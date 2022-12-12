Все последние месяцы битвы город Артемовск (Бахмут) украинские военные тщательно скрывали тяжелое положение своих войск на этом участке фронта. Но, в минувшие выходные плотину молчания как прорвало. Фото: REUTERS

Все последние месяцы битвы город Артемовск (Бахмут) украинские военные тщательно скрывали тяжелое положение своих войск на этом участке фронта. Но, в минувшие выходные плотину молчания как прорвало.

Отступление началось?

Военкор «КП» попробовал проанализировать имеющуюся информацию.

МОСТ НЕ СУДЬБЫ

Во все времена, главный признак отступления – подрыв мостов на пути противника. В воскресенье, на окраине Бахмута украинской стороной был взорван мост на трассе идущей на Славянск. По сообщениям местных жителей, наши войска вышли к поселку с говорящим названием Подгородное – это окраина Бахмута и ВСУ, похоже, решили хоть как-то задержать их продвижение.

Понятно, что взорванный мост наступающих не остановит, в лучшем случае осложнит задачу. ВСУ любит рвать мосты – не свое, не жалко. А Артемовск — он же на территории ДНР, пусть пока и той части, что занята Украиной.

В воскресенье, на окраине Бахмута украинской стороной был взорван мост на трассе идущей на Славянск

Во время стремительного весеннего наступления нашей армии в Запорожье и Херсонщине, были подорваны ВСЕ мосты на сухопутном коридоре в Крым. Впрочем, ВСУ это не сильно помогло, а сами мосты давным-давно починили. Спецкор КП убедился в этом в октябре, проехав сухопутным коридором от Чонгара до Новоазовска.

Местные жители, еще остающиеся в Бахмуте, с ужасом смотрят, как разоряют их край «захiстники». Некто Александр так прокомментировал этот подрыв (орфография сохранена. - Авт.):

«Около этого моста с права у столба росла абрикоса, и такая крупная и сладкая я в детстве сидел под ней и ел эти абрикосы смотря на машины, которые проезжали мимо поста ГАИ на Ростов было так спокойно и тепло! Хочу, чтобы настали эти времена и наступил мир и спокойствие. А абрикоску я приеду и посажу лично что бы мои внуки радовались и наслаждались миром!».

Взорванный мост наступающих не остановит, в лучшем случае осложнит задачу

СКОЛЬКО СТОИТ ФОТО С ЗЕЛЕНСКИМ

Но, по мнению мирных жителей, на этом их мытарства не закончились. Они считают, что фокус кровопролитных боев сместится из Бахмута в соседний городок Часов Яр:

«За него будут зубами держаться. Там две дороги - на Константиновку и Краматорск. Тем более что Часов Яр - самая высокая точка Донбасса. По прямой до Краматорского аэродрома меньше 30 км».

Остается один вопрос: кто будет держать этот Часов Яр? Утром в понедельник, один из офицеров 93-й бригады ВСУ сообщил, как мне показалось, с облегчением:

«Бахмутская кампания для нас завершена. Что сказать. Долгие 4 месяца прошли в тяжелых боях. 93-я стояла тут долго». Дальше захiстник признает, что бригада понесла «великi втрати». Понятно без перевода – потери критические, от бригады остались рожки да ножки, соединение небоеспособно – пополнять его прямо на фронте нет смысла. Тем более, сам комбриг 93-й подорвался на мине под Бахмутом, потерял обе ноги, но зато сфотографировался с Зеленским. Зеленский стоял, комбриг сидел в инвалидной коляске.

Зеленский наградил комбата 93-й ОМБр Дмитро Бухала, получившего тяжелое увечье при защите Бахмута

УКРАИНСКИЕ ПОТЕРИ ЗДЕСЬ — 10 ТЫСЯЧ СОЛДАТ

По сообщениям украинских волонтеров, местных и всушников, морг в Артемовске давно уже переполнен погибшими. В последние недели их даже не вывозят с передовой, оставляют в блиндажах и воронках, благо началась зима. Украинские медики жалуются, что из-за отсутствия техники для эвакуации, грязи и разбитых дорог, раненых не успевают довозить до больниц. А раненых еще больше, чем погибших: тем, кому повезло, отправляют в Краматорск, Славянск, Днепропетровск и Харьков. И там больницы переполнены. В соцсетях постоянно призывают сдавать кровь для раненых.

Все в курсе, что удержание Бахмута это чисто политическое решение Владимира Зеленского. Но, мало кто знал, до последних дней, сколько стоила эта политика Збройным силам Украины. Цифры опять озвучила западная пресса. По словам английского журналиста, в отдельные дни, потерь ВСУ под Бахмутом достигали 500 человек, средние суточные потери – 200 военных.

Цитата из репортажа The Daily Telegraph:

«За политические призывы Зеленского не сдавать Бахмут (Артемовск) Украина расплачивается тысячами уничтоженных бойцов ВСУ. Количество безвозвратных потерь ВСУ в "Бахмутской мясорубке" явно превышает 10 000 бойцов».

На всех войнах цифры потерь секретят, зачем – объяснять не нужно. Зачем их обнародовали англичане, главные интересанты в конфликте на Украине? Есть два простых и понятных объяснения.

Первое – так называемый приемлемый для армии и тыла порог потерь. Есть мнение, что в «бахмутской мясорубке» Украина к этому порогу приблизились. Дальше - только смута в тылу и отказ армии воевать. А Запад собирается воевать до последнего украинца, ему быстрое поражение всей Украины не нужно.

Местные жители, еще остающиеся в Бахмуте, с ужасом смотрят, как разоряют их край «захiстники». Фото: REUTERS

СОЖЖЕНО 100 ТАНКОВ

Вторая причина – безвозвратные потери техники, которую невозможно быстро восстановить, чем обязательно воспользуется противник. О том, что ВСУ в боях под Бахмутом практически не имеют артиллерийской поддержки, рассказывали и украинские военные и киевские политики. Объясняли причины – дефицит снарядов и невозможность их подвезти, в том числе из-за проблем с энергосистемой. Уничтожение украинской артиллерией нашими контрбатарейщиками.

По логике, такая же плачевная ситуация должна была сложиться и с бронетехникой. Первыми конкретные цифры сообщил на днях в авторитетном телеграм-канале «Военная хроника». Никто эту информацию не опроверг, даже украинские пропагандисты, потому что, видимо, опровергать нечего:

«С конца августа по начало декабря 54-я и 59-я бригады ВСУ могли безвозвратно потерять в Бахмуте (Артёмовске) порядка 6-8 танковых рот — от 84 до 112 машин. Оставшаяся у Украины в Бахмуте техника находится на грани выхода из строя».

«Военная хроника» объясняет, почему оставшаяся броня «дышит на ладан». Чинить технику мешают перебои с электричеством и отсутствие запчастей. ВСУ уже выгребли подчистую и свои склады, и арсеналы «младоевропейцев». Износ танковых стволов такой, что боеприпасы рвут казенник орудия из-за микротрещин. Но самое проблемное место это износ двигателей. У танков моторесурс и так серьезно ограничен из-за веса машины и нагрузки на двигатель. А теперь из-за холодной погоды, танкисты вынуждены постоянно прогревать моторы. Но работающие (горячие) танки либо засекаются беспилотниками с тепловизорами, либо нашими приборами наблюдения с забавным названием «Ирония», «бьющими» на 5-7 километров. После чего вызывается наша артиллерия и работает по цели спокойно – «ответки» практически нет. Не нужно после второго-третьего залпа «перекатываться» меняя позицию, что сильно сказывается на точности огня.

БИТВА «КОМПОЗИТОРОВ»

Как показывает практика, на войне, чем больше хвастаются в начале, тем сильнее ноют в конце. Именно так и получилось с американской ЧВК «Моцарт» (Mozart Group) заехавшей в Бахмут в середине ноября. Действует эта военная компания только на Украине, для нее и была создана. Руководитель «Моцарта» бывший полковник морской пехоты США Эндрю Милберн начал «Дранг нах Остен» с хвастливых заявлений, обещал показать российским чевэкашникам из «Вагнера», как надо воевать. Уже через неделю на фронте, наступательный пыл Эндрю куда-то подевался и «Моцарт» ушел в глухую оборону, продолжая раздавать интервью западной прессе. А полковник внезапно сообщил Newsweek, что у ВСУ большие проблемы, дословно, с «регенерацией подразделений», пополнение не обучено, а информация о 70% потерях ВСУ под Бахмутом, чистая правда. Пожаловался полковник и на свои потери, оказывается, в боевитом «Моцарте» хватало тех, кто никогда не стрелял. Именно они составили 80% потерь в американской ЧВК. Как рассказал полковник, на «Моцарт» объявили настоящую охоту. Ну, это понятно, меньше нужно хвастать и угрожать. В конце интервью Эндрю Милберн попросил денег для «Моцарта» у американцев и англичан. И намекнул, что собирается сваливать с Украины, пока не поздно.

Собственно, новая ЧВК получила пиар и выполнила еще одну важную задачу – разведывательную. Собрала и передала Западу объективную информацию о состоянии ВСУ. А российский «Вагнер»...

«ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, ПАПУ...»

«Вагенер» остался воевать, причем так, как западным наемникам и не снилось. 2 декабря во время атаки на бронетанковую колонну ВСУ, был подбит самолет Су-24М. Экипаж состоял из «музыкантов». Командир Александр Антонов, штурман Владимир Никишин. Это была одна из последних попыток всушников сбить «музыкантов» с позиций под Бахмутом бронетанковым ударом, и летчики должны были остановить прорыв.

При развороте на боевой курс, самолет получил тяжелые повреждения – в него попали из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса). В эфир попала фраза командира Александра Антонова: «Встречайте, суки, Папу…». Самолет врезался в скопление бронетехники. Летчики фактически повторили подвиг легендарного Николая Гастелло, в 1941 году направившего свой горящий самолет на вражескую колонну бронетехники. Не удивлюсь, что именно после этого подвига (на фронте под Бахмутом о нем, конечно, знали в ВСУ), «Моцарт» понял, что ему нечего делать на этой войне и пока живы, нужно уносить ноги за океан.