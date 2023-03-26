Военная спецоперация на Украине 26 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 марта 2023 года.

В Украинском интернациональном легионе на данный момент состоят около 1,5 тысяч человек. При этом ранее Киев сообщал, что в его ряды войдут 20 тысяч иностранных наемников. Заявления Украины оказались сильно преувеличены.

Киев планировал зачислить в свой интернациональный легион 20 тысяч наемников. Реальность оказалась не такой радужной и на сегодня там состоят порядка 1,5 тысяч иностранцев.

Российские артиллеристы нанесли удары по стоянке автомобильной техники ВСУ. Все произошло в районе поселка Новорайск, который расположен в Херсонской области.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ на Донецком направлении уничтожили свыше 155 украинских военных, а также три бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

Российские системы ПВО уничтожили за прошедшие сутки 11 беспилотников ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» несут для военнослужащих ВСУ наибольшую опасность, заявил один из украинских офицеров.