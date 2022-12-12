На американской границе построили баррикады, чтобы сдержать натиск мигрантов

Миграционный кризис в США, связанный с наплывом мигрантов из Латинской Америки, не думает ослабевать. Фото: REUTERS

Миграционный кризис в США, связанный с наплывом мигрантов из Латинской Америки, не думает ослабевать. Дело дошло до того, что некоторые штаты начинают строить заборы из грузовых контейнеров, чтобы хоть как-то обезопасить себя от непрошенных гостей. Застрельщиком в этом деле стал губернатор штата Аризона Даг Дьюси, сообщает «Гардиан».

Продолжая идею Дональда Трампа, который грозился отделить США от Мексики настоящим «суперзабором», Дьюси (кстати, тоже республиканец) решил прикрыть дырки в системе контроля за кордоном и выбрал самый дешевый и быстрый вариант. Теперь ржавеющие «исполины», увенчанные колючей проволокой и с кусками металла, затыкающими щели, наводят ужас на мигрантов и самих американцев, живущих неподалеку. Стена сейчас тянется больше чем на 4 километра через национальный лесной массив Коронадо, но скоро станет еще длиннее. Губернатор уже объявил о планах увеличить забор из контейнеров до 16 километров, заплатив за это 95 миллионов долларов.

Строительство стены началось в августе. Тогда за 11 дней рабочие быстро раскидали 130 «параллепипедов» в стройную цепочку заграждений. Видимо, Дьюси впечатлился увиденным и дал добро на возведение новых «шедевров» фортификационного искусства.

Впрочем, подобные «самоделки» могут выйти штату боком, ведь они по сути незаконны. Сами земли принадлежат федеральным властям США, а «самострой» не был ни с кем согласован. Однако в октябре Дьюси направил иск, в котором утверждал, что территория принадлежит штату, а у Аризоны есть конституционное право на «самозащиту» от вторжения «бесчисленных мигрантов», из-за которых возникают «проблемы с наркотиками, преступностью и гуманитарными вопросами».