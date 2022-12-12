Поссорились из-за гардины? Какая кошка пробежала между Захаром Прилепиным и Татьяной Толстой

Эта заочная перепалка друг с другом длится уже довольно долго Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в столице завершилась книжная ярмарка Non/fction, на которой выступал Захар Прилепин. Несмотря на то, что Захар рассказывал о Михаиле Шолохове, в своем рассказе он не смог обойтись без Татьяны Толстой и снова упомянул ее в критическом ключе. Прилепин вспомнил, как в старом рассказе сорокалетней давности писательница ругала «Поднятую целину»:

- Писала про «каких-то там подслеповатых Щукарей» и всю вот эту ерунду, которую их заставляли учить в советской школе, в то время, как нормальные школьники хотели про капиталистов, сумочки и богему, - сказал Захар.

Таким образом писатель очень мягко упрекнул Татьяну Никитичну в незнании исторического и литературного контекста и в целом в неумении отличить божий дар от яичницы.

Комично, учитывая, что практически в том же самом из раза в раз упрекает Толстая самого Захара. Писательница не раз называла Прилепина талантливым, но необразованным человеком, у которого к тому же нет литературного вкуса.

По сути, недавнее упоминание Толстой было эдакой «ответкой» от Захара.

Эта заочная перепалка друг с другом длится уже довольно долго.

Но какая кошка между ними пробежала?

«Он первый начал»

Можно предположить, что нелюбовь началась с передачи «Школа Злословия», где язвительная Татьяна Никитична со многими попортила отношения. Действительно, 13 лет назад Прилепин участвовал в передаче, но, на удивление, выпуск прошел мирно. Дуня так и вовсе рассыпала комплименты и даже призналась, что заплакала над некоторыми страницами романа «Санькя», так хорошо они были написаны. Толстая в той передаче выступала мало, да и то, попытки вставить слово были пресечены Авдотьей. «Так вы же не читали ничего, кроме «Саньки», - махнула рукой Дуня, - вот и сидите, рассказывайте про свою Америку».

Удивительно, что к моменту благостного интервью, если верить Татьяне Толстой, их отношения с Захаром уже накалились, и Толстая писала про Захара издевательские вещи.

- Он первый начал, - пожаловалась Татьяна Никитична во время выступления в «Гнезде глухаря» в 2019 году. - До того, как мы приглашали его в «ШЗ», он писал какие-то против меня статьи, из которых следовало, что золотая молодежь, либералы и я - это зло.

Найти это высказывание Захара нам не удалось. Зато обнаружились воспоминания о первой встрече двух писателей, которая, судя по всему, произошла незадолго до съемок «Школы злословия» накануне столетней годовщины со дня смерти Льва Толстого.

По мнению Толстой, писатель должен оберегать людей от имплантированного в них желания уничтожить, а не воспевать это желание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий режиссер планировал снимать фильм о Толстом, для чего пригласил писателей в «Ясную поляну». Видимо, там произошел конфликт, потому что сценарий совсем не понравился Татьяне Никитичне, и она решила не следовать ему. Толстую поддержал Андрей Битов. А вот Захар к коалиции не примкнул.

«Мне что написали, я то и произнесу», - ответил Прилепин на предложение саботировать сценарий.

Это удивило Толстую: «Все-таки писатель не должен склоняться к тому, чтобы произносить чужой сценарий какого-то там немца», - рассудила она.

Почему Горький и Леонов - это плохо?

Но несмотря на то, что эта история известна из пересказа самой Татьяны Никитичны, даже она не выглядит достаточным основанием для глобальной нелюбви. Как, впрочем, не выглядят обоснованными и другие придирки:

«Совсем необразованный. И с дурным литературным вкусом. У него любимый писатель - Леонов, такой тяжеловесно-вычурный. Горького любит. Горький тоже ведь гигантского таланта, но с дурным вкусом», - говорила писательница на той же встрече в «Гнезде глухаря», впрочем, никак не объясняя, чем плохи Горький и Леонов и в чем именно заключается необразованность Прилепина, написавшего, к слову, уже несколько биографических книг известных писателей.

Правда, этих книг Татьяна Никитична так и не прочла. Как признается сама, она знакома только с романом «Санькя». Книгу прочла с интересом: «Там пролетарии изображены, не интеллигенты... он не знает интеллигенции и поэтому читать интересно. То, что делается в темном мозгу пролетария, плохо управляющего собою - мы не знаем...»

Однако несмотря на это, с годами претензии к «Саньке» только накопились.

Однажды Толстая заметила, что в романе неправильно употребляется слово «гардина»: автор использовал его в значении «палка, на которую вешают шторы», в то время как гардина - это штора. В другой раз писательница популярно объяснила, за что ей неприятен главный герой единственной прочитанной ею книги Прилепина:

«У него этот Санькя заходит в магазин, а там 25 сортов колбасы, и он от гнева дурной кровью наливается. Что тут можно сказать...»

По мнению Толстой, писатель должен оберегать людей от имплантированного в них желания уничтожить, а не воспевать это желание:

«Античные герои если что-то крушат - то делают нечто очистительное, уничтожают зло. А здесь герой увидел 25 сортов колбасы, вышел во двор и стал крушить «Тойоту» покупателя. Хоть стой, хоть падай».

По мнению Толстой, именно это стремление разрушило всю античную цивилизацию. В целом, доподлинно понять причины взаимной неприязни сложно. Оба писатели, оба известные, оба имеют своих читателей. Возможно, дело в разнице писательского видения. На недавней встрече в Гостином дворе Прилепин сказал так:

«Для меня литературный талант - это умение создать человеческие типажи, которые впоследствии становятся типическими объяснениями национальных персонажей: это бравый солдат Швейк, Шерлок Холмс, дед Щукарь, беспрецедентный персонаж, который впечатывается намертво в сознание».

Иное говорит Толстая: «Если сказать о литературном таланте - то это умение с помощью слов строить и пустоты миры и наделять их какими-то смыслами».