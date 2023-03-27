Почему погиб Юрий Гагарин: Что заставило космонавта увести самолет в роковой штопор

Фото: Александр МОКЛЕЦОВ/РИА Новости

Ровно 55 лет назад трагически оборвалась жизнь Юрия Алексеевича Гагарина. Он несколько раз был на волосок от смерти во время своего легендарного полета. Ближе всего к гибели первопроходец оказался после катапультирования на парашюте: в скафандре не открылся клапан подачи наружного воздуха. Гагарин вручную открыл его только спустя 6 минут, и к этому времени ситуация была критическая, он едва не задохнулся. В 1966 году Юрий Алексеевич был дублером Владимира Комарова, первого космонавта, погибшего во время полета. И если бы по какой-то причине Комаров не смог полететь, то его место в злополучном корабле занял бы Гагарин. Но космонавт № 1 ушел из жизни, когда, казалось, ничего не предвещало опасности, это случилось во время обычного тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ.

no_tite Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три версии катастрофы

27 марта 1968 года самолет, которым управляли летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин рухнул рядом с деревней Новоселово во Владимирской области. По официальной версии, причиной трагедии стал резкий маневр истребителя, это повлекло потерю управления и уход в штопор. Комиссия постановила, что все действия Гагарина и Серегина были оптимальными, но для вывода самолета из штопора им не хватило двух секунд… Что заставило Гагарина и Серегина совершить самоубийственный маневр - до сих пор остается загадкой. Существует несколько версий.

Юрий Гагарин был частым гостем «Комсомолки». На фото он с номером газеты, где мы рассказывали о его полете. Фото: "КП" Архив

1. Версия Алексея Леонова: летчики попали в вихревой след сверхзвукового истребителя

По мнению летчика-космонавта СССР Алексея Леонова (1934 - 2019) причиной трагедии стало «разгильдяйство и нарушение режима полетов»: в зоне тренировочных полетов Гагарина и Серегина несанкционированно оказался другой самолет - сверхзвуковой Су-15, который взлетал с другого аэродрома в Жуковском. Су-15 должен был летать на высоте свыше 10 000 метров, но по какой-то причине опустился на высоту 450 метров - в зону, где тренировались Гагарин с Серегиным. Возвращаясь в свой эшелон, летчик Су-15 включил форсаж (в условиях плотной облачности он не сразу увидел находившийся рядом МиГ-15УТИ), и самолет Гагарина попал в вихревой след сверхзвукового перехватчика. Алексей Архипович знал, из-за кого погиб Гагарин, но дал клятву никогда не называть фамилию летчика.

Фото: Владимир Мусаэльяна, Владимир Савостьянов/ТАСС

2. Версия Качоровского: Гагарин отказался катапультироваться первым

Летчик-исследователь Илья Качоровский обращает внимание, что Гагарин не был опытным летчиком. За шесть лет пребывания в отряде космонавтов он не сделал ни одного самостоятельного вылета. Это не его вина, в отряде космонавтов тренировали другие навыки, летали они от случая к случаю. Серегин, будучи командиром полка, тоже летал очень мало. По мнению Качоровского к трагедии могла привести ошибка в пилотировании, когда Гагарин, получив команду на возвращение, ввел самолет в так называемую нисходящую спираль. Но когда самолет свалился в штопор, летчики могли катапультироваться. Почему они этого не сделали?

Особенность конструкции МиГ-15УТИ предполагала, что первым покидает самолет именно инструктор, а Гагарин должен был катапультироваться вторым. Серегин не мог так поступить и оставить на произвол судьбы космонавта № 1. А времени на то, чтобы спастись могли оба летчика, практически не оставалось. Серегин наверняка кричал Гагарину катапультироваться первым. А тот знал, что это привело бы к гибели инструктора. И не захотел спасти свою жизнь такой ценой, считает Качоровский.

Обелиск на месте гибели Гагарина и Серегина. Фото: ИТАР/ТАСС

3. Версия Миронова: к трагедии привела целая серия нарушений на земле

Арсений Дмитриевич Миронов (1917 - 2019) был членом комиссии по расследованию причин гибели первого космонавта, начальником научно-исследовательского отделения Летно-исследовательского института.

- Меня поразило, что в полку, где занимаются космонавты, был очень низкий уровень летной дисциплины. Я насчитал одиннадцать нарушений правил, которые произошли 27 марта, рассказывал в интервью «Комсомолке» Арсений Миронов.

Например, Владимир Серегин опоздал на полет почти на 30 минут - его вызывало начальство. Из-за этого началась спешка, экипаж не получил сводку от метеорологов, а там говорилось о низкой облачности. Более того, прогнозировалось ухудшение погоды. При этом в полетном задании было подчеркнуто: выполнять фигуры пилотажа вне облаков или за облаками. То есть задание было невыполнимо! Часть радиолокационного оборудования на аэродроме не работало, и на земле не заметили, как в условиях облачности МиГ-15 УТИ Гагарина и Серегина начал отклоняться влево, приближаясь к зоне, где выполнял упражнения летчик Андреев - тот проверял двигатель самолета после ремонта. Андреев должен был взлететь спустя 30 минут после Гагарина и Серегина, но мы помним, что они задержались с вылетом, и два самолета оказались в воздухе одновременно. По мнению Миронова, возвращаясь с задания, Гагарин и Серегин неожиданно в просвете облаков увидели самолет Андреева в опасной близости от себя. Начали энергично уклоняться от столкновения и свалились в штопор.

Март 1968 года. Страна прощается с Юрием Гагариным и Владимиром Серегиным. Фото: Владимир САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

* * *

Анна Долгарева, 2019 год

Бог говорит Гагарину:

«Юра, теперь ты в курсе:

нет никакого разложения с гнилостным вкусом,

нет внутри человека угасания никакого,

а только мороженое на площади на руках у папы,

запах травы да горячей железной подковы,

березовые сережки, еловые лапы,

только вот это мы носим в себе, Юра.

Видишь, я по небу рассыпал красные звезды,

швырнул на небо от Калининграда и до Амура,

исключительно для радости, Юра,

ты же всегда понимал, как все это просто.

Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаем

о том, что спрятано у человека внутри.

Никакого секрета у этого, никаких тайн,

прямо как вернешься - так всем сразу и говори,

что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании,

что человек - это дух небесный, а не шакалий,

так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо.

И еще, когда будешь падать - не бойся падать».