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Наука26 марта 2023 14:16

Ученые создают космический корабль, на котором можно за год добраться до окраин Солнечной системы

Необычный двигатель позволит летать в 10 раз быстрее нынешних ракет
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Ученые предложили световые лучи вместо ракетного топлива.

Ученые предложили световые лучи вместо ракетного топлива.

Фото: Shutterstock

Pellet-beam propulsion (Гранулированный разгонный луч) – так назвал свой проект Артур Давоян, доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). В NASA недавно признали, что он заслуживает внимания и выделили грант в 175 тысяч долларов на дальнейшую проработку.

Доцент нашел способ отказаться и от ракетных двигателей, и от химического топлива, которое необходимо размещать на борту кораблей или в разгонных блоках. Ускоряясь традиционным образом, достичь более-менее пристойных скоростей невозможно. Пример - зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2», отправленные в комические дали в 1977 году. Им потребовалось почти 40 лет для того, чтобы добраться до границы Солнечной системы, двигаясь с рекордной скоростью 17 километров в секунду.

Давоян предлагает разгонять «полезную нагрузку» с Земли – посредством лазерных лучей. Идею ему навеял проект Breakthrough Starshot, на который российский миллиардер Юрий Миллер выделил в свое время 100 миллионов долларов. О начале работ по проекту он и тогда еще живой британский физик космолог Стивен Хокинг сообщили на специальной пресс-конференции, которая состоялась 12 апреля 2016 года в Нью-Йорке.

Мильнер и Хокинг собирались мощными лазерными лучами толкать парус, который потянет за собой наноспутник весом 250 миллиграмм с фотоаппаратом на борту. Цель - за 20 лет добраться до ближайшей к Земле звездной системы Альфа Центавра и сфотографировать обнаруженные там планеты. Переданные на Землю изображения позволят понять, есть ли там жизнь.

Парус, подталкиваемый лазерными лучами, потянет за собой крошечный спутник.

Парус, подталкиваемый лазерными лучами, потянет за собой крошечный спутник.

Pellet-beam propulsion предполагает примерно то же самое. Только лазерный луч – один – будет толкать не парус, а микроскопические гранулы. И уже они, частично превращаясь в плазму, станут разгонять «полезную нагрузку» - передавать ей импульс и придавать необходимую скорость. Вес такого корабля может быть примерно в тонну.

Концепция «гранулированного луча», разгоняющего космический аппарат.

Концепция «гранулированного луча», разгоняющего космический аппарат.

- Каждая гранула ускоряется до очень высоких скоростей с помощью лазерной абляции, - объясняет ученый. - А затем гранулы переносят свой импульс, чтобы толкать космический корабль.

По расчетам, «гранулированный луч» позволит достичь скорости в 120 километров в секунду. За год можно будет добраться до внешних планет Солнечной системы. Для этого потребуется лазер мощностью 10 мегаватт.

Наука: Клуб любознательных