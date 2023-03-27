Топ-менеджеров из Москвы выселяют в Сибирь

Разговор начался с традиционного производственного отчета. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин провел совещание с гендиректором «Русгидро» Виктором Хмариным. Разговор начался с традиционного производственного отчета.

* Компания генерит 13% всего электричества в стране.

* Выручка в прошлом году: 480 млрд. рублей.

* В стране продолжают строиться гидроэлектростанции, компания деньгами и делами помогает детсадам, школам спортивным организациям…

- Мы как-то договаривались, что вы постепенно будете переносить свою штаб-квартиру в регион, где осуществляется основная производственная деятельность, – это Восточная Сибирь, Дальний Восток, - напомнил Владимир Владимирович.

- С точки зрения равноудаленности в своё время был выбран Красноярск как место основной локации и переезда исполнительного аппарата. Мы приобрели здание, делаем там ремонт и планируем переехать из Москвы. Это будет около полутора тысяч рабочих мест, - рассказал Хмарин.

- Люди из Москвы готовы ехать туда или все-таки основной контингент будете набирать прямо на месте? – уточнил президент.

- К сожалению, такого количества профильных специалистов в Красноярске набрать не можем. Основных специалистов мы собираемся перевозить из Москвы непосредственно с семьями. В принципе коллектив пока достаточно положительно относится к этому процессу, хотя Красноярск, конечно, далеко.

Глава «Русгидро» отметил, что у компании есть целая программа переселения. Квартиры специалистам дадут, деньги заплатят за неудобство, корпоративными соцпакетами обеспечат переселенцев.

- Зато он (город с штаб-квартирой) будет в центре всех ваших производственных интересов и площадок, - подбодрил в конце Путин.