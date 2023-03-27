10 голых секс-символов: как публично раздеваются фигуристка Медведева, Бузова, Ходченкова, Утяшева и другие звезды

Ольга Бузова — рекордсмен шоу-бизнеса по голым нарядам. Фото: соцсети

Часто наши артистки удивляют публику откроенными нарядами, которые прозвали «голыми платьями». Но немногие звезды умеют красиво раздеваться. Так, чтобы выглядеть не пошло, не вульгарно и не стать объектом насмешек и мемов. Как правило, носит откровенные наряды только часть артисток – к ним мы и присмотрелись, разобрав наряды на 2 группы: за одними лучше ничего не копировать. За другими можно повторять, но если будет повод - на работу и в магазин так лучше не ходить. Подобрали откровенные наряды в разных стилях — выбрали самые обсуждаемые в сети платья.

Стилист Анвар Очилов советует KP.RU, как правильно носить голые наряды: «Спины, плечи звезды оголяют на мероприятиях, чтобы привлечь внимание своим образом, подчеркнуть женственность, элегантность. Открытые наряды носят на красных дорожках уверенные в себе звезды. Если открываете максимально, к примеру, спину – то должен быть минимализм в остальном: в сдержанном крое и закрытых остальных частях тела, в прическе. Нельзя смешивать и декольте, и открытую спину. Открытое платье должно быть «в пол» – тогда оно будет элегантным. В моде крестообразный крой наряда в зоне декольте. Модно: прозрачные ткани, легкие летящие платья, креативные вырезы, корсеты. Но чтобы самовыражаться, обнажаясь нужно иметь - чувство стиля, меры, вкус. Или хорошего стилиста, который собирает образы на выход».

НЕ ПОВТОРЯТЬ

Анастасия Ивлеева в этом году отмечала День всех влюбленных в клубе танцами в таком пошлом наряде. Настя похожа на участницу вечеринки журнала «Плейбой» в начале нулевых – максимально ярко и вульгарно. По отдельности обе части ее наряда смотрелись бы нормально: атласное белье (в качестве нижнего), а трендовая прозрачная ткань комбинашки – как вставка на платье. Кстати, из такой стрейчевой (эластичной) прозрачной ткани с узорами сшит скандально знаменитый комбинезон Филиппа Киркорова.

Ивлеева недавно сходила в клуб в такой комбинашке Фото: соцсети

Анна Седокова охотно оголяется после того, как сделала грудь – импланты у нее внушительные. Этот снимок уже полгода иллюстрирует сюжеты об Анне на музыкальных каналах – так что ей он нравится. Снималась 40-летняя певица в Майами, где сейчас живет – тщательно готовилась к фотосессии, чтобы отдать снимки в СМИ, понимая, что так будут иллюстрировать материалы о ней. Видимо платье Седокова посчитала максимально удачным. Стиль этот в западном глянце называют «будуар-кор» - раньше в будуарах женщины переодевались, теперь они в будуарном (полуголом) стиле появляются на публике. Узоры из ткани на голом платье Седоковой приклеены на прозрачную телесную сетку из стрейча. Она и создает эффект обнаженного тела. Смотрится пошло, в том числе из-за грудных имплантов огромного размера.

Седокова по традиции оголяет грудь с огромными имплантами и остальные части тела Фото: соцсети

Любовь Толкалина на днях опубликовала в соцсетях фото из Крыма, где она стоит абсолютна нагая. 45-летняя актриса занимается йогой, растяжкой и держит себя в отличной форме – что периодически демонстрирует на снимках в стиле «ню» или отшивая на заказ смелые наряды. Легендарное голое платье Толкалиной тоже шили на заказ по ее просьбе и по ее вкусу для спектакля. Наряд больше похож на пеньюар – в таком рекомендуется ходить не дальше собственной спальни.

Толкалина — любительница показать свое красивое тело Фото: соцсети

Ольга Серябкина хорошо поет и сочиняет песни, но почему-то решила наряжаться в стиле агрессивной сексуальности. У 37-летней певицы не получается и ей не идет. На одном фото Ольга демонстрирует на первый взгляд модную кофту – креативные вырезы на одежде в тренде, но только не такие – эту неприличную и неэстетичную дырку хочется зашить. На втором фото Серябкина устроила фотосессию в платье-сетке, которое она обожает и нередко выгуливает. Модная вещь: сетку носят третий сезон. Самое ажно здесь верно подобрать максимально закрытое нижнее белье.

Серябкина и ее неожиданный вырез Фото: соцсети

Любимая сетка Серябкиной Фото: Соцсети

Любовь Успенская в 69 лет имеет безупречную фигуру, благодаря пластическим хирургам. Когда вложены миллионы рублей в операции — гардероб становится максимально голым. Платье красивое, но королева шансона под шквалом насмешек: публика считает неуместным так оголяться в таком зрелом возрасте. Чаще критиковали то, что у артистки здесь открыты ягодицы: «Трусики можно было бы побольше, не леди Гага!»

Успенская и ее голый наряд, который разнесли из-за «микротрусов» Фото: Михаил ФРОЛОВ

МОЖНО ПОВТОРИТЬ

Ольга Бузова чаще других артисток появляется на красных дорожках в одежде, которая открывает разные части ее тела. Последнее время у нее новый стилист, который удачно подбирает вещи «в стиле Бузовой», и среди них не только известные бренды, но много и российских дизайнеров. 37-летняя телеведущая и певица в этой одежде выглядит гармонично – она ей идет, что означает стилист со своей задачей справился. Ольга самовыражается так, что публика понимает – это ее стиль, она так себя ощущает на публике. Отлично, что она всегда соблюдается правило: если открыла низ, то закрыт верх и наоборот.

Бузова знает — открыл ноги, закрой грудь Фото: Иван МАКЕЕВ

Светлана Ходченкова умеет раздеваться так элегантно, что хочется ставить ее в пример другим любителям обнаженки. Самое обсуждаемое платье весны было сшито по заказу артистки для промо сериала «Актрисы», где у нее главная роль. Шил российский бренд, подгоняя под фигуру и вкус 40-летней актрисы. Получилось идеальное платье для красной дорожки любого солидного фестиваля – вроде бы все открыто, но и все прилично. Под прозрачной расшитой вручную сеткой шелковая нюдовая подкладка, которая создает эффект голого тела. Ват такая грамотная «обманка».

Ходченковой сшил удачный наряд российский бренд Фото: соцсети

ГлюкоZа – любительница обнаженки, умеет подбирать шокирующие наряды. В таком платье можно прийти, например, вечером в приморский ресторан или на пляжную вечеринку. 36-летняя певица выгуляла голый наряд на мероприятие, где такое откровение было предусмотрено дресс-кодом. Верх - из тонких полосок, скроенных в купальник, низ - прозрачная юбка-туника. В таком же наряде от Mugler на премию Billboard Music Awards пришла Меган Фокс. Цена вещички около 150 тысяч рублей.

Глюкоza и ее пляжное платье за 160 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгения Медведева решилась на такое откровенное платье на 23-й день рождения. Платье из вискозы от бренда Khaite стоит 200 тысяч рублей. Оголенные плечи, стилизованный под бюстье лиф с массой вырезов – здесь сексуальный только верх. Модель модная, ее купили многие западные модницы, у нас такое же платье есть у Ксении Собчак.

Фигуристка Медведева решилась на эксперимент — платье как у Собчак Фото: Соцсети

Ляйсан Утяшева умеет себя подавать и в стиле женщины-вамп. 37-летняя гимнастка и телеведущая попала в список звезд в голых нарядах из-за шикарного платья с тюлевыми вставками – кажется, что нам показали все, но невидно ничего. Наряд «как у Утяшевой» можно выгулять хоть в Большой театр.