Новогодняя страна мандариновых грез: сколько будет стоить праздничный стол-2023

В воздухе все сильнее разливается мандариновое настроение. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чувствуете? С каждым днем в воздухе все сильнее разливается мандариновое настроение, пленительный аромат оливье щекочет ноздри, а под языком пощипывает в ожидании встречи с чем-нибудь игристым. И только две мысли занимают наш измученный 2022-м разум: скорее бы это всё и… почем же это всё?

Вот на этот главный декабрьский вопрос мы сегодня и ответим. «КП» провела расчеты и выяснила, во сколько россиянам в нынешнем году может обойтись праздничное застолье в расчете на четырех человек. Для лучшего понимания картины взяли разные варианты стола. Совсем экономный - с более дешевыми блюдами и без деликатесов - и «продвинутый». Совсем уж элитный вариант новогоднего стола - с вискарями да осетрами - брать не стали: провожать мы с вами будем суровый 2022-й, а не какой-нибудь там 2013-й.

Не поверите, но нашлись продукты, которые в сравнении с концом прошлого года подешевели. Фото: Иван ВИСЛОВ

Что и как считали

Мы не только высчитали стоимость всех новогодних блюд в среднем по России, но и ради интереса сравнили с прошлогодней. Воду, соль и прочие расходники не учитывали. Где это возможно, за основу взяты данные Росстата - за декабрь прошлого года и самые свежие, какие есть на этот год (как правило, на 28 ноября). Где их нет - использованы данные из открытых источников. Исходили из того, что все продукты на столе, включая алкоголь, будут отечественными. Наши расчеты показали, что в общем и целом стол подорожает примерно на 11 - 12%, то есть на уровне официальной инфляции.

Эконом. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Продвинутый. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Что подешевело

Не поверите, но нашлись продукты - в частности, ряд ингредиентов популярных новогодних салатов, - которые в сравнении с концом прошлого года подешевели. Это в основном овощи. Ничего удивительного в этом нет. Во-первых, прошлой зимой цены на морковку-картошку взлетели больше, чем на другие продукты, куда уж им еще-то дорожать? А во-вторых, нынче нас пока кормит очень хороший урожай этого года. Чуть-чуть дешевле стали также куриное мясо и яйца.

Что подорожало?

Все остальное.