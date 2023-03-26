Загнали в долги и лишают будущего: Как Запад сажает на крючок соседей России

Из одной только России по разным данным в Грузию приехало за прошлый год 110 тысяч человек Фото: Валентин АЛФИМОВ

РУССКИЕ - «ВСЕ НА ОДНО ЛИЦО»

«Извините, а не подскажите, где тут грузины?» Я стою в самом центре Тбилиси и рассматриваю людей, которые роятся вокруг меня, спешат по своим делам.

Вот эта семья - туристы. Явно из России. Эти двое - тоже - они не опускают головы и живо обсуждают сталинскую архитектуру грузинской столицы. А вот эти - сто процентов прижившиеся релоканты - модный шмот, неторопливая походка. Они точно знают куда идти, не смотрят по сторонам. Уже свои тут, чувствуют себя как дома.

Магазины в центре Тбилиси, кстати, тоже заточенных под россиян. Хозяева даже крупных сетей быстро подстроились под клиентуру - перевели этикетки на русский и завезли привычные московско-питерским хипстерам йогурты и мюсли. И это дает плоды: из 7 человек на кассе магазина русские … все 7. Но кто-то платит наличными (это туристы), кто-то картой (релоканты).

Надо объясниться: «русские» здесь и дальше по тексту - это не русские по национальности, а, как бы это вернее сказать, короче - мы для грузин тут все на одно лицо.

- Слушай, Валентин, мы их всех называем русскими. Не только россиян, - объясняет мне директор грузино-российского общественного центра Дмитрий Лорткипанидзе. - В Грузию переехали многие и из Украины, и из Беларуси.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

НЕ ПУТАЙ ТУРИСТА С РЕЛОКАНТОМ

Это в 90-е москвичи жаловались на наплыв «лиц кавказской национальности». Сегодня то же говорят тбилисцы, только тут «лица славянской национальности». Нет, конечно, это не обострение национализма. К заполонившим страну россиянам отношение тут хорошее. Но разное.

- Туристов у нас любят, - неуловимо хвастается мне старый знакомый грузин, выросший в самом центре Тбилиси. - Они едут в Грузию, потому что любят Грузию! Могут же в Турцию поехать или еще куда. Но нет - едут к нам. Это приятно.

- А релокантов?

- Вот к ним любви нет. Они сюда не из-за Грузии приехали. А потому что тут задница в тепле.

- То есть, не любите...

- Ну-у, так тоже сказать нельзя. Польза от них все-таки есть - они тут тратят деньги, ВВП нам подняли, лари укрепили.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

- Но видимо, есть и вред? Занимают ваши рабочие места, съемное жилье.

- Нет, они нам работать не мешают. Они или через интернет работают в России, или открывают свои фирмы, - вступает в разговор, моя коллега, журналистка местного издания Нино. - Но цены из-за них да, сильно выросли. Мои родственники съехали из квартиры, которую снимали, потому что хозяйка сдала ее в два раза дороже русским.

Шутка ли сказать, из одной только России по разным данным приехало за прошлый год 110 тысяч человек. Да, не все тут остались - часть вернулась, часть поехала дальше. Но даже если 50 тысяч и осело, то это о-очень много. 5% населения Тбилиси.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

ГРУЗИНСКИЙ СПРУТ

А почему бы и нет? Визы не нужны, жить можно год не выезжая, по-русски говорят если не все, то многие, правила для бизнеса в целом понятны (хотя эта тема достойна отдельного репортажа).

А теперь камнем по голове: вообще-то Грузия мечтает о Евросоюзе и НАТО. И это не громкие слова политиков, а целая глава в местной конституции. Мол, только с Европой у Грузии может быть будущее и общие ценности, а без них - ни счастья, ни свободы.

А Европа эта так и манит: «Вот вам 20 миллионов евро, вот еще 5». Дают через всевозможные фонды и организации. Они пронизали и сковали маленькую Грузию с ног до головы, как Левиафан. Без их ведома тут даже премьер не может сделать ни шагу. Они и диктуют, что писать в конституции, какие принимать законы, и главное, куда двигать страну - в Европу или, может, поближе к России.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Но неужели, вся государственная машина Грузии, не в состоянии дать отпор какой-то горстке политконсультантов, живущих на иностранные гранты? Оказывается, не могут. Потому что эта технология у Запада проверенная, отточенная годами по всей Восточной Европе.

Как это работает? С этим вопросом я отправился к авторам грузинского законопроекта об иноагентах. Именно из-за него и взорвались улицы Тбилиси в начале марта. Гордые грузины с грантами в карманах не желали клейма «иноагент».

Но вот незадача — враги иноагентов все как один отказались говорить с русским журналистом. Грантоеды и так обвинили их в том, что закон они «списали с российского» (хотя на самом деле с американского, но помягче). А тут еще я.

Не побоялся лишь экз-зампред комитета по экономике парламента Грузии Темур Майсурадзе. Мы встретились с ним в тихом сквере и под душисто цветущим древом ткемали начали беседу.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

СПРАВКА КП

По закону об иноагентах, который вызвал беспорядки в Грузии, любая организация (в американской редакции — еще и частные лица), получающая больше 20% финансирования из-за рубежа, обязана зарегистрироваться в спецреестре и объяснить откуда идут деньги. При этом запрещать организации никто не собирается - только обозначить за чей счет работают (в США — есть и запрет).

В случае отказа от регистрации — штраф (в американском законе - тюрьма).

СОВЕТНИКИ НА КАЖДОМ УГЛУ

- Темур, в Грузии много этих НКО, которые могут признать иноагентами?

- Вообще очень много! Но крупных действующих - около 15. Они уже нанимают под себя более мелкие под нужные задачи. Те - еще, если надо. Выстраивается такая пирамида.

- Чем они занимаются?

- Официально - всем чем можно. Но реально - только политикой. У нас по закону политические организации не могут получать деньги из-за рубежа. Но они регистрируются как общественные, экологические, а работают на политиков. Пример: какая-то организация получила два миллиона долларов на проект по миграции бабочек. Казалось, ничего страшного. Но эти деньги они тратят - на политические лекции для молодежи! На организацию митингов! Печатают плакаты, футболки.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

- Но как такое можно - занимаетесь бабочками, а деньги спускаете - на митинги? Куда власти смотрят?

- Потому что они отчитываются только перед тем, кто дает деньги, но не перед властями Грузии. Это тоже закон.

- Как они вмешиваются в политику, кроме митингов и работы с молодежью?

- Прямо. Вплоть до того, что присутствуют в парламенте, когда рассматривается какой-то важный закон, дают свои замечания. Как это происходит: проект закона они просто отправляют в Европарламент. Оттуда приходят правки: вы должны это учесть, а если не сделаете, мы будем пересматривать вопрос принятия вас в Евросоюз.

ВМЕСТО МАТЕМАТИКИ УЧИТЕ ПРАВА ЛГБТ

- Это началось со времен Саакашвили?

- Все пошло по цепочке в начале 90-х. Экономическая разруха, испорченные отношения с Москвой, говорить не с кем.

Потом Шеварнадзе вместе с либералами из России и США помог прийти к власти Саакашвили. И вот с этого момента буквально парадом к нам зашел Запад с деньгами и общественными организациями. Регистрировались чуть ли не 2-3 организации в день. Деньги потекли рекой.

Первый удар был по науке. Они сказали: вот вам наши деньги, возьмите. Только не на новые разработки, а на продвижение демократии, прав женщин, ЛГБТ. А у ученых зарплата мизерная, они готовы на все, лишь бы подзаработать. И студентов подтягивают.

Потом закрыли исследовательские институты: «Они вам не нужны. Зачем такой маленькой стране большая наука? У нас есть - пользуйтесь». И всё закрылось.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Так они начали контролировать нашу систему образования - что учить, как учить. Решали, какой педагог должен работать, а какой нет. Их подбирали под политические взгляды. Расчет был на то, что за 25-30 лет они выведут полностью прозападную молодежь с вымытыми мозгами, без образования, без точных наук. В технические ВУЗы ребята вообще перестали идти. У нас каждый второй — юрист, экономист или эколог. И вот мы получили обслуживающую Грузию.

- Считается, что самый либеральный институт у вас - «Грузинский университет», который возглавляет мать Саакашвили. Чем там занимаются?

- Там очень политизированная программа - факультеты политологии, глобализации… Учат тому, что единственное развитие Грузии – это Европа, только она может нам помочь.

ТЫСЯЧУ РАЗ ПО $5 ТЫСЯЧ

- Саакашвили ушел еще в 2012 году. Власть взяла партия Бидзины Иванишвили. Почему ничего не поменялось?

- Запад потребовал, чтобы мы не заводили дел на провинившихся. Нам сказали: «Если вы начнете сейчас репрессии, за 6 месяцев вашей власти не будет, мы это гарантируем». И Иванишвили принял решение - один срок сидим спокойно, а дальше начнем все постепенно менять. Но давление было огромное - чуть что не так, сразу делегации западных посланников. Они прямо в парламенте сидели…

- И после этого в конституции Грузии появился пункт, что страна стремится в Евросоюз, в НАТО? И ведь вы тогда были депутатом!

- Поправки в конституцию были продавлены насильно. Мы могли бы этого избежать. Но у нас тогда было только то, что Запад предлагал. Если ты хочешь прокормить народ, приходится соглашаться. Сегодня чуть-чуть дали, завтра - еще немного. И накопилось столько, что вылилось в конституцию по их указанию. И внешний долг в 97,5% от ВВП.

Нам в итоге сказали: «Если вы этого не сделаете, мы наложим санкции. Дефолт сделать очень легко».

- То есть, Грузия плотно сидит у Запада на крючке?

- Очень. Мы не можем развить свой потенциал. Как только государство начнет финансировать что-то, что не нравится Западу, сразу: «Ребята, а что, у вас уже много денег? Ок, больше не дадим». «Вы зачем экономику развиваете? Можно только чуть-чуть сельское хозяйство. Вот вам 5 тысяч долларов на помощь малому бизнесу». На 5 тысяч только хачапури можно купить. Но тысячу раз по 5 тысяч – и уже огромный долг. Это делается специально, чтобы не было результата, но росли долги.

- Есть шанс соскочить?

- Есть! Даже несмотря на то, что нас давят. Если бы мы знали, какая реакция будет у России, мы могли бы действовать смелее. Если бы нам дали гарантии, что мы сработаемся со странами СНГ. Нужно, чтобы правительство работало, а они сидят и ждут, когда Европа следующую булочку кинет.

- А народ что думает?

- Проевропейские митинги на проспекте Руставели - это же не мнение народа. Так думают лишь те, у кого мозги промыты, кого обманули. Основное население понимает, насколько важны добрые отношения с большими соседями - и с Россией, и с Турцией. Насколько важно, чтобы самому развивать свою экономику. Рынок для товаров, которые мы можем производить, это страны СНГ.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

КЛЕЩИ США

- Это Саакашвили положил Грузию под Запад?

- Еще при Шеварнадзе началось. У вас ельцинщина была, у нас шеварнадзевщина, только потом Саакашвили. Неолибералы были везде. Их внедряли, финансировали, раскручивали эту машину. Посмотрите на карту, какой они делали буфер вокруг России: Прибалтика, Украина, Молдавия, Грузия... Только с Беларусью у них пока сорвалось. Это все чтобы чужими руками воевать с Россией - единственной страной с большими ресурсами, которая им не подчиняется.

- Через Грузию запад тоже пытался воевать с Россией?

- Было два варианта: Грузия и Украина. Украина была еще неспелая, а горячая Грузия созрела быстро. Но потом они поняли, что Грузия-то маловата, с ней большую игру против России не разыграешь. Переключились плотно на Украину.

Но рано или поздно, максимум через год, это все обязательно выдохнется. Я абсолютно уверен, что доминирование Америки закончится раз и навсегда. Потому что все страны мира начали понимать, как они оказались в клещах США.