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27 марта 2023 7:30

10 голых секс-символов: как публично раздеваются фигуристка Медведева, Бузова, Ходченкова, Утяшева и другие звезды

Стилист Анвар Очилов оценил откровенные наряды российских звезд
Ирина ВИКТОРОВА
Ольга Бузова — рекордсмен шоу-бизнеса по голым нарядам.

Ольга Бузова — рекордсмен шоу-бизнеса по голым нарядам.

Фото: соцсети

Часто наши артистки удивляют публику откроенными нарядами, которые прозвали «голыми платьями». Но немногие звезды умеют красиво раздеваться. Так, чтобы выглядеть не пошло, не вульгарно и не стать объектом насмешек и мемов. Как правило, носит откровенные наряды только часть артисток – к ним мы и присмотрелись, разобрав наряды на 2 группы: за одними лучше ничего не копировать. За другими можно повторять, но если будет повод - на работу и в магазин так лучше не ходить. Подобрали откровенные наряды в разных стилях — выбрали самые обсуждаемые в сети платья.

Стилист Анвар Очилов советует KP.RU, как правильно носить голые наряды: «Спины, плечи звезды оголяют на мероприятиях, чтобы привлечь внимание своим образом, подчеркнуть женственность, элегантность. Открытые наряды носят на красных дорожках уверенные в себе звезды. Если открываете максимально, к примеру, спину – то должен быть минимализм в остальном: в сдержанном крое и закрытых остальных частях тела, в прическе. Нельзя смешивать и декольте, и открытую спину. Открытое платье должно быть «в пол» – тогда оно будет элегантным. В моде крестообразный крой наряда в зоне декольте. Модно: прозрачные ткани, легкие летящие платья, креативные вырезы, корсеты. Но чтобы самовыражаться, обнажаясь нужно иметь - чувство стиля, меры, вкус. Или хорошего стилиста, который собирает образы на выход».

НЕ ПОВТОРЯТЬ

Анастасия Ивлеева в этом году отмечала День всех влюбленных в клубе танцами в таком пошлом наряде. Настя похожа на участницу вечеринки журнала «Плейбой» в начале нулевых – максимально ярко и вульгарно. По отдельности обе части ее наряда смотрелись бы нормально: атласное белье (в качестве нижнего), а трендовая прозрачная ткань комбинашки – как вставка на платье. Кстати, из такой стрейчевой (эластичной) прозрачной ткани с узорами сшит скандально знаменитый комбинезон Филиппа Киркорова.

Ивлеева недавно сходила в клуб в такой комбинашке

Ивлеева недавно сходила в клуб в такой комбинашке

Фото: соцсети

Анна Седокова охотно оголяется после того, как сделала грудь – импланты у нее внушительные. Этот снимок уже полгода иллюстрирует сюжеты об Анне на музыкальных каналах – так что ей он нравится. Снималась 40-летняя певица в Майами, где сейчас живет – тщательно готовилась к фотосессии, чтобы отдать снимки в СМИ, понимая, что так будут иллюстрировать материалы о ней. Видимо платье Седокова посчитала максимально удачным. Стиль этот в западном глянце называют «будуар-кор» - раньше в будуарах женщины переодевались, теперь они в будуарном (полуголом) стиле появляются на публике. Узоры из ткани на голом платье Седоковой приклеены на прозрачную телесную сетку из стрейча. Она и создает эффект обнаженного тела. Смотрится пошло, в том числе из-за грудных имплантов огромного размера.

Седокова по традиции оголяет грудь с огромными имплантами и остальные части тела

Седокова по традиции оголяет грудь с огромными имплантами и остальные части тела

Фото: соцсети

Любовь Толкалина на днях опубликовала в соцсетях фото из Крыма, где она стоит абсолютна нагая. 45-летняя актриса занимается йогой, растяжкой и держит себя в отличной форме – что периодически демонстрирует на снимках в стиле «ню» или отшивая на заказ смелые наряды. Легендарное голое платье Толкалиной тоже шили на заказ по ее просьбе и по ее вкусу для спектакля. Наряд больше похож на пеньюар – в таком рекомендуется ходить не дальше собственной спальни.

Толкалина — любительница показать свое красивое тело

Толкалина — любительница показать свое красивое тело

Фото: соцсети

Ольга Серябкина хорошо поет и сочиняет песни, но почему-то решила наряжаться в стиле агрессивной сексуальности. У 37-летней певицы не получается и ей не идет. На одном фото Ольга демонстрирует на первый взгляд модную кофту – креативные вырезы на одежде в тренде, но только не такие – эту неприличную и неэстетичную дырку хочется зашить. На втором фото Серябкина устроила фотосессию в платье-сетке, которое она обожает и нередко выгуливает. Модная вещь: сетку носят третий сезон. Самое ажно здесь верно подобрать максимально закрытое нижнее белье.

Серябкина и ее неожиданный вырез

Серябкина и ее неожиданный вырез

Фото: соцсети

Любимая сетка Серябкиной

Любимая сетка Серябкиной

Фото: Соцсети

Любовь Успенская в 69 лет имеет безупречную фигуру, благодаря пластическим хирургам. Когда вложены миллионы рублей в операции — гардероб становится максимально голым. Платье красивое, но королева шансона под шквалом насмешек: публика считает неуместным так оголяться в таком зрелом возрасте. Чаще критиковали то, что у артистки здесь открыты ягодицы: «Трусики можно было бы побольше, не леди Гага!»

Успенская и ее голый наряд, который разнесли из-за «микротрусов»

Успенская и ее голый наряд, который разнесли из-за «микротрусов»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МОЖНО ПОВТОРИТЬ

Ольга Бузова чаще других артисток появляется на красных дорожках в одежде, которая открывает разные части ее тела. Последнее время у нее новый стилист, который удачно подбирает вещи «в стиле Бузовой», и среди них не только известные бренды, но много и российских дизайнеров. 37-летняя телеведущая и певица в этой одежде выглядит гармонично – она ей идет, что означает стилист со своей задачей справился. Ольга самовыражается так, что публика понимает – это ее стиль, она так себя ощущает на публике. Отлично, что она всегда соблюдается правило: если открыла низ, то закрыт верх и наоборот.

Бузова знает — открыл ноги, закрой грудь

Бузова знает — открыл ноги, закрой грудь

Фото: Иван МАКЕЕВ

Светлана Ходченкова умеет раздеваться так элегантно, что хочется ставить ее в пример другим любителям обнаженки. Самое обсуждаемое платье весны было сшито по заказу артистки для промо сериала «Актрисы», где у нее главная роль. Шил российский бренд, подгоняя под фигуру и вкус 40-летней актрисы. Получилось идеальное платье для красной дорожки любого солидного фестиваля – вроде бы все открыто, но и все прилично. Под прозрачной расшитой вручную сеткой шелковая нюдовая подкладка, которая создает эффект голого тела. Ват такая грамотная «обманка».

Ходченковой сшил удачный наряд российский бренд

Ходченковой сшил удачный наряд российский бренд

Фото: соцсети

ГлюкоZа – любительница обнаженки, умеет подбирать шокирующие наряды. В таком платье можно прийти, например, вечером в приморский ресторан или на пляжную вечеринку. 36-летняя певица выгуляла голый наряд на мероприятие, где такое откровение было предусмотрено дресс-кодом. Верх - из тонких полосок, скроенных в купальник, низ - прозрачная юбка-туника. В таком же наряде от Mugler на премию Billboard Music Awards пришла Меган Фокс. Цена вещички около 150 тысяч рублей.

Глюкоza и ее пляжное платье за 160 тысяч рублей

Глюкоza и ее пляжное платье за 160 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгения Медведева решилась на такое откровенное платье на 23-й день рождения. Платье из вискозы от бренда Khaite стоит 200 тысяч рублей. Оголенные плечи, стилизованный под бюстье лиф с массой вырезов – здесь сексуальный только верх. Модель модная, ее купили многие западные модницы, у нас такое же платье есть у Ксении Собчак.

Фигуристка Медведева решилась на эксперимент — платье как у Собчак

Фигуристка Медведева решилась на эксперимент — платье как у Собчак

Фото: Соцсети

Ляйсан Утяшева умеет себя подавать и в стиле женщины-вамп. 37-летняя гимнастка и телеведущая попала в список звезд в голых нарядах из-за шикарного платья с тюлевыми вставками – кажется, что нам показали все, но невидно ничего. Наряд «как у Утяшевой» можно выгулять хоть в Большой театр.

Утяшева и ее «гипюр»

Утяшева и ее «гипюр»

Фото: соцсети

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