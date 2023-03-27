Военный госпиталь Минобороны в Ростове-на-Дону получил новое реабилитационное оборудование

Среди оборудования магнитно-инфракрасные лазерные терапевтические аппараты, беговые дорожки, велоэргомер и другие приспособления для реабилитации раненых военнослужащих

Фонд помощи ветеранам и инвалидам боевых действий «Своих не бросаем» передал в 1602 военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону реабилитационное оборудование, которое поможет восстановлению раненых военнослужащих.

«Среди оборудования магнитно-инфракрасные лазерные терапевтические аппараты, беговые дорожки, велоэргомер и другие приспособления для реабилитации раненых военнослужащих», - сообщили в Минобороны России.

Проект «Своих не бросаем» охватил уже многие регионы России. На днях участники СВО и их семьи отправились в путешествие на туристическом поезде «Волжский вояж» в рамках проекта «Своих не бросаем». Поездки проходят в формате «поезд-отель». Военнослужащие увидят Казанский, Новгородский и Суздальский кремль, погрузятся в тайны народа мари, побывают в Успенском соборе Владимира.

Это уже четвертый круизный маршрут, по которому военнослужащие и члены их семей путешествуют по России поездом. Ранее в октябре 2022 года состоялось 2 рейса поезда «Жемчужина Кавказа», в ноябре-декабре 2022 года – 4 круиза к Российскому Деду Морозу в Великий Устюг, в феврале-марте 2023 года – 3 рейса поезда «Русский Север». Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже более 2 400 человек.

СПРАВКА «КП»

Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий “Своих не бросаем” был образован в 2022 году и с тех пор оказывает поддержку военнослужащим, участвующим в военной спецоперации на Украине, а также 37 российским госпиталям. По данным фонда, с момента образования была предоставлена адресная помощь более 7 тыс. военнослужащих, проходящих лечение и более 350 семьям погибших военнослужащих.