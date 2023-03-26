Минобороны России ликвидировало за сутки два бригадных склада ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил о суточных потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 90, на Донецком более 200, на Южно-Донецком и Запорожском до 60, на Херсонском до 20.

В кровопролитных боях наши военнослужащие кроме 440 наемников киевского режима ликвидировали два бригадных склада ВСУ в Краматорске и Лукьянцы, артиллерийскую систему М777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 (США), самоходную артиллерийскую установку «Krab» (Польша), а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов ВСУ.

Также нашей армейской авиацией над Димитровым сбит вертолет Ми-8, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Генерал-лейтенант поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, чьи военнослужащие перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 14 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

225 - вертолетов.

3587 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8415 - танков и других боевых бронированных машин.

1073 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4440 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9126 - единиц специальной военной автомобильной техники.