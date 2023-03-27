Любви все дедушки покорны: Невероятные истории богачей-ловеласов, которые женятся в 92 года и заводят детей в 90

92-летний Руперт Мёрдок заметил 66-летнюю Энн Лесли Смит на мероприятии, которое проходило на его винограднике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этих людей ничто не смущает: ни 30 (а то и 50!) лет разницы между мужем и женой, ни грудные дети в очень преклонном возрасте. Ни завистливое шипение публики, а то и собственных родственников. Кто сказал, что в 90 невозможно влюбиться и завести новую семью? Просто посмотрите на эти пары...

Моя последняя страсть

«Я боялся влюбиться, ведь знал, что это в последний раз», - клятвенно заверил журналистов американский медиамагнат Руперт Мёрдок, представляя свою пятую жену. 92-летний председатель Fox Corporation заметил 66-летнюю Энн Лесли Смит на мероприятии, которое проходило на его винограднике. Женщина владеет винным бизнесом, в прошлом - капеллан полиции Сан-Франциско. Более 14 лет Энн оставалась верна памяти своего покойного мужа, кантри-исполнителя Честера Смита, но тут появился Мёрдок.

Свадьба запланирована на конец лета.

Отец в 90

У Берни Экклстоуна 46 лет разницы с третьей женой Фабианой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун в свои 92 года не хуже Руперта Мёрдока дает фору молодым. В свои 90 лет Берни Экклстоун стал отцом в четвертый раз. На тот момент его третьей супруге Фабиане Флози было 44 года. Долгожданного наследника назвали Эйсом. И, как божится сам бизнесмен, мальчика они зачали естественным путем. Для Флози это первый ребенок.

«Надеюсь, он быстро научится играть в нарды», - пошутил накануне рождения мальчика Берни.

В свои 90 лет Берни Экклстоун стал отцом в четвертый раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До этого у британского миллиардера рождались только дочери. К слову, старшая из них, Дебора, своему младшему братику в бабушки годится - ей уже 67 лет.

Берни и Фабиана поженились в 2012 году, старшие дочери проигнорировали торжество отца. Пара живет в основном в Бразилии, на родине женщины.

Музы Сороса

Когда Соросу было 83 года, он женился в третий раз - на 42-летней Тамико Болтон.

Еще одним миллиардером, которого не смущает гигантская разница в возрасте, является 92-летний финансист Джордж Сорос. В 2013 году, когда миллиардеру было 83 года, он женился в третий раз - на 42-летней Тамико Болтон. Из-за того, что избранница фактически вдвое моложе своего известного мужа, недоброжелатели сразу же обвинили невесту в браке по расчету.

Болтон совсем не похожа на прошлые увлечения Сороса. Прежде он предпочитал молодых актрис и длинноногих моделей и даже пять лет крутил роман с 28-летней бразильской актрисой Адрианой Феррейрой, когда самому стукнуло 80. Болтон сильно выбивалась из общего ряда любовниц финансиста: необычная внешность, интеллект, степень магистра в сфере бизнеса и диплом фармацевта.

Полвека не срок

Сильвио Берлускони в прошлом году женился на 32-летней Марте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Год назад экс-премьер Италии Сильвио Берлускони преподнес своим поклонникам очередной сюрприз, объявив о свадьбе с 32-летней Мартой Фашиной. Разница между супругами полвека - 53 года. Избранница политика - депутат итальянского парламента.

Против этого брака выступили дети бывшего премьер-министра. По их мнению, Фашина теперь станет претендовать на многомиллиардное состояние политика в случае его кончины.

Марта далеко не первая молодая красавица в «списке Казановы» итальянского политика: его неоднократно замечали в компании юных моделей. В 2011-м он закрутил роман с 26-летней моделью Франческой Паскале. Их отношения продолжались до 2020 года.

Тебе купить машину?

Ларри Эллисон и Никита Кан. Разница в возрасте между голубками 47 лет. Фото: Shutterstock

78-летний Ларри Эллисон, основатель корпорации Oracle, во время становления своей IT-империи женился трижды и трижды разводился. А последней на сегодня его возлюбленной стала актриса и продюсер с русскими корнями Никита Кан. Разница в возрасте между голубками - аж 47 лет. Но какая девушка может устоять перед коронной фразой Эллисона: «Могу я купить тебе машину?» Поговаривают, что именно с такого подката и начался их роман с Кан, который продолжается вот уже десять лет. Миллиардер уверяет, что именно Никита - любовь всей его жизни.

Восточные сказки

Ксении Дели на 35 лет младше мужа. Фото: СОЦСЕТИ

О модели, уроженке Молдавии Ксении Дели многие узнали благодаря ее роману с певцом Егором Кридом. Но их отношения закончились более шести лет назад, и девушка переключилась на мужчин постарше.

Ее избранником стал египетский бизнесмен Осама Фати Рабах аль-Шариф, владелец крупнейшего в стране девелоперского и логистического холдинга Aamiral Hildings Limited.

Пара поженилась в 2016 году на острове Санторини, а через несколько лет Дели подарила супругу дочь, которой сейчас четыре года. Социальные сети Ксении - иллюстрация жизни в стиле люкс. Среди ее подписчиков обязательно находятся те, кто удивляется внушительной разницей в возрасте между супругами: 35 лет.

Муж поддерживает увлечения супруги, позволяя сниматься в музыкальных клипах с такими артистами, как Джастин Бибер.