Ученые создают космический корабль, на котором можно за год добраться до окраин Солнечной системы

Ученые предложили световые лучи вместо ракетного топлива. Фото: Shutterstock

Pellet-beam propulsion (Гранулированный разгонный луч) – так назвал свой проект Артур Давоян, доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). В NASA недавно признали, что он заслуживает внимания и выделили грант в 175 тысяч долларов на дальнейшую проработку.

Доцент нашел способ отказаться и от ракетных двигателей, и от химического топлива, которое необходимо размещать на борту кораблей или в разгонных блоках. Ускоряясь традиционным образом, достичь более-менее пристойных скоростей невозможно. Пример - зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2», отправленные в комические дали в 1977 году. Им потребовалось почти 40 лет для того, чтобы добраться до границы Солнечной системы, двигаясь с рекордной скоростью 17 километров в секунду.

Давоян предлагает разгонять «полезную нагрузку» с Земли – посредством лазерных лучей. Идею ему навеял проект Breakthrough Starshot, на который российский миллиардер Юрий Миллер выделил в свое время 100 миллионов долларов. О начале работ по проекту он и тогда еще живой британский физик космолог Стивен Хокинг сообщили на специальной пресс-конференции, которая состоялась 12 апреля 2016 года в Нью-Йорке.

Мильнер и Хокинг собирались мощными лазерными лучами толкать парус, который потянет за собой наноспутник весом 250 миллиграмм с фотоаппаратом на борту. Цель - за 20 лет добраться до ближайшей к Земле звездной системы Альфа Центавра и сфотографировать обнаруженные там планеты. Переданные на Землю изображения позволят понять, есть ли там жизнь.

Парус, подталкиваемый лазерными лучами, потянет за собой крошечный спутник.

Pellet-beam propulsion предполагает примерно то же самое. Только лазерный луч – один – будет толкать не парус, а микроскопические гранулы. И уже они, частично превращаясь в плазму, станут разгонять «полезную нагрузку» - передавать ей импульс и придавать необходимую скорость. Вес такого корабля может быть примерно в тонну.

Концепция «гранулированного луча», разгоняющего космический аппарат.

- Каждая гранула ускоряется до очень высоких скоростей с помощью лазерной абляции, - объясняет ученый. - А затем гранулы переносят свой импульс, чтобы толкать космический корабль.

По расчетам, «гранулированный луч» позволит достичь скорости в 120 километров в секунду. За год можно будет добраться до внешних планет Солнечной системы. Для этого потребуется лазер мощностью 10 мегаватт.