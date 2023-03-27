Отчего так в России Безруков шумит...

Опытный следователь умеет заглядывать в будущее. А там тревожно... Фото: Первый канал

«Шпион»

Детектив

Андрей Рыбин (Сергей Безруков) пахал на Лубянке всю свою жизнь и в день 45-летия уходит на пенсию по выслуге лет. Он бы не прочь еще поработать, но жена Анна (Ольга Ломоносова) настаивает: пора бы и про семью вспомнить, больше отдыхать… Уж и путевки на Байкал купила.

Не тут-то было: оказывается, в ФСБ много лет был спящий агент ЦРУ. В его существование американцы пока и сами не очень верят, но ситуация тревожная. Коллега (Алексей Матошин) забирает Андрея обратно на работу прямо с праздничного семейного обеда с шашлыками - надо вычислить крысу. Анна в бешенстве. Тем временем из США прилетает один мерзкий тип - бывший сотрудник ЦРУ. За Андреем идет слежка…

Детектив получился, что и говорить, актуальный и современный. Хоть и несколько кондовый - напоминает одновременно советские многосерийные телефильмы про шпионов и нынешние мелодрамы.

Первый канал.

Понедельник - четверг, 21.45.

«Заполярный вальс»

На Севере у Алены (Татьяна Лялина) началась новая жизнь. Фото: Россия 1

Мелодрама

Молодой врач Алена (Татьяна Лялина) строит успешную карьеру в медицинском центре, которым руководит ее отец (Олег Фомин), и собирается замуж за Егора (Алексей Онищенко) - хирурга. Но однажды Алена едет в экспедицию в город, где родилась, - заполярный Белозерск. А возвращается домой другим человеком. Она видит, как отец совершает неблаговидный поступок, у нее портятся отношения с женихом. Алену тянет обратно в Заполярье, где все честно и понятно.

Она уезжает в Белозерск, чтобы найти себя и раскрыть тайну своей матери, пропавшей 20 лет назад. Ей помогает улыбчивый пилот вертолета Миша.

Россия 1.

Понедельник - четверг, 21.20.

«Стражник»

Герой Макара Запорожского не верит в виновность отца. Фото: НТВ

Остросюжетный детектив

Спецназовец Михаил Царев (Макар Запорожский) приезжает в родной город на юбилей отца Николая Царева (Николай Козак) - начальника местного управления Росгвардии. Но прямо в ресторане в разгар веселья Царева-старшего арестовывают по подозрению в коррупции.

Михаил не верит в виновность отца, ведь для него он всегда был образцом доблести, отваги и мужества. Чтобы докопаться до истины, он устраивается в Росгвардию простым сержантом. Вскоре он не раз пожалеет о своем решении…

Как часто бывает на этом канале, схематичный сюжет с лихвой искупает огненный драйв: драки и стрельба, погони и взрывы.

НТВ.

Понедельник - четверг, 20.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В каждой строчке только «Почка»

Если вы до сих пор не посмотрели сериал «Почка» в онлайн-кинотеатре KION (там он вышел в январе прошлого года, а сейчас идет второй сезон), можно сделать это сейчас совершенно бесплатно. Правда, для этого вам нужно быть в отпуске или вообще не работать - «Почку» покажут в ночном эфире.

Как «КП» не раз писала, это блистательное драмеди про стервозную пожарную инспекторшу, которая душит бизнес взятками. Внезапно у нее отказывают почки, нужна пересадка. И весь ее мир перевернулся… Лучшая роль за всю карьеру Любови Аксеновой и один из лучших отечественных сериалов 2022 года.

Первый канал.

«Почка». Понедельник - четверг, 23.40.