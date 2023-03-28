В России вводится единая дата выплат из материнского капитала

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С июня этого года вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Как сообщил Социальный фонд России (СФР), семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Выплата будет приходить не за текущий, а за предыдущий месяц.

Сейчас в разных регионах страны сроки поступления средств из маткапитала различаются. Где-то родители получают ежемесячную выплату из материнского капитала с 1-го по 15-е число, где-то - с 16-го по 25-е. При этом деньги перечисляются именно за текущий месяц. То есть, скажем, в марте семьи получают выплаты за март, в апреле - за апрель.

С июня вступят в силу новые правила. Родителям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день - 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня, уточнили в Социальном фонде.

Важный момент: переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически. То есть родителям не нужно никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, отделения СФР разошлют получателям выплат уведомления о новой дате поступления денег.