 0,33 литра стоит до 200 рублей в солидных магазинах — значительную долю в цене составляет стоимость доставки в Россию окружными путями.

- Производители нелегальной продукции продают свой товар гораздо дешевле — бутыли емкостью 1,5 литра стоят 70-80 рублей, - говорит Шапкин. - Такая цена никак не может получиться, если «Кока-колу» везли из Америки или Турции.

ПОКУПАТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ НА ВКУС

По данным НИУ «Высшая школа экономики», уровень контрафакта на рынке соков и сладких газированных напитков превышает 12 процентов. Причем подделывают не только колу, но и другие популярные импортные бренды. Аналогичной ситуация еще недавно была в сегменте питьевых вод и минералок, исправляться она начала лишь в 2021 году, когда для этих напитков начали вводить маркировку «Честный знак».

«Большой скачок» в производстве подделок произошел прошлым летом, когда компания Coca-Cola ушла с российского рынка. Тогда легальные производители начали выпускать отечественные аналоги — сейчас в торговле представлено порядка 200 российских брендов.

Параллельно в страну стали завозить и «оригинальную» колу. Правда, в перечень товаров, официально разрешенных к параллельному импорту, она не вошла, потому что в России достаточно своих производителей сладких газировок вообще и со вкусом колы — в частности.

Тогда же расцвел и рынок подделок. На торговых площадках появились объявления о продаже такой воды. Причем продавцы честно указывали, что это, как говорят в определенных кругах, палево. На происхождение указывали пометки «дубль», «неоригинал», «заводской товар под оригинал».

Но далеко не все сознаются в продаже левого товара — и торгуют подделкой как оригиналом. В результате покупатели жалуются на вкус, недостаточную газированность или вообще полное отсутствие газа. Признак возможной подделки - и неаккуратно приклеенные этикетки. Обращают внимание и на необычную форму бутылок — конечно же, напиток подделать технически проще, чем организовать «левое» производство таких же бутылочек, как у Coca-Cola. Впрочем, с банками некоторые «теневики» проблему решили: есть данные, что поддельная кола продается и в настоящих баночках. Или сделанных так, что на взгляд не отличишь от настоящей.

ЧТО ГЛАСИТ ЗАКОН

За продажу поддельных напитков российским законодательством предусмотрена административная ответственность для всех участников цепочки — от оптового поставщика до розницы. В данном случае речь идет о ст. 14.43 КоАП РФ — «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Штраф для директора такой торговой точки может составить до 20 тыс рублей, а для юридического лица, участвовавшего в нелегальном бизнесе — до 300 тыс руб. Повторное нарушение карается суммами соответственно в 50 тыс руб и 1 млн руб.

Если от поддельных напитков пострадают потребители, в таком случае может идти речь даже о привлечении к уголовной ответственности.