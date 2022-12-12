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В мире12 декабря 2022 11:35

США в ужасе из-за перспективы войны с Россией: Пентагон требует прекратить поддержку Украины

FP: Пентагон требует прекратить поставки вооружения Украине, чтобы не обезоружить США
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Пентагон требует прекратить поставки вооружения Украине, чтобы не обезоружить США

Пентагон требует прекратить поставки вооружения Украине, чтобы не обезоружить США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плохие новости для Зеленского: Вашингтон уже не уверен, что Украина сумеет победить Россию и защитить весь свободный мир, поэтому сокращает поставки Киеву определенных видов вооружений и боеприпасов. Причина, как следует из публикации в американском издании Foreign Policy, проста - в США все больше склоняются к тому, что нельзя более сокращать запасы своего орудия.

Ситуация, которую рисует Foreign Policy, примерно такая. Конгрессмены крайне недовольны проявлением скупости администрации Байдена в оказании военной помощи Украине. И объявленные на прошлой неделе планы поставить Киеву дополнительно оружия на 275 миллионов долларов - просто насмешка какая-то, один из самых маленьких пакетов помощи с начала конфликта. Военные объясняют: поиздержались мы, есть нормы, предусматривающие обязательный арсенал для собственной армии, которые определены оперативными планами возможных военных действий (OPLAN). Большинство оружия, которые Соединенные Штаты передают Украине, например, 155-мм артиллерийские установки стандарта НАТО и реактивные системы залпового огня, предназначены для собственной борьбы с Россией или Северной Кореей.

Но конгрессмены - а политикам всегда легче проявлять решимость, чем военным, - эти аргументы отвергают. Что за чушь! Чего жадничать и придерживать оружие для гипотетической войны, когда руками украинцев мы уже участвуем в конфликте реальном? Надо давать ВСУ все, что те попросят, и пусть дальше разбираются с этими русскими. К тому же, если США притормозят с поставками оружия на Украину, да еще в такой непростой для нее ситуации на фронтах, предупреждают некоторые военные эксперты, то какой пример они подадут своим западным союзникам? Ведь у них возможности военной помощи гораздо меньше, и они, пожалуй, тоже начнут сокращать поставки Украине своего оружия.

Короче: политики на Капитолийском холме считают, что существующие нормы вооружений для своей армии - не догма, их можно и пересмотреть в сторону уменьшения, тем более, когда на Украине «масть пошла». Военные упираются: «Мы работаем над пополнением запасов в США и пополнением истощенных запасов союзников и партнеров». По сообщению Defense News, армия США почти втрое увеличит производство 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО в течение следующих трех лет -до 40 000 снарядов в месяц. Но даже при этих планах в Вашингтоне считают, что «Украина слишком быстро сжигает ракеты и снаряды», полагая, что имеет доступ к «кормушке с боеприпасами, а это просто не так».

Чем закончится этот спор, скоро увидим. Но он четко обнажил возникшую за океаном неуверенность: при громких заявлениях главы Белого дома о «неизбежной» победе Киева над Москвой, там все же серьезно задумываются о том, что будет, если Украина проиграет. И подтверждает это приводимое Foreign Policy мнение одного из экспертов конгресса: «Администрация на самом деле не хочет ускорять события на Украине. Это очень ясно для всех нас». Поймут ли это в Киеве?

Украинский кризис: Новости