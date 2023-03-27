Импорт подержанных авто из Японии бьет рекорды: Как машины ввозят и в чем может быть подвох

Если за «японками» правильно ухаживать, ломаются они очень редко. Фото: Евгения ГУСЕВА

СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СПРОСА

А «японки» очень даже ничего! Это каждый водитель знает. Тем более сейчас. За прошлый год выпуск автомобилей в России упал на 67%, и в страну хлынул поток подержанных иномарок. Главным образом - из Японии. Вот итоги первых двух месяцев года на рынке бэушных авто (по данным агентства «Автостат»):

66,6 тысячи подержанных легковушек было ввезено в Россию в январе - феврале.

Это в 2,8 раза больше, чем за первые два месяца прошлого года.

52,1% автомобилей с пробегом прибыло именно из Японии.

Причин такой популярности «восточных» авто несколько, и хорошая репутация подержанных «японок» - лишь одна из них. Еще один повод обратить внимание на машину из Японии - рубль долго укреплялся относительно иены, и качественный импорт стал доступнее. А еще российские власти отменили требование устанавливать на японский секонд-хенд систему ГЛОНАСС - это еще экономия 50 тысяч рублей на каждой машине. Да, Япония в рамках санкций запретила отгружать в Россию автомобили дороже $49 тысяч, но это мало повлияло на бизнес - к нам везут в основном бюджетные модели. А потолок в 3,7 млн рублей на наши деньги позволяет и пошиковать, кому охота.

- Основной поток японских машин в Россию - от 3 до 5 лет, - рассказал «КП» эксперт по подбору автомобилей на европейских и азиатских рынках Сергей Логинов. - На них самая низкая ввозная пошлина. В зависимости от объема двигателя в среднем получается 20%, а если машина небольшая, то даже меньше. На авто моложе 3 лет ставят заградительные пошлины - 48%, чтобы не подрывали отечественный автопром. На те, что старше 5 лет, тоже пошлина кусается - в зависимости от объема двигателя примерно 40% выходит.

Кроме того, в самой Японии так устроены автомобильные законы и обычаи, что от машин моложе 3 лет избавляться нет смысла - на них еще действует страховка. А машины старше 5 лет держать уже невыгодно - слишком дорогой техосмотр.

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОСТОЧНЫЕ ХИТРОСТИ

Эксперты предупреждают: покупая авто Страны восходящего солнца, будьте осторожны. В интернете есть много предложений приобрести уже привезенную машину - это рискованный вариант. Один лишь автомобильный бог знает, в каком состоянии «японку» привезли в Россию и с помощью какой шоковой терапии реанимировали.

Так что лучше покупать самостоятельно. В Японию для этого ехать не надо. Заключается договор с одной из множества российских компаний, работающих с японским аукционом, на котором продают автомобильный секонд-хенд. Платишь задаток, и тебе начинают подбирать машину. Показывают, что есть на аукционе и сколько стоит. Выбрал, перевел деньги - и отслеживай, как твоя машинка грузится на корабль в Нагасаки, прибывает во Владивосток, проходит все процедуры и доставляется в твой город - и все, вот она, с ключами и документами.

Многие считают, что иностранные машины к нам приезжают в состоянии «муха не сидела». Заблуждение.

Эксперты перечислили нам некоторые подводные камни, которые могут подстерегать любителя японской езды.

1. «Скрученный» пробег

И как следствие - обман по цене.

- Если у машины большой пробег, то даже в хорошем состоянии за нее на аукционе могут выставить не очень высокую цену, - говорит гендиректор уссурийской компании «Автодилер ДВ» Сергей Сотников, много лет работающий с японскими аукционами. - Некоторые продавцы такие машины выкупают, «подматывают» пробег, чтобы он соответствовал внешнему виду, и продают с хорошей выгодой.

Фото: Владимир САЯПИН/ТАСС

2. Конструктор

- Конструктор - это максимальная разборка на узлы. Все это делается прямо на корабле, и машина ввозится в страну как запчасти. Таможенные пошлины при этом значительно ниже, - рассказывает Сотников.

Вроде ничего противоправного. Но этот же метод используется и в схеме, которая называется «ввоз под документы». И это уже криминал.

- Конструктор проносят через границу и собирают из него автомобиль, - продолжает Сотников. - Если у покупателя есть документы на машину такой же модели, такого же года и цвета, то свежесобранная машина-конструктор подменяет старую. Вырезают планку с номером кузова от старой машины и вваривают в новую.

У такого метода есть большой «недостаток» - он противозаконен.

- Если такую машину выявят инспекторы, то конфискуют и аннулируют ПТС, - говорит Сотников. - На днях при мне выявили на дороге такую «Тойоту Краун».

3. Подделка аукционных листов

Каждому авто на японском аукционе эксперты выставляют оценку по семибалльной шкале и записывают ее в аукционный лист. Это главный критерий качества авто.

Но ушлые импортеры могут подделать аукционный лист.

- Например, в результате аварии замято заднее крыло. Эта деталь не съемная, значит, ее нужно вырезать и вваривать новое. В Японии этого никто не делает, машине присваивают оценку R, что означает ведро с гайками, и продают как утиль, - поясняет Логинов.

Но и такую машину можно спокойно растаможить.

- Во Владивостоке или даже на корабле вваривают хоть новое крыло, хоть крышу - поменять наши умельцы могут что угодно, закрашивают, лакируют - получается симпатично, - раскрывает секреты жуликов наш эксперт. - Затем подделывают аукционный лист - ставят нормальную оценку 3,5 - 4 балла. И продают Но качество такого ремонта, честно говоря, отвратительное. Когда начинаешь ездить, то из-за перепада температур, вибрации при движении отслаивается шпаклевка, эти места начинают ржаветь...

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ROLLS-ROYCE ЗА ДВА «ЛИМОНА»

Но при всех возможных подводных камнях главное, что определяет выбор, - это все-таки цена.

- В европейской части России разница на одну и ту же модель с правым и с левым рулем может достигать миллиона рублей, - говорит Сергей Сотников. - Например, брали мы клиенту из Костромы пикап Toyota Hilux 2022 года. Даже с учетом заградительной пошлины в 1,3 млн машина с аукциона обошлась ему в 3,3 млн руб. А у него в городе мы смотрели - такая же машина, но с левым рулем стоила 4,4 млн.

Помимо цены есть и другой мотив. В Японии можно купить такую машину, какой в европейской части вообще не найти.

- На западе (так дальневосточники называют европейскую часть России. - Ред.) практически нет, например, приличных минивэнов по доступной цене, - говорит Сотников. - А в Японии можно взять микроавтобус в хорошем состоянии за 1,5 млн рублей - это и для бизнеса подойдет, и как семейный автомобиль.

А есть и вообще машины, которых с левым рулем в принципе не бывает. Это, например, легендарная Toyota Crown - практически «Роллс-Ройс» за 2 млн рублей. Корона на решетке радиатора и выведенная латинской каллиграфией надпись Royal Salon на заднем бампере в сочетании с высокими ходовыми качествами, низким транспортным налогом (6379 руб.) и роскошным салоном делают ее автомобилем мечты для тех, кто на настоящий «Ройс» еще не заработал, но часто думает об этом.

«Королевская корона на решетке радиатора сказала все, - восторженно пишет водитель-дальневосточник с 23-летним стажем. - В полосе сама едет, подруливает, останавливается перед препятствием».

Чего ж вам боле, как писал поэт Пушкин.

Посчитаем? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЕЧНЫЙ СПОР

Левый или правый?

Извечный спор автомобилистов - какой руль удобнее. Дальний Восток и Восточная Сибирь выбирают правый, центральные регионы с Москвой и Питером предпочитают левый.

- Главная проблема - у праворульных не видно, что творится на дороге дальше впереди идущей машины, - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. - Особенно это неудобно на узких дорогах с двусторонним движением.

Действительно, на привычном левом руле чуть сместился к середине дороги - и перспектива как на ладони. Видно, куда можно вклиниться после обгона, не мчится ли тебе в лоб лихач по встречке. На «праворульке» высунуться «одним глазком» не получится.

Впрочем, на многорядных дорогах проще - можно спокойно обгонять по правому ряду. Даже безопаснее: чем правее полоса, тем медленнее движение. Правда, в народе живет устойчивое убеждение, что обгон справа запрещен, но это преданья старины глубокой, такого запрета уже давно нет.

Наш коллега, военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин ездит на праворульной машине уже четверть века и доволен. Настолько, что лет 5 назад купил на японском аукционе такую же, но поменьше, своей жене Юле. Главное, как он объяснил свой выбор, не дешевизна, а настоящее японское качество.

Но есть и те, кто уже наелся самурайского автопрома.

- Ничто не заставит меня сесть за правый руль, - категоричен Сергей Логинов. - Я, когда жил в Сибири, три года ездил на таком, но в Москве пересел на левый и теперь возвращаться к прежнему не хочу.