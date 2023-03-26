«Он изолировал меня»: Валерия вспомнила о домашнем насилии в браке с Шульгиным

Валерия. Фото: Дамир ЖУКЕНОВ.

Певица Валерия поделилась новыми подробностями своего скандального брака с продюсером Александром Шульгиным. Брак с ним подарил звезде не только ее лучшие песни, но и горькие моменты, о которых она до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Шульгин оказался домашним тираном, он часто поднимал руку на жену и детей. По словам Валерии, он вел себя как манипулятор, лишив ее привычного круга общения.

«Единственный человек, с кем я тогда контактировала - мой бывший муж. Он изолировал меня быстро от всей прошлой жизни - всех моих друзей, родственников. Он просто отсек все, что мне было дорого», - рассказала певица в Youtube-шоу «Света вокруг света».

В тот момент Валерия много гастролировала, она быстро обрастала новыми знакомствами, и не сразу заметила, что лишилась всех старых друзей.

«Это происходило постепенно. Не сразу это было заметно. В какой-то момент я поняла - у меня же вообще никого нет», - рассказала артистка.

В 2002 году Валерия подала на развод, обнародовав в прессе ужасающие подробности своего брака с Шульгиным. Композитор избивал певицу, а однажды воткнул нож ей в ногу. Шульгин сильно пил, и под действием спиртного становился агрессивным.

Иосиф Пригожин и Валерия считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Фото: соцсети.

Сейчас Валерия счастлива в отношениях с 53-летним Иосифом Пригожиным. Супруги живут вместе почти 20 лет. Они познакомились благодаря адвокату, который одновременно работал с Пригожиным и защищал интересы Валерии в суде во время развода с Шульгиным.

«Когда мы познакомились, Валерия была одна с тремя детьми в непростой ситуации, ей надо было учиться выживать. Поэтому в начале наших отношений было много недоверия. Но потом оно, конечно, ушло», - рассказывал ранее Пригожин.

Продюсер влюбился в Валерию буквально с первого взгляда. Довольно быстро он понял, что она – женщина всей его жизни.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто пролетел один день!», - говорил Иосиф.

Пригожин рассказывал, что никогда не пытался разобраться с бывшим мужем Валерии.

«С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Включите логику. Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком. Если бы он был хорошим, мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому во всем плохом я всегда вижу хорошее», - рассказал продюсер.