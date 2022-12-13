Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 декабря 2022 года: кого расстреливает ВСУ и почему Зеленскому тошно

Анджей Дуда, лидер Польской республики, заявил, что количество украинских беженцев в его стране, а также в соседней ФРГ, опасно возрастет в ближайшее время Фото: REUTERS

Киев в Херсоне убивает всех, кто сочувствовал России

По данным российских силовых структур, СБУ расстреляли два десятка человек в Бериславе на подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины. После чего стали готовить провокацию с постановочной съемкой тел жертв массового убийства. Силовики сообщают, что на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудники СБУ убили 20 человек из числа сотрудничавших с Россией мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава. Выдадут из, конечно же, за жертв "российских репрессий".

Дуда признался, что беженцы ему поперек горла

Анджей Дуда, лидер Польской республики, заявил, что количество украинских беженцев в его стране, а также в соседней ФРГ, опасно возрастет в ближайшее время. На совместной пресс-конференции с президентом Германии Шайнмайером Дуда заявил: «Число беженцев в Польше в последние недели возросло. Сейчас их более 3 миллионов человек. Это означает рост числа беженцев в Германии и соседних странах». Польский лидер признал, что «некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной». И заявил, что в связи с этим Берлин и Варшава вправе требовать финансовую поддержку от Евросоюза. В декабре издание Welt am Soontag сообщило, что Германия в 2022-м примет рекордное количество беженцев — 1,2 млн человек. Кто толкал Украину на открытый конфликт — тот получает от нее новогодние «подарки».

В администрации Зеленского водители Порше под колпаком

Александр Новиков, глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) заявил, что проверяется компромат об автомобильном шике замглавы офиса Зеленского, Кирилла Тимошенко. Издание «Украинская правда» выдало расследование, где говорилось, что у Тимошенко обнаружили Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью более 100 тысяч долларов, а еще замглавы использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors Киеву для гуманитарных нужд. Ну, и до кучи, проживает Саша в элитном поселке под Киевом - «главном поселении украинских миллионеров». Вопрос: а где смеяться-то? Или все остальные сотрудники в администрации простого-украинца-цвета-хаки гоняют на «запорожцах» и кайфуют в хрущевках в Буче?

В Мелитополе снова льется сталь

Александр Нагурный, директор Мелитопольского литейного завода, сообщил, что МЛЗ возобновил работу после почти года простоя. Нагурный заявил: «Сейчас работает 23 человека… Дальше будет до ста человек при полной загрузке предприятия. Производим сталь, чугун. Отлаживаем процесс, запускаем процесс литья. К январю выйдем на полную мощность». И это при том, что ВСУ продолжают долбить по Запорожской области и, в частности, по Мелитополю американскими «хаймарсами», которые прилетают в гражданские объекты. Настоящие люди дают стране огня, а големы — только пепел.

Всемирный банк сливает миллиарды в украинский унитаз

Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии, рассказала, что Киеву выделят не менее 1,7 млрд долларов до конца текущего года. По словам Бьерде, через Всемирный банк прошло более половины всей экономической помощи, направленной незалежной после начала военной операции. А глава ВБ Дэвид Малпасс сообщил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины стремятся к критическим значениям. Всего с февраля 2022 года Всемирный банк выдал Киеву 13 млрд баксов, из которых 11,4 млрд зеленых — деньги Соединенных Штатов. Но этим-то все равно, они новые напечатают.

Посольства незалежной продолжают подпитывать кровью

Представитель украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что в посольство незалежной в Афинах пришла окровавленная посылка. Николенко заявил: «33 случая угрозы в 17 странах - одна попытка теракта, два сообщения о минах, один вандализм, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов». Адрес отправителя в посольство в Греции указан тот же, что и на других конвертах, присланных прежде. Это - салон автокомпании Tesla в городе Зиндельфинген, Германия. Ранее глава МИДа Кулеба возмущался, что посольства Украины получили 17 посылок со взрывчаткой или глазами животных. В отправке окровавленных посылок он обвинил Россию или тех, кто ей симпатизирует. А если в зеркало посмотреть?

ПВО самостийной защитить Украину хотят, но не могут

Юрий Игнат, представитель командования ВВС Украины, с горечью сообщил, что украинские системы ПВО сбивать баллистические ракеты не могут. Сбивалка не выросла. Игнат заявил: «Баллистика на сегодня недоступна для сбития средствами ПВО, которые у нас на вооружении. Самый эффективный метод уничтожения ракет — на старте, там, где они находятся». Молодец, настоящий военачальник-стратег. Запустите оставшуюся сотню «стрижей» из рогатки с Андреевской горки?

В Донецке ставят новогоднюю елку назло киевским Гринчам

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, невзирая на постоянные прилеты со стороны вооружённых формирований киевского режима, в центре Донецка начата установка главной ёлки ДНР. Градоначальник заявил: «Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового, 2023-го года. Сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника— новогоднюю ёлку». Кулемзин отметил, что новогодние праздники в столице республики наступят по расписанию. Ранее ВСУ четырежды обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град». Но похитить Новый год и рождество у жителей Донбасса потомкам бандеровцев не удастся все равно.

Очередные ужасные санкции Евросоюза

В новом пакете антироссийских санкций Евросоюза, как ожидается, окажутся 141 человек и 47 организаций. Эту информацию о новых мерах устрашения Москвы со стороны Брюсселя слил в СМИ глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Правда, позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главам МИД стран Евросоюза согласовать санкционный пакет не удалось. И пообещал, что работа над ним продолжится.