Борис Корчевников не на шутку схлестнулся с Соловьевым

Борис Корчевников победил в голосовании за звание «Лучшего телеведущего 2022 года». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политическая повестка определяет многое, вот и Владимир Соловьев, ежевечерне рассказывающий в эфире канала "Россия" о главных событиях, был невероятно близок к победе. И все же в итоге Владимир Рудольфович уступил лидерство молодому коллеге, специализирующемуся на менее актуальных, но не менее важных вещах. Возможно, Соловьева утешит тот факт, что первое место он уступил товарищу по каналу Борису Корчевникову. Вероятно, то, как эмоционально Борис ведет свое ток-шоу "Судьба человека", подкупило зрителей - похоже, именно таких эмоций, ярких и почти мелодраматических, в наше суровое время и не хватает.

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Отметим, что Соловьев демонстрирует не только твердую политическую позицию, но и невероятную стабильность - в прошлом году в нашем опросе он также был вторым. А вот первую строчку тогда занял ведущий "Ледникового периода" Алексей Ягудин, которому в этом году не повезло - именитый фигурист откатился (во всех смыслах этого слова) на пятое место. Зато не выпал из десятки Дмитрий Нагиев, который, напомним, в этом году не появлялся в любимом "Голосе", а в качестве ведущего мелькал лишь в КВН. Тем не менее о Дмитрии зрители не забыли и нужную порцию голосов ему отсыпали.

Лучший телеведущий-2022

1.Борис Корчевников ("Судьба человека") - 1292 голосов (11.28%)

2. Владимир Соловьев ("Вечер с Владимиром Соловьевым") - 1213 (10.59%)

3. Азамат Мусагалиев ("Однажды в России", "Я тебе не верю") - 1106 (9.66%)

4. Алексей Пиманов ("Человек и закон") - 836 (7.30%)

5.Алексей Ягудин ("Ледниковый период") - 804 (7.02%)

6. Андрей Малахов ("Привет, Андрей", "Малахов") - 799 (6.98%)

7. Артем Шейнин ("Время покажет") - 676 (5.90%)

8. Иван Ургант - ("Вечерний Ургант") - 615 (5.37%)

9. Дмитрий Нагиев (КВН) - 547 (4.78%)

10. Вячеслав Макаров ("Маска", "Аватар") - 536 (4.68%)

В опросе «Комсомольской правды» приняли участие 11454 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загитова победила Щербакову в дуэли олимпийских чемпионок

Алина Загитова стала лучшей телеведущей 2022 года, опередив Анну Щербакову (подробнее)