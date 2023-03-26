Обнаглевший от безнаказанности Галкин кусает друзей и коллег. Его бесят доходы Петросяна

На злые шутки в исполнении Максима Галкина артисты реагируют снисходительно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уехавший из России комик-иноагент Максим Галкин, как подмечают в соцсетях, разбушевался. На своих последних выступлениях за границей муж Примадонны песочит российский шоу-бизнес так, словно долгие годы и не был одним из главных его персонажей.

Например, Лепс, Газманов, Бабкина и Долина, завившие о создании отечественной музыкальной ассоциации, для Галкина - "ЛГБД-групп" или "Кооператив "Судорога". Певец Шаман с его патриотичными песнями - конъюнктурщик. А Филиппа Киркорова (на минуточку, защищавшего юмориста от критики) в прозрачных колготках так и вовсе надо отправить в зону спецоперации, чтобы "на пару дней обеспечить перемирие".

А на очередном концерте в США, как выяснил сайт KP.RU, шоумен высмеял коллегу-юмориста Евгения Петросяна.

- Мне кажется, если бы Данте Алигьери в наши времена писал "Божественную комедию" и жил бы в России, то к своим традиционным девяти кругам ада он бы еще прибавил "Голубой огонек" с Петросяном, честное слово, - заявил Галкин. - Мне говорят, мол, он пожилой человек, он вынужден подстраиваться под власть, он боится, что у него заберут пенсию. Ой, я сейчас расплачусь... Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может еще минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать!

Между тем, сам Петросян в адрес опального Галкина за весь последний год высказывался лишь однажды и очень тактично: все-таки в одном цеху трудятся. Так, после отъезда мужа Пугачевой он попросил не стричь всех под одну гребенку.

- Надо прекратить высказываться о юмористах в пренебрежительном тоне. Нельзя о всех говорить, что они уехали и не переживают за свою страну, что они нехорошие люди, - возмущался в своем блоге Евгений Ваганович. - Безобразие! Уехало всего полтора юмориста.

Впрочем, на злые шутки в исполнении Максима Галкина артисты реагируют снисходительно. Так, Шаман посчитал лестным внимание шоумена к его персоне.

- Это говорит лишь о том, что мое творчество никого на земном шаре не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, знаете ли, разный бывает, - рассудил певец.

*признан иноагентом в РФ