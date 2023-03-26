Владимир Познер заработал на своем ресторане в Москве 159 миллионов за год

Между тем, в Москве, а тем более на телевидении Владимир Познер в последнее время появляется не часто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если для натур романтичных весна - время любви, то для людей деловых это горячая пора отчетности. Предприниматели, в том числе знаменитые, сводят дебет с кредитом и публикуют финансовую отчетность за прошлый год.

Так, одним из первых свои доходы задекларировал журналист и телеведущий Владимир Познер. Он, как известно, не только снимает фильмы, передачи и пишет книги. Любимое детище Познера - ресторан "Жеральдин", который ведущий вместе с братом Павлом открыли почти 20 лет назад, назвав в честь матери-француженки Жеральдин Люттен, привившей детям любовь к изысканной кухне. Заведение, расположенное в самом центре Москвы, на Остоженке, в 2016 года взял под своё управление известный ресторатор Александр Раппопорт, и с тех пор выручка компании стабильно растет.

Так, в 2022 году доход "Жеральдин", по данным KP.RU, составил 159 миллионов рублей, а чистая прибыль - 29 миллионов. При этом Владимир Познер владеет предприятием единолично (брат Павел скончался в 2016 году). Отметим, что ценник в ресторане - выше среднего: так, зеленый салат обойдется посетителям в 550 рублей; овощи аль денте - в 880; исландские лангустины - в 1400; террин из фуа-гра - в 2400 и т.д.

На гастрономический эксперимент телеведущий, по его словам, пошел из-за брата. В начале "нулевых" востоковед и доктор наук Павел Познер бедствовал, поэтому предложил знаменитому брату открыть ресторан.

- Я на это ответил, что единственное, что я могу сделать - позаботиться, чтобы нам выделили место. У меня были рабочие отношения с мэром Лужковым. Я к нему пришел, он распорядился - и вот нам выделили помещение под ресторан, - откровенно признавался ведущий в интервью. - Дальше им занимался только брат - у меня на "Жеральдин" абсолютно не было времени.

Между тем, в Москве, а тем более на телевидении Владимир Познер в последнее время появляется не часто. Так, его авторское шоу на Первом канале с началом спецоперации отправилось в бессрочный отпуск, а сам ведущий пустился в гастрольный тур вместе с опальным Иваном Ургантом.