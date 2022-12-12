Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев: «Цифровые форматы повышают эффективность бизнеса, но роскошь личного общения мы ничем не заменим»

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев. Фото Игоря Баранова

Фонд Росконгресс — крупнейший организатор выставочных мероприятий в России. Под его эгидой проходят такие значимые международные события как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев стал гостем в студии Радио «Комсомольская правды».

«ВОЛОНТЕРОМ МОЖНО СТАТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ»

- Александр Анатольевич, мы с вами встречаемся после форума гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ». Что для вас было самого интересного на нем?

- Росконгресс на этом форуме впервые объединил на стенде все свои молодежные, социальные, образовательные, технологические инициативы под общим названием «Пространство доверия». В частности, были представлены социальный проект «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-навыки», образовательная платформы «Ключ.PRO», проект дополненной реальности MARMA. И еще один наш проект под названием «Потенциал страны» - это платформа тестирования для абитуриентов и студентов, она помогает и работодателям, и будущим работникам эффективно найти друг друга. И, конечно, наш самый первый важный проект, который мы начали в период коронавируса, это общероссийская горячая линия «Мы вместе» и благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление».

Все наши инициативы воплощают одну ценность – создавать пространство доверия, быть полезными тем, кому на сегодняшний день помощь нужнее всего.

- Ваши проекты больше рассчитаны на подрастающее поколение? Или взрослые тоже могут как-то себя найти?- Проект «РК-навыки» позволяет людям с различными ограничениями участвовать в работе фонда по тем направлениям, где не требуется подвижность, но требуются навыки, которые человек может использовать в работе кол-центра, например. С одной стороны, мы стараемся дать таким людям работу, а для себя получить новых сотрудников. А с другой – показать бизнесу, что цифровые возможности позволяют фактически любого человека включить в экономику при определенном обучении.

В проекте «Школьный друг» ребята старших классов, иногда студенты помогают школьникам, которые по тем или иным причинам попали в сложную учебную ситуацию и нуждаются в дополнительной поддержке. Это не репетиторы в классическом понимании этого слова. Это твои сверстники, такие же ребята, на твоем языке, на твоем уровне подтягивают тебя по тому или иному предмету.

- Мы видим, что государство огромное внимание уделяет волонтерским проектам, проводятся форумы, слеты, проводится распределение грантов по волонтерским организациям. Это такая революция сверху. А есть ли революция снизу, есть ли интерес у самой молодежи к этому движению?- Мы этот интерес наблюдали всегда, потому что форумы мы организуем уже много-много лет. Я сам в 1992 году пришел на первую свою работу волонтером по организации конференций и первая моя работа была в гардеробе, простите уж за прозу жизни. Чем волонтерство помогает молодым людям? Это твой первый опыт, твои первые навыки работы в коллективе, первая твоя ответственность. Несомненно, ребята, видя, в том числе, большие экономические процессы вокруг себя, получают вдохновение для того, чтобы дальше идти учиться, работать и достигать тех высот, которые они себе наметили. Но, действительно, коронавирус нас всех заставил объединиться для решения задач, выплеснул наружу силы молодых и иногда не очень молодых ребят. Потому что есть еще и «серебряные волонтеры», люди в возрасте 60+. Каждый может стать волонтером. На сегодня, на завтра, на час, на всю жизнь.

Петербургский международный экономический форум — крупнейшее деловое мероприятие России. Фото фонда Росконгресс

«ЗА УЧАСТИЕ В ПМЭФ НИКОГО ИЗ ИНОСТРАНЦЕВ НЕ НАКАЗАЛИ»

- Конечно, если говорить о флагманских проектах Росконгресса, то, в первую очередь, это Петербургский международный экономический форум. Россия в этом году столкнулась с невиданными санкционными проблемами. И на ПМЭФ все-таки было много иностранцев. С какими препятствиями вы сталкиваетесь, когда организовываете такие крупные события сейчас?

- Конечно, санкционное давление было использовано, по-моему, по всем направлениям. Из каждого канала информационного влияния на наших потенциальных участников им лилась либо «просветительская информация», что не стоит принимать участие, либо прямые директивы. Но тем не менее, бизнес-интересы многих компаний, в том числе европейских и американских, все равно превалировали над страхом применения к нам последующих санкций. И практика показала, что для всех, кто принял участие, никаких экономических последствий не было.

- Какие планы на 2023 год у Росконгресса»?

- Несомненно, состоятся все наши традиционные форматы, большие форумы – Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум. Конечно же, ставшая уже традиционной Российская энергетическая неделя. По экологии у нас будет два форума. Это Невский экологический конгресс и на Алтае экологический форум «Нить природы». В этом году у нас первый винодельческий форум состоялся, он был настолько позитивен и настолько содержателен, что все коллеги, кто организовывал его в оргкомитете, решили его провести в следующем году и сделать регулярным. Мы проведем уже ставший традиционным туристический форум «Путешествуй». И, несомненно, одним из крупнейших международных событий в России станет форум «Россия – Африка».

- Это уже будет второй форум «Россия – Африка». Первый прошел в 2019-й году и произвел тогда большое впечатление на весь мир, как символ возвращения России на Черный континент. И ко второму форуму наверняка будет приковано не меньшее внимание. Когда и где он пройдет?

- Он пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Этот форум будет состоять из двух частей – политический саммит и бизнес-форум. Сегодня уделяется большое внимание экономическим аспектам работы с африканскими странами. Будут обсуждаться и вопросы образования. Если помните, большое количество студентов из африканских стран обучается в российских вузах. На сегодняшний день есть очевидный спрос на открытие филиалов этих вузов. Конечно, бизнес-проекты в области энергетики, полезных ископаемых, сельского хозяйства, различных направлений производства, в области транспорта, инфраструктуры являются очень актуальными для многих стран. Здесь Россия тоже может занять (и уже занимает) лидирующие места, не говоря уже о военно-техническом сотрудничестве.

- Какие-то новинки появятся в расписании Росконгресса в 2023 году?

- Сейчас готовим форум модной индустрии и дизайна. И, скорее всего, также с нашими партнерами будем организовывать мероприятия в области строительной индустрии. Поэтому постепенно наращиваем свой портфель, активно реагируем на комментарии со стороны наших участников. Потому что, конечно, большие форматы позволяют договориться и начать проекты большим, крупным компаниям. Но в то же время огромен спрос со стороны среднего бизнеса, малого бизнеса на такие коммуникационные площадки

- А что касается географии проведения форумов. Откроете для себя новые точки на карте?- Прекрасные возможности для проведения есть во многих городах России. Это и Казань, и Калининград, и Краснодар. В Хабаровске, скорее всего, пройдет российско-китайский инвестиционный форум. Бизнес этот развивается, площадки тоже либо модифицируются, либо строятся новые.- А тот факт, что за последние пару лет люди привыкли общаться друг с другом по видеосвязи, не влияет на количество участников на ваших форумах?

- Заменить роскошь личного общения сложно. На мой взгляд, доверительные отношения возникают все-таки в рамках личного общения. Хотя все цифровые форматы позволяют повысить эффективность бизнеса, и кстати конгрессно-выставочного бизнеса тоже. Иногда востребованному докладчику или эксперту сложно принять участие во всех очных мероприятиях, но мы можем подключить его в цифровом формате и тем самым обогатить общение. Одним словом, будущее за гибридным форматом, но полностью исключить личное общение между людьми будет невозможно. Наконец, не стоит забывать о культурной и спортивной программе наших форумах. Это тоже важный фактор, почему люди с радостью приезжают на наши форумы.

Стуглев Александр Анатольевич в 1996 году окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова. В 2007 году стал исполнительным директором Фонда «Петербургский международный экономический форум», а в 2009 году назначен директором Фонда «ПМЭФ». В декабре 2015 года Фонд «ПМЭФ» переименовывают в Фонд Росконгресс, и в 2018 году Александр Анатольевич возглавил правление Фонда Росконгресс. Под его руководством были организованы и проведены десятки крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом с участием первых лиц государств, правительств, глав корпораций и бизнесменов. Александр Стуглев награжден рядом наград, включая Орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за вклад в подготовку и проведение XX ПМЭФ и встреч глав государств — участников СНГ.

Фонд Росконгресс - социально-ориентированный, нефинансовый институт развития, крупнейший организатор конгрессно—выставочных мероприятий в России.