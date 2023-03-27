После скандальной отмены концертов в России Ани Лорак выступила с громким заявлением

Ани Лорак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани Лорак, угодившая в скандал с отменой концертов в России, выступила с громким заявлением. Артистка наконец-то объяснила свою гражданскую позицию, что вызвало гнев общественности как в России, так и на Украине.

Ани Лорак больше года металась меж двух огней. После начала спецоперации России на Украине певица уехала в Европу. Оттуда тайно приезжала в Россию на день рождения детей Филиппа Киркорова.

В итоге недавно Лорак вернулась в Москву и даже собрала новый тур по стране. В апреле у нее были запланированы концерты в Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре и Москве. Но планам не суждено осуществиться.

Так, мэр Краснодара недвусмысленно дал понять, что Лорак на Кубани не рады. "Мы - жители - против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас", - написал Евгений Наумов.

Певица сутки хранила молчание. И вот теперь решилась объясниться. Артистка настаивает, что сохраняет нейтралитет еще с тех времен, когда жители Крыма проголосовали за присоединение к России.

Она сообщила, что является украинской певицей. "Я горжусь своим наследием и культурой. Ультиматум правительства моей страны, прижавшей меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце", - добавила Ани.

После чего заверила, что "никогда не оказывала военной помощи..." "Я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - подчеркнула знаменитость.

Как отметила Лорак, ее желание продолжать выступать в России вызвало споры. "Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой и желанием занять чью-то сторону. Я музыкант, а не политик. Я буду продолжать петь для всех моих слушателей во всем мире", - заключила бывшая наставница шоу "Голос".

Публика расценила громкое заявление звезды как очередную попытку "усидеть на двух стульях". Теперь ее проклинают как земляки, которые требовали "определиться", так и российская публика, которая воспринимала Лорак как свою.