Латвия победила Чебурашку

На сайте театра написано , что спектакль "Gena un Pekausis" отменен.

Пока мы ждем всяких подлостей от Зеленского из Киева, их устраивают верные сторонники и союзники нынешней Украины из Прибалтики. Это только в анекдотах они такие медлительные и спокойные, а в реальности бывают просто реактивными.

Рижский театр кукол отменил Чебурашку. Ну как отменил – снял спектакль "Крокодил Гена и Чебурашка" с репертуара. Так прямо и написано на сайте театра "Gena un Pekausis" (даже переименование не помогло, только по изображению можно узнать о ком речь) снят с репертуара.

Казалось бы, зверек (да и зверек ли?) неизвестного происхождения, существо неизвестного и неопределенного гендера, дружелюбный изначально ко всем, – мечта толерантного запада. Чебур, вообще, никак про половые вопросы не выступал, и такое впечатление, даже не подозревал о существовании подобной тематики. Не то что наглый Карлсон, который заявлял про себя совершенно однозначно, что он – "мужчина в полном расцвете сил", и тем самым возвеличивающий свою маскулинность и плюющий на гендерное многообразие. Это уже не говоря о том, как он к фрекен Бок подкатывал, маскируя свои далеко идущие плотские желания плюшками. Однако, жертвой латвийских европейцев пал именно Чебурашка.

- Уважаемые зрители! В связи с неприемлемой для Латвийского театра кукол использованием любимых детьми героев в российской военной пропаганде театр прекращает ставить спектакль "Крокодил Гена и Чебурашка"! – заявило руководство театра на сайте организации. - Спектакль 14 апреля в 18:30 отменяется! Зрители, купившие электронные билеты, получат автоматический возврат денег на банковский счет, с которого совершена покупка! Зрителей, купивших билеты в кассах, просят вернуть билеты и получить деньги за них в кассе театра!

Спектакль про зеленого и ушастого должен был идти еще и 6-го мая, но и его отменили. Вернее, вместо него будет показан "Рикки-Тикки-Тави".

Ушастый Pekausis вызвал страх и ненависть у руководства театра, потому что он стал "использоваться в российской военной пропаганде". Но только это чистое вранье. Потому что сейчас в репертуаре театра еще есть спектакли на русском языке: "38 попугаев", "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Рикки-Тики-Тави", "Дюймовочка" и другие. А со следующего сезона их уже не будет. Об этом также отчиталось руководство театра.

Стоит вспомнить, например, как Вильнюсский старый театр снял в начале этого года с репертуара спектакли "Кошкин дом" и "Воля" по произведениям Самуила Маршака и Василия Шукшина. Мол, авторы, как посчитало руководство театра, "не обозначили ясно свою позицию в отношении конфликта на Украине".

Сказочные дебилы, не находите? Они сами считают, что нет.

- С выяснением новых фактов в отношении граждан России, которые являются авторами пьес, создателями постановок или их правопреемниками, принято ответственное решение не показывать спектакли, которые противоречат декларируемым театром ценностям, пыжась от сознания собственного величия заявили, с позволения сказать, эти придурки, которые словно не знают, что и Маршак, и Шукшин давно умерли и даже о распаде ССР не успели услышать. Или действительно не знают в Вильнюсском старом театре про это? Тогда, тем более, придурки. Какие факты вам стали известны о Маршаке? Или о Шукшине? Нашли бы что ли какую-то более серьезную отговорку.

Зато теперь могут рапортовать о победе в битве с Чебурашкой. Простите, с Pekausis. Чебурашку бы они точно не осилили.