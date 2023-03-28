Неизвестные фото Максима Горького: Тычет в Шаляпина метлой и позирует с любовницей

Исполняется 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького.

Горький с метлой + Горький с Шаляпиным хохочут

На одном из этих снимков Горький тычет в Шаляпина метлой. Где и когда фотография была сделана, не очень ясно, но видно, что отношения между певцом и писателем были очень дружескими.

Горький и Шаляпин шутят.

А началось все с того, что Сергей Рахманинов дал Шаляпину книгу Горького со словами «Какой у нас появился чудесный писатель». Шаляпин был в восторге, даже написал Горькому письмо, но ответа не получил. Познакомились они только несколько лет спустя. Горький сказал: «Я слышал, что вы тоже наш брат Исаакий (нашего поля ягода)», имея в виду, что Шаляпин тоже волжанин. И вскоре они стали не разлей вода - действительно как братья. Вскоре выяснилось, что оба одновременно жили в Казани, и более того: в один день пробовались в Казанский оперный театр на должность хориста, причем Горький был принят, а Шаляпин отвергнут (!). Дружба длилась десятилетиями. Именно Горький отсоветовал Шаляпину вступать в партию социалистов, сказав, что тот прежде всего певец, и в партию ему не надо. С другой стороны, именно в гостях у Горького Шаляпин впервые встретил Ленина (причем как-то не обратил на него внимания, - потом был очень смущен, когда при повторном знакомстве Ильич напомнил ему, что они уже виделись). А потом Шаляпин эмигрировал, в какой-то момент Горький предложил ему вернуться в СССР, Федор Иванович отказался, и в их отношениях возникла глубокая трещина. К слову, литературная слава Горького в Европе была так велика, что когда в 1907 году Шаляпин приехал в Париж, его воспринимали прежде всего как «друга Горького», и расспрашивали о писателе.

Горький, Будберг и Уэллс

Два писателя - Горький и Уэллс, и двойной агент Будберг.

На фото - Горький, его друг Герберт Уэллс и Мария (Мура) Закревская-Бенкендорф-Будберг, которая была любовницей обоих. Горького и Будберг познакомил Корней Чуковский. По его словам, Горький при виде Марии стал «как павлин, распустивший свой прекрасный хвост». Вскоре писатель сделал девушке предложение стать его секретарем и переводчиком и пригласил переехать в свою 12-комнатную квартиру. А потом она стала его любовницей. Авторы биографии Будберг Дебора Макдональд и Джереми Дронфилд пишут: «Отношения Горького с женщинами, как и его отношения с политикой, были непредсказуемыми и своеобразными. Он любил все контролировать; он мог сходить с ума от ревности и, ревнуя, быть буйным. Было много женщин, которые де-факто исполняли роль жены Максима Горького, но лишь на одной из них он был по закону женат – на Екатерине Пешковой (урожденной Волжиной), его соратнице-революционерке… До того как осенью 1919 г. [в квартире] появилась Мура, были и другие женщины. Они подавали гостям чай, делили с Горьким постель и считались его «женами», но Мура, официально будучи его новым секретарем, стала той, к которой он глубоко привязался и которая стала его самой постоянной возлюбленной». Горький называл Муру «железной женщиной» и не подозревал, что та была агентом ОГПУ, а заодно и английской разведки. Именно Будберг достался архив Горького (пришлось подделать его подпись на завещании, чтобы им завладеть). Впоследствии он исчез - скорее всего, сгорел. Но благодаря тому, что Мура не передала документы НКВД (а там о них мечтали), были спасены сотни жизней: в письмах упоминались люди, высказывавшие антисталинские настроения.

Картина

Картина лауреата Сталинской премии Анатолия Яр-Кравченко «Горький читает Иосифу Сталину, Клименту Ворошилову и Вячеславу Молотову свою сказку «Девушка и смерть».

Поэму «Девушка и Смерть» Горький написал в 1892 году, это была юношеская романтическая штучка, наивная на сегодняшний взгляд. Она была бы забыта, кабы не один эпизод: в октябре 1931 года Алексей Максимович, сидя в своем особняке, прочитал сказку гостям - Сталину и Ворошилову. И Сталин, взяв книгу, написал на странице знаменитые слова: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте (любовь побеждает смерть)». При этом, похоже, немного пьяный Сталин к этому моменту начал откровенно глумиться над Горьким, и надпись была издевательской. Но фразу восприняли как совершенно серьезную, и в 1949 году появилась картина лауреата Сталинской премии Анатолия Яр-Кравченко «Горький читает Иосифу Сталину, Клименту Ворошилову и Вячеславу Молотову свою сказку «Девушка и смерть». Молотова на встрече, кажется, не было, но какая разница.

Горький с наушниками

Горький слушает радио в наушниках.

Перед тем, как вернуться из эмиграции на родину окончательно, Горький несколько раз приезжал в СССР как бы с ознакомительными целями. В июле 1928-го он совершил турне по стране, которое длилось пять недель, посетил множество городов, в том числе родной Нижний Новгород. Везде ему демонстрировали, каких успехов добилась советская страна; этот снимок сделан в Нижегородской радиолаборатории, Алексей Максимович слушает советское радио.