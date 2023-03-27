В Петербурге прошел финал Национальной технологической олимпиады

Фото: Пресс-служба СПБПУ

Организаторами олимпиады по профилю совместно с СПбПУ выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, национальный проект «Наука и университеты», Высшая школа экономики, Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), президентская платформа «Россия — страна возможностей», Агентство стратегических инициатив, и АНО «Платформа НТИ».

Финальные соревнования олимпиады одновременно прошли по двум трекам — школьному и студенческому.

В студенческом треке по профилю «Передовые производственные технологии» приняли участие 737 человек. В финал вышли 26 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Татарстана и Башкортостана.

Перед участниками студенческого трека стояла творческая задача в формате «инженерного расследования» провести профессиональную экспертизу и осуществить модернизацию беспилотного пожарного летательного аппарата, разработка которого была свернута по неизвестным причинам. Сначала команды на основе доступного им комплекта чертежей восстановили CAD-геометрию двух деталей самолета, а затем спроектировали детали для цифровых (виртуальных) испытаний, чтобы обеспечить успешное прохождение натурных испытаний. В завершающей и самой крупной части задания группы исследователей проанализировали и усовершенствовали конструкции фюзеляжа БпЛА, в документации к которому отсутствуют сведения об элементе силовой структуры, обеспечивающем функциональные характеристики самолета в ряде режимов полета и сценариев нагружения.

«Решение задач-вызовов с большим количеством неизвестных, с которыми ранее не справилась команда специалистов, – это именно тот формат работы, который подразумевает привлечение инженеров, обладающих компетенциями мирового уровня. Умение решать фронтирные инженерные задачи является необходимым навыком для работы в высокотехнологичных компаниях. Поэтому проведение такого типа испытаний в треке «Передовые производственные технологии» сегодня особенно востребовано и позволяет самим участникам понять, хотят ли они и смогут ли они в дальнейшем участвовать в сложнейших разработках на переднем крае мировой науки и современного наукоемкого производства», – прокомментировал результаты финала Национальной технологической олимпиады проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

Фото: Пресс-служба СПБПУ

В финале студенческого трека НТО максимальные баллы набрали следующие команды:

• 1 место – команда «ХВОЩ» (Москва, Санкт-Петербург, Иннополис): Георгий Будник, Илья Дановский, Арсений Ярмолинский;

• 2 место – команда EK_Family (Санкт-Петербург): Дарья Асташова, Артур Асылгужин, Илья Вересов;

• 3 место - команда ТИП-1 (Санкт-Петербург), Владислав Иванов, Алексей Прохорчук, Титов Максим.

«Я бы назвал олимпиаду фундаментальным базовым соревнованием, которое позволяет прикоснуться к практическому применению физики, механики, проектирования, анализа и так далее. То есть это мостик между теоретическими знаниями и практическими умениями. Профиль «Передовые производственные технологии» я считаю одним из самых перспективных и одним из самых значимых среди всех профилей, которые сейчас представлены в рамках НТО», – поделился своим впечатлением от участия в состязании участник команды-победителя Георгий Будник.

Технологическими партнерами студенческого трека стали отечественные компании – разработчики инженерного программного обеспечения: ООО «ФИДЕСИС» и ЗАО «Топ Системы». Вендоры предоставили участникам финала олимпиады лицензии на соответствующие программные системы для выполнения заданий – CAE Fidesys (прочностной анализ) и T-Flex CAD (3D проектирование).

В итоговых соревнованиях школьного трека по профилю «Передовые производственные технологии» приняли участие 29 старшеклассников из 12 регионов России, от Республики Крым до Новосибирской области.

Перед участниками финала стояла задача создать робототехническое устройство, способное своевременно обнаружить утечку опасных для человека газов. Благодаря небольшим размерам подобный робот может попасть в труднодоступные для человека зоны в помещении. Разработанные участниками НТО роботы прошли испытания на тестовом полигоне, который оснащен системой, имитирующей утечку газа.

Фото: Пресс-служба СПБПУ

В итоге победителями школьного трека по профилю «Передовые производственные технологии» стали:

• Команда победитель - Interface Technology (Республика Башкорстостан): Никита Кудрявцев, Данил Ахметшин и Александр Луговой;

• Победители в индивидуальном зачете профиля: Никита Кудрявцев и Данил Ахметшин (Республика Башкорстостан);

• Призеры в индивидуальном зачете: Иван Горобец (Севастополь), Никита Малышев (Республика Татарстан), Александр Кузенков (Московская область), Александр Луговой и Динислам Сайфуллин (Республика Башкортостан).

Фото: Пресс-служба СПБПУ

«Национальная технологическая олимпиада позволяет раскрыть творческий и научно-технологический потенциал школьников со всех регионов России. Мероприятие дает возможность ученикам 8-11 классов применять новые инструменты передовых производственных технологий для решения реальных задач и научиться решать комплексные инженерные задачи в команде. Также Олимпиада НТО позволяет учащимся проверить уровень своих личных компетенций в индивидуальном зачете», - считает заведующий лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» Передовой инженерной школы СПбПУ Марина Болсуновская.

Профиль «Передовые производственные технологии», как и еще 27 направлений НТО, включен в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Призеры и победители школьного трека получают 100 баллов ЕГЭ и другие льготы при поступлении в ведущие инженерные вузы России, а победители студенческого трека имеют преимущество в конкурсе портфолио при поступлении в профильную магистратуру СПбПУ, а также могут быть приглашены на стажировки в компании-партнеры.

Справочно:

Национальная технологическая олимпиада стартовала в ежегодном формате в рамках распоряжения Правительства РФ № 605-р от 13 марта 2021 г. об утверждении федерального плана мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив.

Организационный комитет НТО утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации. Возглавили оргкомитет первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В состав организационного комитета также вошли руководители федеральных органов власти, ведущих российских вузов, институтов развития, крупнейших технологических компаний и общественных организаций.