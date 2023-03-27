Новые регионы России станут свободной экономической зоной: как это будет работать и кто выиграет

Экономист Андрей Подойницын. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики получат особый экономический статус – уже скоро они могут стать единой свободной экономической зоной (СЭЗ). Об этом сообщила пресс-служба кабмина, который на днях одобрил соответствующий законопроект. Эта мера должна активизировать местный бизнес и подтолкнуть предпринимателей из других регионов начать свое дело на «новых территориях».

По данным РБК, закон может вступить в силу 1 января 2024 года и будет действовать до 2050 года. Особый режим предусматривает налоговые льготы (например, освобождение от налога на имущество и от земельного налога на определенный срок), субсидии на возмещение процентов по кредитам, освобождение от уплаты таможенных пошлин на иностранное оборудование и т.п.

В правительстве уверены, что инициатива приведет к устойчивому социально-экономическому развитию новых субъектов.

- Честно говоря, я еще специфицирующих документов и бумаг не видел, но можно предположить, что это будет и особый льготный налоговый режим, и особый льготный инвестиционный режим, и многие другие аспекты будут учтены, которые будут способствовать инвестиционным процессам и привлечению туда финансовых средств, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Андрей Подойницын. - Я бы так сказал, новые территории – это как раз прекрасный повод для того, чтобы в полном объеме потренировать принцип свободной эмиссии (увеличения денежной массы, - Ред.) под новое экономическое тело. Все-таки это почти 9 миллионов человек, которые добавляются в наше экономическое пространство, это новые территории с большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, с развитой инфраструктурой...Это прекрасный повод эмитировать новую рублевую массу и использовать по целевым и проектным лекалам.